Terça, 24 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova suspensão de porte de arma para agentes de segurança sob efeito de drogas

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
23/03/2026 às 16h49
Comissão aprova suspensão de porte de arma para agentes de segurança sob efeito de drogas
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Administração e Serviço Público aprovou projeto de lei que altera o Estatuto do Desarmamento para prever a suspensão do direito ao porte de arma quando o agente de segurança, pública ou privada, for pego portando o armamento em estado de embriaguez ou sob o efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. A regra será aplicada mesmo quando o profissional estiver fora de serviço.

O texto estabelece que a eficácia do porte será suspensa imediatamente caso o titular seja flagrado nessas condições. A autoridade responsável deverá apreender o armamento e comunicar o fato ao Ministério Público e à instituição de vínculo do infrator. Agentes de segurança pública poderão manter o porte apenas durante o serviço, quando comprovadamente necessário.

A suspensão é definida como uma medida administrativa que não impede a aplicação de outras sanções disciplinares, civis ou penais.

Para reaver o porte e o armamento, o agente precisará de uma decisão motivada da autoridade competente. Além disso, será exigida uma nova comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica, conforme os critérios já previstos na legislação atual.

Agentes privados
A relatora, deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP), explicou que fez ajustes técnicos para adequar o Projeto de Lei 23/23, do deputado Weliton Prado (Solidariedade-MG), à terminologia vigente e para garantir o tratamento igualitário entre agentes públicos e privados.

A relatora também modificou a redação original para deixar claro que o agente continuará sujeito às punições previstas em legislações específicas.

“Outro ajuste necessário diz respeito à caracterização da conduta tratada no projeto como ato de improbidade administrativa”, destacou.

Improbidade
O substitutivo altera a Lei de Improbidade Administrativa para incluir a conduta na lista de atos contra princípios públicos, puníveis civilmente. O texto define como ato de improbidade administrativa o servidor público portar arma de fogo embriagado ou drogado, mesmo fora de serviço.

Próximas etapas
A proposta será ainda analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; de Relações Exteriores e de Defesa Nacional; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova uso de verba da Zona Franca para projetos de bioeconomia na Amazônia

A bioeconomia envolve o uso sustentável da biodiversidade, biotecnologia e novos materiais da floresta

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Câmara pode votar projeto que prevê quebra de sigilo bancário para fixar pensão alimentícia

Também estão na pauta do Plenário projetos sobre direitos de gestantes em concursos e combate ao racismo no esporte

 Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Comissão aprova projeto para criar regime especial de tributação para setor metroferroviário

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Antônio Cruz/Agência Brasil
Câmara Há 6 horas

Secretaria da Mulher promove seminário sobre democracia e questão racial

A Câmara dos Deputados sediará nesta terça-feira (24) a 4ª edição do seminário anual promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara, pelo Grupo Mulh...

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 7 horas

Cancelado debate sobre a importância das rádios comunitárias para o comércio local

Foi cancelado o debate previsto para acontecer na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (25), sobre a i...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 33°
21° Sensação
0.26 km/h Vento
99% Umidade
100% (7.46mm) Chance chuva
06h40 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Quarta
25° 19°
Quinta
31° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
32° 20°
Domingo
34° 19°
Últimas notícias
Cultura Há 18 minutos

Viva o RS Summit abre agenda de debates sobre cultura, turismo e economia criativa do Conecta Missões
Habitação Há 18 minutos

Governador Eduardo Leite conclui dia de entregas habitacionais com 226 famílias tendo em mãos as chaves de suas novas moradias
Senado Federal Há 18 minutos

CPMI do INSS será prorrogada; Viana informa próximos passos
Justiça Há 18 minutos

Mendonça envia ao plenário do STF decisão que prorroga CPMI do INSS
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova uso de verba da Zona Franca para projetos de bioeconomia na Amazônia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 -0,19%
Euro
R$ 6,07 -0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 390,572,24 -0,52%
Ibovespa
181,931,94 pts 3.24%
Mega-Sena
Concurso 2987 (21/03/26)
16
17
20
28
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6983 (23/03/26)
24
38
46
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3643 (23/03/26)
03
04
05
06
08
09
10
13
17
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2903 (23/03/26)
10
12
18
24
37
43
45
49
50
53
54
61
70
72
75
82
89
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias