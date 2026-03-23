UniGoyazes implementa plataforma de inteligência artificial

A UniGoyazes anunciou sua parceria com a plataforma NOBRA Docente IA, uma solução de inteligência artificial voltada ao apoio do ensino, aprendizagem e gestão acadêmica. A iniciativa beneficiará mais de 3 mil alunos, além de professores e colaboradores, que passarão a ter acesso integral à tecnologia, custeada pela própria instituição.

A adoção da plataforma posiciona a UniGoyazes entre as instituições de ensino superior que investem em inovação educacional, incorporando recursos tecnológicos ao processo formativo e ampliando as possibilidades de desenvolvimento acadêmico.

De acordo com a instituição, a ferramenta foi desenvolvida para potencializar o desempenho dos estudantes, oferecendo suporte na organização dos estudos, na compreensão de conteúdos e no desenvolvimento de habilidades relacionadas à análise e à produção de conhecimento.

Além do impacto direto no aprendizado, a iniciativa também busca apoiar o trabalho docente, contribuindo com recursos que auxiliam na condução das atividades pedagógicas e na modernização das práticas educacionais.

Para o reitor da UniGoyazes, Dr. Carlos Botelho, a implementação da plataforma representa um avanço significativo no modelo de ensino adotado pela instituição.

"Estamos vivendo um momento de transformação na educação, em que a tecnologia passa a ser parte essencial do processo de aprendizagem. A UniGoyazes se antecipa a esse cenário ao investir em soluções que ampliam o acesso ao conhecimento e preparam nossos alunos para os desafios do futuro", afirma.

A plataforma também tem como proposta incentivar o uso responsável da inteligência artificial no ambiente acadêmico, estimulando o desenvolvimento de competências como pensamento crítico, pesquisa qualificada e tomada de decisão baseada em dados.

A parceria contou ainda com a participação de representantes da NOBRA IA, que destacaram a relevância da iniciativa no contexto da inovação educacional e sua contribuição para aproximar a instituição das práticas adotadas em centros acadêmicos de referência.

Com a implementação da tecnologia, a UniGoyazes reforça sua estratégia de investimento contínuo em inovação e qualidade de ensino, alinhando-se às transformações do cenário educacional contemporâneo.