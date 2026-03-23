SISQUAL® WFM lança plataforma de comunicação para empresas

A SISQUAL® WFM, empresa especializada em ferramentas de gerenciamento de força de trabalho, anunciou o lançamento da plataforma de comunicação SISQUAL® Messenger. Mais do que um simples chat, a solução propõe centralizar todo o fluxo de comunicação interno da empresa, com filtros sofisticados utilizando os horários de trabalho e cargos, permitindo mensagens e grupos privados, compartilhamento de imagens e arquivos, entre outras funções.

A empresa define a novidade como uma extensão do ecossistema SISQUAL® pensada para conectar colaboradores e gestores em um único ambiente integrado e alinhado à dinâmica operacional de empresas com diferentes escalas e turnos de trabalho. A ideia surgiu a partir da constatação de que muitas empresas ainda usam aplicativos que misturam vida pessoal e profissional.

"O SISQUAL® Messenger nasceu com o objetivo de resolver a necessidade de uma comunicação mais contextualizada e direcionada. Ele pode ajudar as organizações que precisam que a informação chegue à pessoa certa, no momento certo (por exemplo, quem está de serviço agora, todas as pessoas que estão de plantão hoje), sem depender de bases de dados de contatos externas e muitas vezes desatualizadas", detalha José Epifânio, chief innovation officer (CINO) da SISQUAL® WFM.

Entre as funcionalidades da plataforma, Epifânio destaca também a privacidade (número de telefone pessoal do colaborador não é exposto), controle de dados, onboarding e offboarding automáticos (colaborador perde instantaneamente o acesso aos grupos e histórico ao sair da empresa) e maior facilidade para auditoria e compliance.

Nesse último ponto, o CINO ressalta que, ao contrário de outros aplicativos, todas as interações mantêm um histórico centralizado, o que é importante para processos de auditoria interna, permitindo reconstruir fluxos de decisão ou comunicações críticas em caso de necessidade.

"Se um gestor precisa comunicar uma alteração de última hora, ele não precisa procurar quem está trabalhando porque o sistema já segmentou o público-alvo com base na escala do dia. Isto pode reduzir o tempo de resposta significativamente e aumentar a agilidade operacional. Além disso, a funcionalidade de confirmação de leitura pode trazer uma camada de responsabilidade operacional: o gestor sabe quem recebeu e visualizou uma instrução crítica. Isso permite garantir que a operação funcione sem interrupções", explica Epifânio.

A solução foi pensada para ajudar a eliminar o efeito de "telefone estragado", isto é, falhas da comunicação por mensagens perdidas em grupos ou mistura de assuntos em um mesmo grupo. O histórico de mensagens também pode evitar o retrabalho, pois novos colaboradores que entram em um turno ou projeto em andamento podem consultar o que foi discutido anteriormente, sem a necessidade de repetir instruções.

A ferramenta é aplicável a todos os setores, mas pode ter mais impacto em áreas com alta rotatividade, equipes grandes e distribuídas e com presença de escalas complexas de 24 horas.

Um exemplo é a saúde, com o trabalho em hospitais exigindo comunicação clara e precisa em momentos de trocas de turno. Já na logística e na indústria, a rapidez na comunicação de incidentes é crítica para a produtividade.

"O SISQUAL® Messenger busca aproximar o gestor do terreno. A nossa solução tem o objetivo de devolver controle à organização, garantindo que o diálogo entre gestor e colaborador ocorra num ambiente oficial, seguro e com total rastreabilidade, respeitando o direito ao desligamento e a privacidade de cada um", reforça Epifânio.

Para saber mais, basta acessar o site da SISQUAL® WFM: https://www.sisqualwfm.com/pt-br/﻿