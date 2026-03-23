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Treinamento técnico busca fortalecer suporte da Ikonn

Capacitação contínua, por meio da Ikonn University, pode preparar a equipe para resolver falhas complexas e garantir eficiência nas operações.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/03/2026 às 13h33
Treinamento técnico busca fortalecer suporte da Ikonn
Divulgação Ikonn

O setor de rastreamento e segurança tem se tornado cada vez mais dependente de soluções técnicas capazes de lidar com ambientes complexos de hardware, integração de equipamentos e redes automotivas. Dados da IMARC Group apontam que, no Brasil, o mercado de treinamento em Tecnologia da Informação (TI) deve alcançar US$ 3,08 bilhões até 2034, impulsionado pela digitalização e pela necessidade de profissionais qualificados para lidar com sistemas de rastreamento críticos.

Neste cenário, a Ikonn vem investindo em programas de capacitação interna com o objetivo de preparar a equipe de suporte para lidar com demandas técnicas cada vez mais complexas. André Luiz Ota, CEO da empresa especializada em soluções para rastreamento, explica que o movimento vem sendo estruturado por meio da Ikonn University, um repositório de inteligência coletiva que organiza o conhecimento técnico.

"O programa foca no que chamo de ‘governança do baixo nível’, em que ensinamos nossa equipe a entender o dado na sua forma bruta, desde a escovação de bits até a decodificação de protocolos complexos como J1939 e FMS em redes CAN (Controller Area Network). Para oferecer a melhor plataforma de rastreamento, nosso suporte precisa dominar a física do GNSS e a lógica de redes M2M", explica.

A demanda por profissionais capazes de lidar com redes CAN tem crescido no setor automotivo. Um levantamento realizado pela Gi Group Holding, divulgado pela CNN Brasil, mapeou o mercado de trabalho de TI e suas tendências globais. A pesquisa destacou que, no Brasil, 43,7% das empresas apontam dificuldades para encontrar trabalhadores com habilidades digitais avançadas. Esse contexto evidencia a relevância de programas internos de capacitação como os da Ikonn, que buscam preparar sua equipe para desafios técnicos de alta complexidade inerentes a uma plataforma de rastreamento de alta performance.

André Luiz Ota destaca que o treinamento contínuo pode contribuir diretamente para reduzir o tempo de diagnóstico e aumentar a taxa de resolução na primeira interação com o cliente. "Queremos reduzir o ‘vai e vem’ técnico porque nossa equipe é treinada para ler a ‘caixa preta’ da comunicação entre o hardware e o servidor. Isso pode resultar em alta performance operacional", acrescenta.

A cultura organizacional da Ikonn também desempenha papel central nesse processo. A empresa define como "Lógica Autônoma" o ambiente em que cada desafio técnico resolvido é documentado e transformado em módulo de conhecimento. Se um especialista descobre uma particularidade em uma rede CAN de um veículo novo, esse saber é democratizado. Esse fluxo interno busca garantir que a Ikonn não dependa de indivíduos isolados, mas de um sistema de inteligência distribuída.

O executivo ressalta que a capacidade de diagnosticar falhas complexas também pode reduzir o tempo de inatividade dos sistemas críticos utilizados pelas centrais de rastreamento. "Um veículo parado por falha de configuração é prejuízo líquido. A capacidade de diagnóstico permite que a central aja preventivamente. Ao utilizar ferramentas como o Motor de Regras e o autoteste de instalação, queremos reduzir drasticamente o downtime. O objetivo é manter o sistema em estado ‘Pristine’", informa.

Além da operacionalização, a preparação da equipe de suporte da Ikonn busca garantir ganhos em segurança da informação e integridade dos dados.

"Ter uma equipe preparada significa que cada configuração sensível é tratada com rigor de engenharia de defesa. O cliente sabe que sua plataforma de rastreamento segue os mais altos padrões de cibersegurança e conformidade. Nossa equipe tem a premissa de ser a guardiã dessa soberania, buscando garantir que a informação que chega ao dashboard seja a única fonte da verdade", conclui André Luiz Ota.

Para saber mais, basta acessar: https://www.ikonn.com.br/

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