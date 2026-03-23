Zero11 assina campanha de lançamento da rian care

A agência de publicidade, branding e marketing digital Zero11, com foco em estratégia e criatividade integrada, assina a campanha de lançamento da rian care, um novo serviço de telemedicina no Brasil que nasce com o objetivo de ampliar o acesso à saúde. A plataforma oferece consultas online, teletriagem disponível 24 horas e atendimento por meio de uma rede nacional de especialistas.

O ponto de partida da comunicação foi um dado estrutural do país: cerca de 71% dos brasileiros não possuem plano de saúde, dependendo exclusivamente do sistema público ou do pagamento direto por consultas, exames e medicamentos. Nesse contexto, a telemedicina vem se consolidando como uma alternativa relevante para reduzir barreiras de acesso, facilitar diagnósticos e ampliar o acompanhamento médico no cotidiano das pessoas.

A partir desse cenário, a Zero11 desenvolveu o conceito criativo "Muda a Vida" para o lançamento da rian care, que traduz o impacto que o acesso facilitado ao cuidado pode gerar na rotina das pessoas. A campanha parte de uma ideia simples: muitas vezes, pequenas decisões de cuidado têm o poder de transformar a vida da pessoa.

A narrativa da campanha mostra situações comuns da vida real, como a mãe que consegue consultar o filho sem sair de casa, o profissional que resolve um sintoma no mesmo dia sem enfrentar filas ou o idoso que mantém acompanhamento médico sem precisar se deslocar. A proposta é evidenciar que a telemedicina não representa apenas conveniência tecnológica, mas uma mudança concreta na forma como as pessoas cuidam da saúde.

Além de apresentar o serviço, a estratégia de comunicação buscou posicionar a rian care como uma solução humana, acessível e integrada, reforçando que a tecnologia deve aproximar pessoas e não substituí-las. Por isso, a campanha destaca o modelo de atendimento da plataforma, que começa com teletriagem realizada por enfermeiros especializados antes da consulta médica, garantindo acolhimento e orientação desde o primeiro contato.

"O desafio criativo foi transformar um serviço de saúde digital em uma narrativa próxima da vida real das pessoas. A campanha mostra que o acesso ao cuidado, quando acontece no momento certo, tem um impacto direto na qualidade de vida", afirma Rosana Ameixieira, CCO da Zero11.

A comunicação também apresenta o funcionamento da plataforma, como atendimento 24 horas, consultas com médicos generalistas e especialistas, orientação de autocuidado, descontos em medicamentos e exames e uma rede nacional de clínicas credenciadas. E oferece uma solução para diferentes perfis de usuários, desde profissionais com rotinas intensas até pessoas que vivem em cidades com acesso limitado a especialistas.

Com a campanha, a Zero11 reforça sua abordagem estratégica de Alta Direção Criativa, modelo de atuação da agência que integra publicidade, marketing digital, branding, dados, conteúdo e performance para transformar desafios de negócio em ideias criativas com impacto real.