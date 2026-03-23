Segunda, 23 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Zero11 assina campanha de lançamento da rian care

A Zero11, agência de publicidade e marketing digital especializada em estratégia e criatividade integrada, é responsável pela campanha de lançament...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/03/2026 às 11h10
Zero11 assina campanha de lançamento da rian care
Zero11

A agência de publicidade, branding e marketing digital Zero11, com foco em estratégia e criatividade integrada, assina a campanha de lançamento da rian care, um novo serviço de telemedicina no Brasil que nasce com o objetivo de ampliar o acesso à saúde. A plataforma oferece consultas online, teletriagem disponível 24 horas e atendimento por meio de uma rede nacional de especialistas.

O ponto de partida da comunicação foi um dado estrutural do país: cerca de 71% dos brasileiros não possuem plano de saúde, dependendo exclusivamente do sistema público ou do pagamento direto por consultas, exames e medicamentos. Nesse contexto, a telemedicina vem se consolidando como uma alternativa relevante para reduzir barreiras de acesso, facilitar diagnósticos e ampliar o acompanhamento médico no cotidiano das pessoas.

A partir desse cenário, a Zero11 desenvolveu o conceito criativo "Muda a Vida" para o lançamento da rian care, que traduz o impacto que o acesso facilitado ao cuidado pode gerar na rotina das pessoas. A campanha parte de uma ideia simples: muitas vezes, pequenas decisões de cuidado têm o poder de transformar a vida da pessoa.

A narrativa da campanha mostra situações comuns da vida real, como a mãe que consegue consultar o filho sem sair de casa, o profissional que resolve um sintoma no mesmo dia sem enfrentar filas ou o idoso que mantém acompanhamento médico sem precisar se deslocar. A proposta é evidenciar que a telemedicina não representa apenas conveniência tecnológica, mas uma mudança concreta na forma como as pessoas cuidam da saúde.

Além de apresentar o serviço, a estratégia de comunicação buscou posicionar a rian care como uma solução humana, acessível e integrada, reforçando que a tecnologia deve aproximar pessoas e não substituí-las. Por isso, a campanha destaca o modelo de atendimento da plataforma, que começa com teletriagem realizada por enfermeiros especializados antes da consulta médica, garantindo acolhimento e orientação desde o primeiro contato.

"O desafio criativo foi transformar um serviço de saúde digital em uma narrativa próxima da vida real das pessoas. A campanha mostra que o acesso ao cuidado, quando acontece no momento certo, tem um impacto direto na qualidade de vida", afirma Rosana Ameixieira, CCO da Zero11.

A comunicação também apresenta o funcionamento da plataforma, como atendimento 24 horas, consultas com médicos generalistas e especialistas, orientação de autocuidado, descontos em medicamentos e exames e uma rede nacional de clínicas credenciadas. E oferece uma solução para diferentes perfis de usuários, desde profissionais com rotinas intensas até pessoas que vivem em cidades com acesso limitado a especialistas.

Com a campanha, a Zero11 reforça sua abordagem estratégica de Alta Direção Criativa, modelo de atuação da agência que integra publicidade, marketing digital, branding, dados, conteúdo e performance para transformar desafios de negócio em ideias criativas com impacto real.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
AliExpress/Chat GPT
Tecnologia Há 20 minutos

AliExpress faz 16 anos e amplia uso de compras coletivas

O AliExpress lançou uma campanha para celebrar seus 16 anos, com ofertas até 25 de março. A ação inclui produtos com até 80% de desconto, ofertas n...

 Comunicação UniGoyazes
Tecnologia Há 36 minutos

UniGoyazes implementa plataforma de inteligência artificial

Iniciativa da instituição amplia acesso tecnológico para mais de 3 mil alunos e docentes, reforçando seu compromisso com inovação, qualidade de ens...

 Imagem de iStock
Tecnologia Há 2 horas

Prevenção contra perda de dados requer atenção de empresas

Vazamentos expõem fragilidade das organizações; especialista da Brasiline explica como as soluções de DLP deixaram de ser apenas tecnologia para vi...

 Canva
Tecnologia Há 3 horas

SISQUAL® WFM lança plataforma de comunicação para empresas

Nova solução, chamada de SISQUAL® Messenger, se propõe a conectar colaboradores e gestores em um único ambiente integrado e alinhado à dinâmica ope...

 Divulgação Ikonn
Tecnologia Há 3 horas

Treinamento técnico busca fortalecer suporte da Ikonn

Capacitação contínua, por meio da Ikonn University, pode preparar a equipe para resolver falhas complexas e garantir eficiência nas operações.

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 33°
30° Sensação
1.78 km/h Vento
63% Umidade
100% (7.46mm) Chance chuva
06h40 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Terça
25° 19°
Quarta
31° 19°
Quinta
29° 20°
Sexta
32° 20°
Sábado
34° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

AliExpress faz 16 anos e amplia uso de compras coletivas
Direitos Humanos Há 15 minutos

Jovem de 24 anos é vítima de feminicídio em Bragaça Paulista
Economia Há 15 minutos

Gás do Povo chega a 15 milhões de famílias com nova expansão
Habitação Há 15 minutos

Governador Eduardo Leite entrega 28 casas definitivas em Salvador do Sul construídas pelo Programa A Casa é Sua - Calamidade
Saúde Há 15 minutos

Governo do Estado anuncia repasse de R$ 2,2 milhões a Hospital Dom João Becker, de Gravataí

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 -1,56%
Euro
R$ 6,08 -1,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 393,568,29 +0,81%
Ibovespa
182,509,56 pts 3.57%
Mega-Sena
Concurso 2987 (21/03/26)
16
17
20
28
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6982 (21/03/26)
21
25
26
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3642 (21/03/26)
01
02
04
05
06
07
09
10
12
13
14
18
20
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2902 (20/03/26)
05
12
21
25
29
31
33
36
46
47
50
54
58
60
61
66
68
72
78
83
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias