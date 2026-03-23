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MEC, Anatel e Telebras visitam escolas indígenas conectadas

Entre os dias 25 e 26 de março, a Entidade Administradora da Conectividade de Escolas (Eace) levará representantes do Ministério da Educação (MEC),...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/03/2026 às 10h28
MEC, Anatel e Telebras visitam escolas indígenas conectadas
Gabriel Ferraz

Entre os dias 25 e 26 de março, a Entidade Administradora da Conectividade de Escolas (Eace) levará representantes do Ministério da Educação (MEC), da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e da Telebras para a realização de visitas técnicas em unidades escolares de Miranda e Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, com o objetivo de acompanhar o andamento do projeto Aprender Conectado.

A programação inclui encontros com gestores, professores e estudantes de escolas que receberam internet de alta velocidade, além de atividades de integração institucional entre representantes de órgãos públicos e parceiros do programa. A iniciativa permitirá observar de perto os resultados da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec), evidenciando seus impactos em diferentes territórios e realidades escolares.

Na ocasião, também serão entregues às escolas 20 computadores provenientes do programa Computadores para Inclusão, executado pelo Ministério das Comunicações (MCom), que recondiciona equipamentos eletrônicos para reaproveitamento em unidades de ensino, associações e projetos sociais.

"A conectividade nas escolas públicas é uma prioridade do Governo do Brasil. Nosso objetivo é garantir que todos os estudantes, independentemente de onde vivem, tenham acesso à internet de qualidade para aprender, pesquisar e se preparar para o futuro", ressalta o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

Integram a comitiva representantes de instituições que atuam diretamente na implementação da política pública de conectividade nas escolas, entre elas Anita Gea Martinez Stefani, diretora de Apoio à Gestão Educacional do Ministério da Educação (MEC); Gesiléa Fonseca Teles, superintendente de Fiscalização da Anatel; Patrícia Rodrigues Ferreira, assessora da Anatel; e Tatiana Rúbia Melo Miranda, diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores da Telebras.

"A visita feita por representantes de diferentes instituições enfatiza a importância da colaboração entre órgãos e parceiros para garantir que a conectividade chegue de forma efetiva às escolas brasileiras", afirma Flávio Santos, diretor-geral da Eace.

Programação

No dia 25 de março, a comitiva começa a agenda na Escola Municipal Indígena Polo Presidente João Figueiredo, no município de Miranda. Já no dia 26, estão previstas visitas às unidades de ensino de Aquidauana. A primeira a receber o grupo será a Escola Marcolino Lili, onde a gestão escolar fará uma apresentação sobre o uso da internet na rotina pedagógica. No mesmo dia, no período da tarde, a comitiva segue para a Escola Municipal Indígena Francisco Farias, ampliando o acompanhamento das ações de conectividade educacional na região.

Testemunho das mudanças

A visita a unidades de ensino localizadas em comunidades indígenas reforça o compromisso do programa com a equidade educacional e a inclusão digital. "Assim que a banda larga chegou, os estudantes tiveram a ideia de fazer um jornal para fortalecer a cultura das etnias que vivem no território", conta a professora Denise Francisco Augusto da Silva, da Escola Municipal Indígena Francisco Farias.

Na Marcolino Lili, os professores destacam a facilidade de preparar aulas com um conteúdo melhor a partir da instalação da internet de qualidade. "Antes, o sinal caía toda hora, não conseguíamos fazer nenhuma atividade. Agora, a internet funciona bem, estamos aproveitando muito", conta Cristiana Marques, professora do local.

Estágio da conectividade

No Mato Grosso do Sul, 241 escolas compõem o escopo do Aprender Conectado, das quais 60 já foram conectadas, representando aproximadamente 25% de execução. Até o momento, 12.075 alunos foram impactados pela banda larga no estado. Em todo o Brasil, o Aprender Conectado já atingiu a marca de 20.483 escolas públicas conectadas em 2.184 municípios, a maioria localizada nas regiões mais isoladas do país. Desse total, 14.994 escolas estão em áreas rurais, 984 em territórios indígenas, 1.059 em comunidades quilombolas e as demais em áreas urbanas socialmente vulneráveis.

O projeto tem por objetivo levar internet de alta velocidade para cerca de 40 mil instituições públicas de ensino localizadas em áreas remotas do país. A iniciativa integra a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec), política pública coordenada pelo Ministério da Educação e Ministério das Comunicações, para garantir internet de alta velocidade em 138 mil escolas em todo o Brasil.

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