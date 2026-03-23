Grupo de trabalho da Câmara vota parecer sobre venda de suplementos alimentares

O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados sobre comercialização de suplementos alimentares reúne-se nesta terça-feira (24) para discutir e votar o relatório do coordenador, deputado Felipe Carreras (PSB-PE).

O debate está marcado para as 14h30, no plenário 10.

O grupo foi criado em setembro do ano passado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). O colegiado busca definir regras e critérios para a comercialização de suplementos alimentares que buscam corrigir deficiências nutricionais.