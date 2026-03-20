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Instituto da Oportunidade Social inicia ano letivo com vagas

Com turmas já em andamento, o IOS reforça seu compromisso com a capacitação de jovens e convida interessados para novas matrículas.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/03/2026 às 18h28
Instituto da Oportunidade Social inicia ano letivo com vagas
Divulgação/IOS

O Instituto da Oportunidade Social (IOS) deu início ao seu novo ano letivo no dia 16 de março, dando as boas-vindas a milhares de jovens em todo o Brasil. Com o compromisso de oferecer formação profissional gratuita e promover a empregabilidade, o IOS reforça seu papel como agente de reestruturação social.

"O curso me proporcionou grandes oportunidades. Hoje, tenho orgulho em trabalhar na TOTVS, empresa brasileira de tecnologia. Essa conquista é resultado de todo aprendizado e suporte que recebi ao longo dessa jornada. Sou extremamente grata por tudo que vivi. Foi uma nova fase na minha vida, cheia de crescimento e conquistas", relembra Julia Andrade, ex-aluna do Instituto.

Para aqueles que ainda buscam uma chance de qualificação e inserção no mercado de trabalho, o IOS anuncia que ainda há vagas disponíveis em unidades e cursos específicos, com aulas programadas para iniciar na segunda-feira, 23 de março.

As unidades e cursos com vagas abertas para início em 23 de março são:

  • Belo Horizonte: Gestão Empresarial com ERP TOTVS (para jovens de 15 a 17 anos)
  • Rio de Janeiro: Gestão Empresarial com ERP TOTVS
  • Hortolândia: Suporte em TI
  • Santo Amaro: Programação (para jovens de 15 a 17 anos)
  • Unidade Sede (São Paulo):
  • Web Programação (noturno)
  • Zendesk (manhã)
  • Suporte em TI (manhã)
  • Análise de Dados com IA (manhã e tarde, para jovens de 18 a 29 anos)
  • Protheus (noturno)

"É inspirador ver a energia e a expectativa dos nossos alunos neste início de ano letivo. Cada turma que se inicia é um passo a mais na nossa missão de impactar vidas. Para aqueles que ainda buscam uma oportunidade, nossas portas continuam abertas em unidades e cursos específicos, com aulas começando no dia 23 de março. Convidamos todos a aproveitar essa chance de capacitação e inclusão produtiva para um futuro mais promissor".

As inscrições continuam abertas nas unidades e cursos mencionados, e os interessados podem consultar mais informações e se inscrever por meio do site oficial do IOS: https://ios.org.br/.

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