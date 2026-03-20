Sexta, 20 de Março de 2026
17°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Consumidor brasileiro adota jornada híbrida, aponta pesquisa

A jornada híbrida se consolidou no dia a dia e não se limita a períodos promocionais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/03/2026 às 14h24
Consumidor brasileiro adota jornada híbrida, aponta pesquisa
Wake

A nova pesquisa da Wake em parceria com o Opinion Box, realizada com 1.000 consumidores de todas as regiões do país entre agosto e setembro de 2025, confirma: o brasileiro já não se identifica como "digital first" ou "físico first". Ele é, de forma consistente, híbrido, e transita naturalmente entre diferentes canais ao longo da jornada de compra, priorizando conveniência, velocidade e experiência integrada. 

O estudo mostra que 74,4% compram pela internet com frequência e 61,6% usam mais de um canal antes de finalizar uma compra. A primeira interação com uma marca também ocorre, majoritariamente, no ambiente digital: 52,4% começam pelo e-commerce, enquanto apenas 23,1% iniciam pela loja física, esta última com uma presença secundária no impacto final da decisão. 

Essa mudança redefiniu o papel dos canais. Os marketplaces assumiram o posto de "shopping digital do consumidor brasileiro", concentrando as categorias mais buscadas. Eletrônicos e tecnologia estão presentes em 57,2% dos marketplaces; itens de casa e decoração se encontram em 54,8% dos comércios digitais; já itens de moda e acessórios registram uma presença equivalente aos itens de casa, 54,7%, seguidos da categoria de beleza com 53,8%. Já os itens do dia a dia, como alimentos, bebidas e produtos para pets, têm presença muito menor no digital, em torno de 23%. 

"A jornada híbrida deixa de ser tendência e se torna infraestrutura do consumo brasileiro. O consumidor não pensa mais em canais, ele pensa em fluidez. Para as marcas, isso significa que a arquitetura tecnológica é tão importante quanto preço e produto. Sem integração entre estoques, atendimento e mídia, não existe competitividade possível em 2025", declara Alessandro Gil, vice-presidente da Wake. 

A descoberta de novos produtos migrou para o digital e segue uma ordem bem definida: em primeiro lugar estão as redes sociais (63,9%), seguidas de perto pelos buscadores (62,6%); na terceira posição aparecem os marketplaces (44,5%), enquanto as lojas físicas ocupam a última colocação, com 24%. 

A influência da viralização é forte: 56,3% dos consumidores dizem que um produto viral aumenta sua intenção de compra, e 52,2% já compraram ou têm interesse em comprar diretamente via TikTok Shop ou Instagram. 

Nas redes sociais, o consumo é guiado por desejo e impulso, com destaque para moda e acessórios; 47,4% dos consumidores adquirem estes itens por desejo. Já as categorias de beleza e skincare mostram esse comportamento em 39,3% dos casos, seguidos de itens de decoração criativa com 33,7%. 

Em um ambiente de grande oferta, a confiança se torna decisiva. Para 80,3% dos entrevistados na pesquisa, as avaliações de outros consumidores são essenciais para confiar em uma marca nova; já a integração entre os canais é um fator decisivo de confiança para 45,8% e promoções atrativas são necessárias para 41% dos participantes. Além disso, 69,4% dos pesquisados já desistiram de realizar uma compra devido a avaliações negativas do vendedor. 

"O consumidor pode conhecer a marca no TikTok, comparar no Google e finalizar no site, mas só completa a jornada quando percebe coerência, segurança e clareza entre os canais. A jornada virou um mosaico, e só marcas com tecnologia integrada conseguem acompanhar esse ritmo. A experiência já é o novo filtro de confiança", reforça Gil. 

A fidelização, porém, ainda é frágil no Brasil. Os principais motivos para abandonar uma marca, segundo os consumidores, são os preços elevados (71,8%), falhas na entrega, que vêm em seguida com 57,5% das justificativas, e atendimento inadequado, que registra 54% das motivações para não fidelizar um consumidor. Por outro lado, experiências positivas estimulam 42,6% das recompras e 24% das recomendações, segundo a pesquisa. 

Transparência também ganha relevância: 44,4% dos entrevistados consideram "muito importante" ter acesso ao estoque atualizado em tempo real. No campo tecnológico, o consumidor busca soluções práticas. Assistentes virtuais já foram utilizados por 38,4% dos entrevistados e, entre as funcionalidades mais desejadas, estão rastreamento em tempo real (55,4%), busca por imagem (48,5%) e provadores virtuais (47,9%). Mesmo assim, a preferência é por tecnologias que complementem, e não substituam, o contato humano. 

"A análise conclui que a jornada híbrida já é dominante no Brasil. O consumidor descobre no digital, experimenta no físico, compara no celular e compra onde houver mais conveniência. Redes sociais e buscadores se consolidam como nova vitrine do varejo, enquanto a confiança e a experiência integrada se tornam os principais diferenciais competitivos. Para as marcas, conectar canais, comunicar com clareza e garantir eficiência não é mais tendência, é obrigação", completa Alessandro Gil.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik/DC Studio
Tecnologia Há 1 hora

Ataques à cadeia de suprimentos digital dobram em 2025

Violações envolvendo terceiros passaram de 15% para 30%, com criminosos explorando fornecedores, bibliotecas de código e plataformas de atendimento...

 Imagem gerada por IA/Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Consultista usa IA para apoiar diálogo de pessoas atípicas

Plataforma brasileira utiliza inteligência artificial para auxiliar pessoas autistas na interpretação em interações sociais, reduzindo ambiguidades...

 Grupo Ritz/Divulgação
Tecnologia Há 3 horas

Barra de São Miguel é opção para destination weddings

Expansão do mercado de casamentos em destinos aumenta demanda por hospedagem, serviços de hotelaria e experiências exclusivas prolongadas no Ritz B...

 Helton Sforzin | Foto: Fredericus
Tecnologia Há 4 horas

Especialista explica como marcas ampliam presença em IAs

Helton Sforzin, estrategista digital e mercadólogo com mais de duas décadas de experiência em SEO, revela as estratégias por trás do GEO e do AEO e...

 Freepik
Tecnologia Há 5 horas

Brasil integra top 10 em uso de energia solar

O Brasil se destaca mundialmente no avanço do uso de energia solar. E investidores e empresas do setor já começaram a identificar oportunidades den...

Tenente Portela, RS
34°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 36°
33° Sensação
1.45 km/h Vento
31% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h38 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Sábado
35° 19°
Domingo
33° 19°
Segunda
32° 20°
Terça
28° 19°
Quarta
31° 19°
Últimas notícias
Economia Há 7 minutos

Publicação aponta dados do varejo de moda infantil em 2025
Câmara Há 7 minutos

Comissão aprova criação de sistema nacional para monitorar violência contra crianças
Agricultura Há 7 minutos

Epagri inicia estudo para a produção comercial do limão japonês em Santa Catarina
Câmara Há 7 minutos

Ex-deputado constituinte Waldyr Pugliesi morre aos 90 anos
Câmara Há 7 minutos

Comissão aprova regras para suporte de bicicletas em ônibus urbanos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +1,45%
Euro
R$ 6,12 +1,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 392,859,50 -0,85%
Ibovespa
175,888,20 pts -2.43%
Mega-Sena
Concurso 2986 (19/03/26)
01
05
13
26
41
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6980 (19/03/26)
07
08
66
76
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3640 (19/03/26)
01
04
06
07
09
10
11
13
14
15
16
18
19
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2901 (18/03/26)
05
06
09
12
13
16
25
35
37
38
44
45
54
61
62
69
73
79
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2938 (18/03/26)
14
15
19
26
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias