Sexta, 20 de Março de 2026
17°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado inicia aplicação de questionário piloto para o Censo das Agroindústrias Familiares no Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), realizou, na quarta-feira (18/3) e na quinta-feira (19/3), as primeiras...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/03/2026 às 14h24
Governo do Estado inicia aplicação de questionário piloto para o Censo das Agroindústrias Familiares no Rio Grande do Sul
Equipe aplicou questionário na agroindústria Amadecom, em Três Forquilhas, durante etapa de testes -Foto: Divulgação SDR

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), realizou, na quarta-feira (18/3) e na quinta-feira (19/3), as primeiras entrevistas com agroindústrias gaúchas que participarão do Censo das Agroindústrias Familiares. Nesta fase inicial, a aplicação ocorre em caráter piloto e marca o início da primeira iniciativa do Estado voltada ao mapeamento e à elaboração de um diagnóstico detalhado do setor, com foco nos empreendimentos vinculados ao Programa Estadual de Agroindústrias Familiares (Peaf).

A partir do questionário, os responsáveis pelas agroindústrias respondem a temas como infraestrutura, produção e comercialização, sucessão familiar, juventude rural, protagonismo feminino e adesão ao Selo Sabor Gaúcho. A ação é realizada em parceria com a Emater/RS-Ascar e com a Departamento de Economia e Estatística, da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (DEE/SPGG).

Em Viamão, na quarta-feira, foi realizada a primeira entrevista piloto com a agroindústria Biscoitos Guria, conduzida pela produtora Gessi de Fátima Santos Barcelos. “Participar desse momento é muito importante, porque permite que o Estado conheça de perto a nossa realidade e também nos dá a oportunidade de mostrar o trabalho que desenvolvemos no dia a dia”, destacou a produtora. Na quinta-feira, em Terra de Areia e Três Forquilhas, foram aplicados outros dois questionários piloto, junto às agroindústrias Fernandes e Silveira e Amadecom.

Segundo o diretor adjunto do Departamento de Agroindústria Familiar, Maurício Neuhaus, a etapa piloto — que antecede a capacitação das equipes de campo — é fundamental para qualificar o instrumento de coleta. “Esse processo permite avaliar a clareza das perguntas, a consistência das informações levantadas e aprimorar o questionário antes da aplicação em larga escala”, explicou.

Para o secretário de Desenvolvimento Rural, Gustavo Paim, o Censo representa um avanço estratégico para o setor. “Estamos estruturando uma base sólida de dados para orientar políticas públicas mais eficientes. O objetivo é mapear as mais de 4 mil agroindústrias do Peaf, identificar desafios — especialmente de ordem burocrática e comercial — e, com o apoio da tecnologia, padronizar informações socioeconômicas. Isso vai permitir decisões mais assertivas e melhor aplicação dos recursos públicos”, afirmou.

O Censo da Agroindústria Familiar

Lançado na Expodireto Cotrijal 2026, o diagnóstico será elaborado a partir de um questionário aplicado a todas as agroindústrias participantes do Peaf. O estudo reunirá informações sobre aspectos como gestão das agroindústrias, sucessão familiar, qualidade de vida das famílias envolvidas, nível de inovação e perspectivas futuras dos empreendimentos. Serão recenseadas todas as agroindústrias que integravam o Peaf até 31/12/2025.

O Peaf

As agroindústrias vinculadas ao Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf) podem participar das feiras da Agricultura Familiar promovidas pela SDR. Em 2025, o programa alcançou um marco com a certificação da agroindústria de número 2.000, o que reforça o compromisso do governo com a valorização das famílias rurais e impulsiona o desenvolvimento econômico e social em todas as regiões do Estado.

Texto: Guilherme Granez/Ascom SDR
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O médico veterinário Felipe Lopes Campos ministrou a formação para professores, coordenadores escolares e equipe diretiva -Foto: Ascom Seapi
Agricultura Há 21 horas

Governo do Estado atualiza informações sobre gripe aviária na rede educacional de Santa Vitória do Palmar

O governo do Estado realizou, nesta quinta-feira (19/3), uma formação sobre gripe aviária direcionada à rede educacional de Santa Vitória do Palmar...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 23 horas

Projeto Moradia para Jovens e Mulheres está em operação e incentiva a permanência no campo

Foto: Aires Mariga/EpagriJovens e mulheres do meio rural catarinense já podem acessar uma nova linha de apoio para investir na construção ou reform...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Secretaria da Agricultura e Epagri investem na qualificação da apicultura catarinense

Foto: Divulgação/EpagriA capacitação constante é um dos diferenciais que permitiu Santa Catarina se tornar vice-campeã nacional em produtividade de...

 RS adota medidas de contingenciamento e vigilância ativa após confirmação de foco de H5N1 em aves silvestres na Reserva do Taim -Foto: Cassiane Osório/Ascom Seapi
Agricultura Há 3 dias

Governo do Estado promove fórum sobre influenza aviária para debater prevenção e contingência no RS

Órgãos públicos e setor produtivo se reuniram nesta terça-feira (17/3), em Montenegro, para debater o cenário da Influenza Aviária de Alta Patogeni...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 3 dias

Museu Entomológico de Caçador aproxima Epagri da comunidade, educa sobre a natureza e qualifica profissionais

Vera Scapin (à esquerda) e Janaína dos Santos atendem os visitantes no museu da Epagri em Caçador (Foto: Pablo Gomes/Epagri)A Epagri ultrapassa os ...

Tenente Portela, RS
35°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 36°
35° Sensação
1.59 km/h Vento
33% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h38 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Sábado
35° 19°
Domingo
33° 19°
Segunda
32° 20°
Terça
28° 19°
Quarta
31° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 47 minutos

Consumidor brasileiro adota jornada híbrida, aponta pesquisa
Câmara Há 47 minutos

Comissão aprova proposta que delega à Sudene definição de áreas prioritárias para recursos
Turismo Há 47 minutos

Em Jaraguá do Sul, governador Jorginho Mello lança primeira edição da Estação Outono
Agricultura Há 47 minutos

Governo do Estado inicia aplicação de questionário piloto para o Censo das Agroindústrias Familiares no Rio Grande do Sul
Tecnologia Há 1 hora

Ataques à cadeia de suprimentos digital dobram em 2025

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +1,56%
Euro
R$ 6,13 +1,35%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 392,409,17 -1,06%
Ibovespa
176,171,70 pts -2.27%
Mega-Sena
Concurso 2986 (19/03/26)
01
05
13
26
41
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6980 (19/03/26)
07
08
66
76
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3640 (19/03/26)
01
04
06
07
09
10
11
13
14
15
16
18
19
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2901 (18/03/26)
05
06
09
12
13
16
25
35
37
38
44
45
54
61
62
69
73
79
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2938 (18/03/26)
14
15
19
26
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias