Governo do Estado inicia aplicação de questionário piloto para o Censo das Agroindústrias Familiares no Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), realizou, na quarta-feira (18/3) e na quinta-feira (19/3), as primeiras entrevistas com agroindústrias gaúchas que participarão do Censo das Agroindústrias Familiares. Nesta fase inicial, a aplicação ocorre em caráter piloto e marca o início da primeira iniciativa do Estado voltada ao mapeamento e à elaboração de um diagnóstico detalhado do setor, com foco nos empreendimentos vinculados ao Programa Estadual de Agroindústrias Familiares (Peaf).

A partir do questionário, os responsáveis pelas agroindústrias respondem a temas como infraestrutura, produção e comercialização, sucessão familiar, juventude rural, protagonismo feminino e adesão ao Selo Sabor Gaúcho. A ação é realizada em parceria com a Emater/RS-Ascar e com a Departamento de Economia e Estatística, da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (DEE/SPGG).

Em Viamão, na quarta-feira, foi realizada a primeira entrevista piloto com a agroindústria Biscoitos Guria, conduzida pela produtora Gessi de Fátima Santos Barcelos. “Participar desse momento é muito importante, porque permite que o Estado conheça de perto a nossa realidade e também nos dá a oportunidade de mostrar o trabalho que desenvolvemos no dia a dia”, destacou a produtora. Na quinta-feira, em Terra de Areia e Três Forquilhas, foram aplicados outros dois questionários piloto, junto às agroindústrias Fernandes e Silveira e Amadecom.

Segundo o diretor adjunto do Departamento de Agroindústria Familiar, Maurício Neuhaus, a etapa piloto — que antecede a capacitação das equipes de campo — é fundamental para qualificar o instrumento de coleta. “Esse processo permite avaliar a clareza das perguntas, a consistência das informações levantadas e aprimorar o questionário antes da aplicação em larga escala”, explicou.

Para o secretário de Desenvolvimento Rural, Gustavo Paim, o Censo representa um avanço estratégico para o setor. “Estamos estruturando uma base sólida de dados para orientar políticas públicas mais eficientes. O objetivo é mapear as mais de 4 mil agroindústrias do Peaf, identificar desafios — especialmente de ordem burocrática e comercial — e, com o apoio da tecnologia, padronizar informações socioeconômicas. Isso vai permitir decisões mais assertivas e melhor aplicação dos recursos públicos”, afirmou.

O Censo da Agroindústria Familiar

Lançado na Expodireto Cotrijal 2026, o diagnóstico será elaborado a partir de um questionário aplicado a todas as agroindústrias participantes do Peaf. O estudo reunirá informações sobre aspectos como gestão das agroindústrias, sucessão familiar, qualidade de vida das famílias envolvidas, nível de inovação e perspectivas futuras dos empreendimentos. Serão recenseadas todas as agroindústrias que integravam o Peaf até 31/12/2025.

O Peaf

As agroindústrias vinculadas ao Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf) podem participar das feiras da Agricultura Familiar promovidas pela SDR. Em 2025, o programa alcançou um marco com a certificação da agroindústria de número 2.000, o que reforça o compromisso do governo com a valorização das famílias rurais e impulsiona o desenvolvimento econômico e social em todas as regiões do Estado.