Sexta, 20 de Março de 2026
17°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ataques à cadeia de suprimentos digital dobram em 2025

Violações envolvendo terceiros passaram de 15% para 30%, com criminosos explorando fornecedores, bibliotecas de código e plataformas de atendimento...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/03/2026 às 13h59
Ataques à cadeia de suprimentos digital dobram em 2025
Imagem de Freepik/DC Studio

Os ataques à cadeia de suprimentos digital dobraram em 2025, passando de 15% para 30%, conforme divulgado pela revista Veja. Segundo os dados, em vez de atingir diretamente grandes empresas, criminosos passaram a explorar fornecedores, bibliotecas de código e plataformas de atendimento para acessar sistemas corporativos.

A estratégia amplia o alcance das violações em larga escala. Os ataques cibernéticos têm crescido em sincronia com a digitalização dos negócios. O Fórum Econômico Mundial aponta a inteligência artificial (IA) como o principal fator de transformação da cibersegurança em 2026.

José de Souza Júnior, advogado especialista em cibersegurança, direito digital e governança, destaca que um ponto especialmente sensível hoje é o uso ofensivo da IA por meio de técnicas como jailbreaking — destravar o sistema do aparelho ou software, abrindo brechas de segurança — e prompt injection — manipulação de instruções para enganar sistemas de IA e obter respostas não previstas.

"O AI jailbreak é a exploração de falhas ou fragilidades para burlar restrições do sistema, o que mostra que o problema já não está apenas no malware clássico, mas também na manipulação de sistemas baseados em IA. No Brasil, esse cenário ganha uma camada adicional de criticidade porque a integridade da informação passou a ter impacto ainda mais direto sobre operação e conformidade", afirma.

O advogado pontua que, com a entrada em vigor das obrigações acessórias da reforma tributária em 2026, os documentos fiscais eletrônicos tornam ainda mais relevantes os dados corretos, rastreáveis e íntegros. Isso significa que um incidente digital hoje pode afetar não apenas disponibilidade e confidencialidade, mas também a confiabilidade fiscal e a governança do negócio.

O especialista avalia o cenário atual de riscos digitais para empresas no Brasil e no mundo como mais sofisticado, distribuído e estratégico do que em ciclos anteriores. "O risco digital deixou de ser apenas uma preocupação de tecnologia e passou a ser, ao mesmo tempo, um tema de governança, continuidade operacional, reputação e confiança institucional", acrescenta.

Cibersegurança como tema estratégico

De acordo com Souza Junior, à medida que as organizações se tornaram mais dependentes de dados, conectividade, automação e cadeias digitais integradas, o risco cibernético deixou de ser um problema técnico isolado e passou a ser um risco corporativo de primeira grandeza. Na prática, a cibersegurança passou a influenciar diretamente decisões de negócio, governança e sustentabilidade institucional.

"O assunto passou a fazer parte da agenda de executivos e conselhos de administração por conta da extensão do impacto de um incidente cibernético, que hoje vai muito além da área de tecnologia. Ele pode comprometer a continuidade operacional, afetar receitas, gerar responsabilização regulatória, provocar perdas reputacionais e abalar a confiança de clientes, investidores, parceiros e do próprio mercado", explica o especialista em direito digital.

Para o advogado, um conselho administrativo precisa enxergar a cibersegurança como parte da governança, da gestão de riscos e da proteção do valor da organização. "Não se trata apenas de evitar ataques, mas de assegurar resiliência, capacidade de resposta, integridade da informação e confiança institucional em um ambiente cada vez mais digital e regulado. O foco passou a ser como proteger o negócio, a reputação e a capacidade de operar", frisa.

Souza Junior observa que, quando uma empresa sofre um incidente relevante, o mercado não avalia apenas se houve falha de sistema, mas se houve falha de governança, de diligência, de transparência e de capacidade de resposta. Segundo ele, isso tem levado a uma mudança de percepção no mercado de que ataques cibernéticos são um dos principais riscos reputacionais para as empresas.

"Hoje, o ataque cibernético deixou de ser visto como um evento meramente técnico e passou a ser entendido como um evento de quebra de confiança. Um ataque pode gerar indisponibilidade operacional, exposição de dados, questionamentos regulatórios, quebra de contratos, perda de confiança de clientes e forte repercussão pública quase ao mesmo tempo", comenta o advogado.

Segundo o especialista em direito digital, no contexto corporativo, responsabilidade digital significa governar tecnologia de forma que ela gere valor sem comprometer segurança, conformidade, transparência, confiança e prestação de contas. A empresa precisa demonstrar que consegue controlar riscos, proteger dados, supervisionar decisões automatizadas e responder de forma consistente perante clientes, reguladores, investidores e conselho.

"A governança digital ajuda a reduzir riscos jurídicos e reputacionais porque ela transforma tecnologia em processo de decisão controlado, com papéis claros, critérios de responsabilidade, supervisão executiva e mecanismos de resposta. Do ponto de vista jurídico, ela reduz exposição porque melhora prevenção, rastreabilidade, conformidade e capacidade de demonstrar diligência; já do ponto de vista reputacional, ela reduz risco porque fortalece confiança", conclui.

Para mais informações, basta acessar: linkedin.com/in/josejunior-adv

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Wake
Tecnologia Há 50 minutos

Consumidor brasileiro adota jornada híbrida, aponta pesquisa

A jornada híbrida se consolidou no dia a dia e não se limita a períodos promocionais

 Imagem gerada por IA/Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Consultista usa IA para apoiar diálogo de pessoas atípicas

Plataforma brasileira utiliza inteligência artificial para auxiliar pessoas autistas na interpretação em interações sociais, reduzindo ambiguidades...

 Grupo Ritz/Divulgação
Tecnologia Há 3 horas

Barra de São Miguel é opção para destination weddings

Expansão do mercado de casamentos em destinos aumenta demanda por hospedagem, serviços de hotelaria e experiências exclusivas prolongadas no Ritz B...

 Helton Sforzin | Foto: Fredericus
Tecnologia Há 4 horas

Especialista explica como marcas ampliam presença em IAs

Helton Sforzin, estrategista digital e mercadólogo com mais de duas décadas de experiência em SEO, revela as estratégias por trás do GEO e do AEO e...

 Freepik
Tecnologia Há 5 horas

Brasil integra top 10 em uso de energia solar

O Brasil se destaca mundialmente no avanço do uso de energia solar. E investidores e empresas do setor já começaram a identificar oportunidades den...

Tenente Portela, RS
35°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 36°
35° Sensação
1.59 km/h Vento
33% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h38 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Sábado
35° 19°
Domingo
33° 19°
Segunda
32° 20°
Terça
28° 19°
Quarta
31° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 47 minutos

Consumidor brasileiro adota jornada híbrida, aponta pesquisa
Câmara Há 47 minutos

Comissão aprova proposta que delega à Sudene definição de áreas prioritárias para recursos
Turismo Há 47 minutos

Em Jaraguá do Sul, governador Jorginho Mello lança primeira edição da Estação Outono
Agricultura Há 47 minutos

Governo do Estado inicia aplicação de questionário piloto para o Censo das Agroindústrias Familiares no Rio Grande do Sul
Tecnologia Há 1 hora

Ataques à cadeia de suprimentos digital dobram em 2025

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +1,56%
Euro
R$ 6,13 +1,35%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 392,409,17 -1,06%
Ibovespa
176,171,70 pts -2.27%
Mega-Sena
Concurso 2986 (19/03/26)
01
05
13
26
41
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6980 (19/03/26)
07
08
66
76
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3640 (19/03/26)
01
04
06
07
09
10
11
13
14
15
16
18
19
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2901 (18/03/26)
05
06
09
12
13
16
25
35
37
38
44
45
54
61
62
69
73
79
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2938 (18/03/26)
14
15
19
26
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias