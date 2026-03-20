Sexta, 20 de Março de 2026
17°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Consultista usa IA para apoiar diálogo de pessoas atípicas

Plataforma brasileira utiliza inteligência artificial para auxiliar pessoas autistas na interpretação em interações sociais, reduzindo ambiguidades...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/03/2026 às 13h19
Consultista usa IA para apoiar diálogo de pessoas atípicas
Imagem gerada por IA/Freepik

De acordo com o Censo Demográfico 2022, cerca de 1,2% da população brasileira (2,4 milhões de pessoas) possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ainda segundo a publicação do site Agência de Notícias IBGE, a ocorrência do transtorno foi mais elevada entre os homens, com taxa de 1,5%, enquanto entre as mulheres o índice foi de 0,9%.

Diante desse cenário, surgiu o Consultista, uma iniciativa brasileira dedicada ao uso estruturado de inteligência artificial (IA) como suporte à interpretação social de pessoas autistas e neurodivergentes. A plataforma funciona como uma tecnologia assistiva e tem como objetivo ampliar o uso da IA como ferramenta de apoio reflexivo, autonomia comunicacional e inclusão social.

Déborah Ribeiro de Carvalho, fundadora e idealizadora do Consultista, explica que o projeto nasceu a partir da observação clínica e da própria experiência em relação à necessidade constante de mediação social. Déborah é autista nível 1 de suporte.

Segundo ela, em muitos contextos, a interpretação de situações sociais depende da presença contínua de uma pessoa de suporte, que auxilie na compreensão do que ocorreu, do significado implícito da interação e de como agir de forma proporcional e adequada.

"A dificuldade de interpretação social impacta amplamente a vida acadêmica, profissional e familiar da pessoa autista. Parte significativa dessa sobrecarga decorre da ambiguidade das interações humanas e da ausência de um mecanismo estruturado que permita organizar, compreender e avaliar essas situações com autonomia", afirma.

Estrutura analítica para interpretação social

O Consultista opera a partir de um modelo proprietário de decodificação social estruturada, organizado em sete campos analíticos:

  1. Sentido literal: identificação objetiva do que foi dito ou ocorreu, delimitando os fatos concretos da interação sem inferências implícitas;
  2. Sentido figurado: análise de possíveis significados não literais, incluindo ironias, metáforas, indiretas ou variações implícitas de linguagem;
  3. Tom provável: avaliação da possível intenção comunicativa e da carga emocional envolvida, considerando contexto, escolha de palavras e dinâmica relacional;
  4. Interpretação social contextual: leitura da situação considerando fatores como hierarquia, ambiente, expectativas sociais e padrões comuns de interação;
  5. Exemplos comparativos: apresentação de situações semelhantes para auxiliar na identificação de padrões e ampliação de repertório interpretativo;
  6. Pergunta de checagem: sugestão de formulação clara e segura que o usuário pode utilizar para confirmar entendimento e reduzir risco de mal-entendidos;
  7. Passos de autorregulação rápida: orientações práticas e objetivas para reduzir sobrecarga interpretativa e emocional antes de qualquer resposta, como pausas estratégicas, técnicas breves de respiração ou organização cognitiva.

"Essa estrutura transforma interações ambíguas em um mapa organizado de possibilidades, permitindo que a pessoa autista reduza respostas reativas decorrentes de sobrecarga interpretativa e desenvolva autonomia progressiva na leitura social", enfatiza a idealizadora da plataforma.

Tecnologia assistiva aplicada à mediação social

De acordo com informações do GOV.BR, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) define tecnologia assistiva como um conjunto de produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços destinados a ampliar a funcionalidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

No cotidiano, o Consultista visa auxiliar na análise de situações sociais recorrentes, como mensagens ambíguas em aplicativos ou e-mails; conflitos interpessoais em ambientes escolares ou profissionais; interações com figuras de autoridade; dificuldades na leitura de ironias, indiretas ou mudanças de tom; dúvidas sobre limites sociais e adequação de respostas; interpretação de reações inesperadas; e processamento pós-interação para compreender o que ocorreu.

A ferramenta também pode ser utilizada de forma preventiva, ajudando a organizar pensamentos antes de reuniões, apresentações, entrevistas ou conversas relevantes.

Em contextos acadêmicos e profissionais, isso pode contribuir para:

  • Maior segurança em interações
  • Redução da ansiedade social
  • Melhor desempenho em reuniões e debates
  • Ampliação da autonomia decisória
Privacidade e proteção de dados

Deborah Ribeiro de Carvalho ressalta que o Consultista foi estruturado com foco prioritário em privacidade, segurança e responsabilidade no tratamento de dados.

Entre as medidas adotadas estão a possibilidade de uso gratuito sem necessidade de login ou armazenamento de dados pessoais, processamento das consultas com uso de criptografia, armazenamento mínimo de informações (apenas quando necessário para funcionalidades específicas), separação entre funcionalidades gratuitas e recursos pagos com autenticação e a garantia de não compartilhamento de dados com terceiros.

"A plataforma observa os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), preservando o controle do usuário sobre suas informações e priorizando confidencialidade e transparência", informa.

O futuro do Consultista

O próximo passo, segundo a executiva, é o desenvolvimento do Módulo de Antecipação Social, que permitirá que a pessoa autista se prepare para situações que ainda irão acontecer. A ferramenta deverá oferecer uma preparação estruturada para reduzir incertezas, sobrecarga interpretativa e risco de desregulação.

"A visão de longo prazo é consolidar o Consultista como uma infraestrutura digital de apoio à mediação social estruturada — uma tecnologia assistiva formal, escalável e focada na promoção de autonomia social estruturada e na redução de sobrecarga interpretativa no cotidiano", conclui.

Para conhecer o Consultista, basta acessar: https://www.consultistaoficial.com/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Wake
Tecnologia Há 53 minutos

Consumidor brasileiro adota jornada híbrida, aponta pesquisa

A jornada híbrida se consolidou no dia a dia e não se limita a períodos promocionais

 Imagem de Freepik/DC Studio
Tecnologia Há 1 hora

Ataques à cadeia de suprimentos digital dobram em 2025

Violações envolvendo terceiros passaram de 15% para 30%, com criminosos explorando fornecedores, bibliotecas de código e plataformas de atendimento...

 Grupo Ritz/Divulgação
Tecnologia Há 3 horas

Barra de São Miguel é opção para destination weddings

Expansão do mercado de casamentos em destinos aumenta demanda por hospedagem, serviços de hotelaria e experiências exclusivas prolongadas no Ritz B...

 Helton Sforzin | Foto: Fredericus
Tecnologia Há 4 horas

Especialista explica como marcas ampliam presença em IAs

Helton Sforzin, estrategista digital e mercadólogo com mais de duas décadas de experiência em SEO, revela as estratégias por trás do GEO e do AEO e...

 Freepik
Tecnologia Há 5 horas

Brasil integra top 10 em uso de energia solar

O Brasil se destaca mundialmente no avanço do uso de energia solar. E investidores e empresas do setor já começaram a identificar oportunidades den...

Tenente Portela, RS
35°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 36°
35° Sensação
1.59 km/h Vento
33% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h38 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Sábado
35° 19°
Domingo
33° 19°
Segunda
32° 20°
Terça
28° 19°
Quarta
31° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 47 minutos

Consumidor brasileiro adota jornada híbrida, aponta pesquisa
Câmara Há 47 minutos

Comissão aprova proposta que delega à Sudene definição de áreas prioritárias para recursos
Turismo Há 47 minutos

Em Jaraguá do Sul, governador Jorginho Mello lança primeira edição da Estação Outono
Agricultura Há 47 minutos

Governo do Estado inicia aplicação de questionário piloto para o Censo das Agroindústrias Familiares no Rio Grande do Sul
Tecnologia Há 1 hora

Ataques à cadeia de suprimentos digital dobram em 2025

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +1,56%
Euro
R$ 6,13 +1,35%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 392,409,17 -1,06%
Ibovespa
176,171,70 pts -2.27%
Mega-Sena
Concurso 2986 (19/03/26)
01
05
13
26
41
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6980 (19/03/26)
07
08
66
76
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3640 (19/03/26)
01
04
06
07
09
10
11
13
14
15
16
18
19
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2901 (18/03/26)
05
06
09
12
13
16
25
35
37
38
44
45
54
61
62
69
73
79
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2938 (18/03/26)
14
15
19
26
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias