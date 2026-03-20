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Brasil integra top 10 em uso de energia solar

O Brasil se destaca mundialmente no avanço do uso de energia solar. E investidores e empresas do setor já começaram a identificar oportunidades den...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/03/2026 às 10h04
Brasil integra top 10 em uso de energia solar
Freepik

A energia solar no Brasil tem avançado rapidamente nos últimos anos, impulsionada pela expansão de usinas. Nesse cenário, o país já aparece entre os dez que mais utilizam essa fonte no mundo, "juntando-se aos Estados Unidos, China, Alemanha, Índia e Japão", segundo a Agência Brasil. E esse crescimento do setor já gerou investimentos de R$ 229,7 bilhões e arrecadação de R$ 71 bilhões aos cofres públicos, desde 2012.

Somente em outubro de 2025, 19 usinas entraram em operação comercial, totalizando 643,46 MW. A predominância coube à fonte solar, com 13 centrais solares fotovoltaicas, reunindo 559,47 MW, aponta a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Ainda de acordo com o levantamento da agência, de janeiro a outubro de 2025, 48 centrais solares fotovoltaicas começaram a operar no Brasil, superando as outras usinas: termelétricas (13), eólicas (37), pequenas hidrelétricas (11) e centrais geradoras hidrelétricas (1).

Energia solar como oportunidades

A empresa Solare Energie é um exemplo de como a energia fotovoltaica pode virar oportunidade para a economia interna, contribuindo com o crescimento do Brasil no setor fotovoltaico.

O diretor de Gestão de Energia da empresa, Filipe Ferraz, explica que a Solare Energie atua na estruturação e gestão de projetos de geração distribuída. "Somos como uma ponte entre usinas solares em funcionamento e consumidores elegíveis, viabilizando a compensação de créditos de energia de forma regulada", diz Ferraz.

Segundo a União Nacional da Bioenergia (UDOP), a geração solar cresceu 22% no Brasil em janeiro. O estado de Minas Gerais lidera a produção, com 409 megawatts gerados no período. Os estados da Bahia, Pará e Paraná também foram destaque.

O crescimento da geração solar em Minas Gerais tem sido impulsionado por políticas de incentivo, como a Lei da Energia Fotovoltaica, que isenta de ICMS usinas de até 5 megawatts, atraindo novos investimentos para o setor de energia solar no Brasil.

Energia solar como fonte de economia na conta de luz

A empresa paulista Solare Energie enxergou no mercado de energia solar uma oportunidade para expandir os negócios do grupo Solare e impulsionar a construção de usinas. O objetivo da companhia é conectar consumidores a usinas solares, para que tenham descontos na conta de luz a partir da comercialização dos créditos gerados a partir da produção de energia pelas placas solares.

Segundo João Souza, analista de expansão da Solare Energie, atuar para a expansão da energia solar é uma forma de unir economia e responsabilidade ambiental. "Nossa empresa enxergou, por meio da energia solar, uma oportunidade de gerar uma economia de até 25% na conta de luz para os consumidores. Todo o processo é feito pensando em oferecer previsibilidade e transparência. Isso faz toda a diferença para o cliente", detalha.

O engenheiro civil da empresa, Cesar Nogueira, projeta uma expansão de mais de 5 megawatts (MW) de energia limpa distribuída nos próximos anos. Com isso, o cenário se torna cada vez mais promissor.

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