ABB investe US$ 75 milhões na Índia para expandir manufatura

A ABB vai investir cerca de US$ 75 milhões na Índia em 2026 para expandir sua presença industrial e suas capacidades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) no país. O investimento se soma aos US$ 35 milhões aplicados pela empresa no país em 2025 e reforça o compromisso da ABB em ampliar sua estratégia "local-for-local" na Índia, onde cerca de 85% dos produtos e soluções vendidos são fabricados localmente.

O investimento também vai apoiar o crescimento dos negócios de Eletrificação, Motion (motores, inversores e geradores) e Automação da ABB. O aporte ocorre após uma década de forte crescimento anual no país, período em que a empresa investiu mais de US$ 230 milhões para fortalecer a posição da Índia como um hub global de manufatura. Em 2026, a ABB completa 76 anos de operações no país.

"Este investimento na Índia é uma parte importante da nossa estratégia para apoiar a expansão da infraestrutura e o crescimento em um de nossos mercados que mais crescem", afirmou Morten Wierod, CEO da ABB. "Estamos observando uma forte demanda impulsionada pela transição energética do país, pela modernização da rede elétrica, pelo desenvolvimento de data centers e pela rápida expansão dos segmentos de metrô e de trens de alta velocidade. Nossas instalações ampliadas garantirão que possamos atender a essa demanda, ao mesmo tempo em que ampliamos nossa capacidade de atender outros mercados da região", acrescentou.

Investimentos nas operações na Índia

Em todas as áreas de negócios da ABB — Eletrificação, Motion e Automação — os investimentos em diferentes localidades da Índia terão como foco a expansão da produção para apoiar a transição energética do país, além de setores essenciais para a economia, como data centers e infraestrutura pública. Como parte desses investimentos, está prevista a criação de aproximadamente 300 novos empregos qualificados nas áreas de engenharia, operações e pesquisa.

Bangalore: Nelamangala 1 e 2

A ABB está investindo US$ 14 milhões em suas duas unidades no campus de Nelamangala para impulsionar o crescimento contínuo e aprofundar sua estratégia de localização da produção. Com base em melhorias anteriores, a empresa está ampliando as capacidades de produção no Campus 1 e preparando o lançamento de novas tecnologias em 2026, incluindo soluções avançadas de proteção elétrica e invólucros.

Um dos principais focos do investimento é a ampliação da fábrica de conversores da ABB, que terá papel central no suporte ao setor de mobilidade sustentável, que cresce rapidamente na Índia. Nos próximos três a cinco anos, a ABB planeja expandir significativamente seu portfólio voltado aos segmentos de trens de alta velocidade e transporte metroviário, reforçando suas capacidades em sistemas de propulsão, conversores, motores de tração e serviços relacionados.

O recém-construído Campus 2 de Nelamangala atenderá à crescente demanda por proteção de energia, com uma expansão de dez vezes na produção de soluções de fornecimento ininterrupto de energia (UPS) e com atividades dedicadas de pesquisa e desenvolvimento. A unidade também abrigará a fabricação avançada de retificadores, sistemas de excitação e blending, além de uma instalação integrada de sistemas analisadores de gás, apoiando diversos setores industriais e fortalecendo a infraestrutura regional de energia e processos.

Bangalore: Peenya

A ABB está investindo US$ 21 milhões em suas operações em Peenya para ampliar a capacidade de manufatura e fortalecer suas competências em tecnologias avançadas.

Os principais investimentos incluem a expansão das instalações de produção de acionamentos de baixa tensão (drives) e de motores especializados, como motores à prova de explosão (Ex), motores para mesas de rolos e grandes motores para exaustão de fumaça.

A empresa também está ampliando seus serviços e capacidades digitais com a criação de um laboratório de inovação, sistemas de monitoramento remoto e diagnóstico, além da modernização de suas instalações de treinamento. Além disso, a ABB está atualizando seu sistema de calibração de medidores de vazão eletromagnéticos de alta precisão, apoiando uma maior localização da produção e a fabricação de equipamentos avançados na Índia.

Hyderabad

A ABB está avançando em um projeto multifásico de laboratórios e escritórios em Hyderabad, com investimento de US$ 12 milhões em 2026 como parte da primeira fase, que inclui a transferência das operações, em fevereiro de 2026, para um espaço locado de escritórios e laboratórios com mais de 12.400 metros quadrados.

Na segunda fase, prevista também para 2026, será construído um laboratório de alta potência de última geração em um terreno de 16.630 metros quadrados pertencente à ABB. O local funcionará como um hub para equipes de pesquisa, desenvolvimento e engenharia.

Nashik

Em Nashik, a ABB está expandindo sua atual unidade com um investimento de US$ 22 milhões para a produção de disjuntores para aplicações internas e externas. A instalação ampliada também contará com a expansão da fábrica de interruptores a vácuo (Vacuum Interrupter – VI).

A expansão também impulsionará a localização da produção de painéis primários isolados a gás de 33 kV e o desenvolvimento de novas tecnologias livres de SF6 até 2028.

Vadodara

A ABB investirá US$ 6 milhões para ampliar sua presença industrial em Vadodara, com foco na expansão da unidade de geradores síncronos de baixa rotação e no aumento da capacidade da fábrica de motores de indução, para atender à crescente demanda de indústrias-chave como metais, petróleo e gás, cimento e energia eólica.

A empresa também ampliará sua oficina de serviços, melhorará outras instalações e estabelecerá um centro de treinamento.

Em 2025, a receita da ABB na Índia superou US$ 1,5 bilhão, representando cerca de 4% da receita total do Grupo ABB. Com mais de 10 mil colaboradores no país, a ABB opera em cinco localidades, com quase 25 unidades de manufatura, distribuição e operações, além de cinco importantes centros de pesquisa e desenvolvimento.