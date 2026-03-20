Sexta, 20 de Março de 2026
17°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Universo TOTVS acontecerá em outubro com foco em IA B2B

Evento da TOTVS acontece nos dias 13 e 14 de outubro, em São Paulo, com programação desenhada para apoiar as empresas brasileiras a aplicarem intel...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/03/2026 às 08h58
Universo TOTVS acontecerá em outubro com foco em IA B2B
Divulgação/TOTVS

O Universo TOTVS 2026 já tem data marcada e terá a inteligência artificial como um dos grandes temas da programação, em uma imersão sobre como aplicar IA no contexto B2B. A iniciativa, que acontece nos dias 13 e 14 de outubro, em São Paulo (SP), reunirá executivos da companhia, especialistas e nomes de mercado para discutir e demonstrar como a IA pode gerar produtividade, eficiência operacional e novas oportunidades de crescimento para as empresas brasileiras.

De acordo com o estudo Panorama IA nas empresas brasileiras (2025), 50% das empresas nacionais afirmam que utilizam inteligência artificial nas rotinas de trabalho. Diante deste cenário, que mostra que a IA deixa de ser tendência para se tornar diferencial competitivo concreto, a edição 2026 do evento se propõe a ir além do discurso e mostrar na prática como as empresas podem estruturar a adoção desta tecnologia em suas operações, do backoffice ao core business, com o apoio das principais novidades do portfólio da TOTVS.

"Estamos vivendo um novo ciclo de transformação no mercado B2B, impulsionado pela inteligência artificial. Por isso, o Universo TOTVS 2026 está sendo desenhado para apoiar empresas e profissionais a entenderem como sair do discurso e implementar IA de forma estruturada e segura, gerando valor para os negócios", afirma Diana Rodrigues, diretora de Comunicação e Marketing da TOTVS.

A programação contará com plenária principal dedicada aos temas mais críticos da agenda empresarial, palcos temáticos com debates sobre IA, dados e segurança, além de trilhas específicas por segmento, com demonstrações reais de aplicações da inteligência artificial no portfólio da TOTVS.

O evento ainda conta com palestras e debates pensados especialmente para desenvolvedores, programadores e profissionais da área tech, com conteúdos técnicos e aulas práticas voltadas à capacitação de profissionais que desejam se atualizar diante de um mercado em constante transformação.

LYNN: a estratégia da TOTVS para acelerar o desenvolvimento e a adoção de IA B2B

Nas últimas semanas, a TOTVS deu mais um passo em sua trajetória, lançando ao mercado o primeiro foundation de IA B2B brasileiro, LYNN. O foundation reúne os ativos e recursos tecnológicos necessários para ampliar significativamente a capacidade da companhia de desenvolver agentes especializados, avançando na cadeia de valor e aumentando a relevância da companhia em seus clientes. O Universo TOTVS reunirá essas e outras novidades do portfólio da companhia.

Serviço:

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 23 minutos

Brasil integra top 10 em uso de energia solar

O Brasil se destaca mundialmente no avanço do uso de energia solar. E investidores e empresas do setor já começaram a identificar oportunidades den...
Tecnologia Há 59 minutos

ABB investe US$ 75 milhões na Índia para expandir manufatura

Aporte vai gerar 300 empregos diretos no país.

 ICR.T / Divulgação
Tecnologia Há 2 horas

Cirurgia robótica reduz dor e acelera recuperação

A técnica, associada a estratégias modernas de recuperação, contribui para menor dor, redução do tempo de internação e retorno funcional mais rápid...
Tecnologia Há 12 horas

Artel Rompe Barreiras de SDI para IP com Revolucionárias Unidades Throw-Down FiberLink™ ST2110-TD

Novo gateway portátil oferece às emissoras conectividade ST2110 instantânea e flexível - em qualquer lugar, a qualquer hora - sem eliminar a infrae...

 rian care
Tecnologia Há 16 horas

Serviço de telemedicina amplia acesso ao cuidado no Brasil

Nova iniciativa amplia o acesso à saúde com consultas online, teletriagem 24 horas e rede de especialistas em todo o país. A proposta reforça um mo...

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 36°
25° Sensação
2.1 km/h Vento
66% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h38 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Sábado
35° 19°
Domingo
33° 19°
Segunda
32° 20°
Terça
28° 19°
Quarta
31° 19°
Últimas notícias
Justiça Eleitoral Há 4 minutos

Justiça Eleitoral confirma decisão e rejeita acusação de fraude à cota de gênero em Miraguaí
Tecnologia Há 10 minutos

Brasil integra top 10 em uso de energia solar
Câmara Há 10 minutos

Projeto aprovado em comissão permite que motorista com CNH tipo B dirija carros elétricos de até 4.250 kg
Ação Policial Há 18 minutos

Com apoio da Brigada Militar, Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão em Horizontina
Tecnologia Há 47 minutos

ABB investe US$ 75 milhões na Índia para expandir manufatura

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,25 +0,50%
Euro
R$ 6,08 +0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 391,139,44 -0,34%
Ibovespa
180,270,63 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2986 (19/03/26)
01
05
13
26
41
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6980 (19/03/26)
07
08
66
76
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3640 (19/03/26)
01
04
06
07
09
10
11
13
14
15
16
18
19
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2901 (18/03/26)
05
06
09
12
13
16
25
35
37
38
44
45
54
61
62
69
73
79
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2938 (18/03/26)
14
15
19
26
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias