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Artel Rompe Barreiras de SDI para IP com Revolucionárias Unidades Throw-Down FiberLink™ ST2110-TD

Novo gateway portátil oferece às emissoras conectividade ST2110 instantânea e flexível - em qualquer lugar, a qualquer hora - sem eliminar a infrae...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/03/2026 às 22h52

Patton®... Vamos nos conectar!

"O Fiberlink ST2110-TD é compacto e robusto. Use-o em qualquer lugar. Ele simplesmente funciona."

Tim Godby
Diretor, Sistemas de Transporte de Mídia
PATTON

HUDSON, Mass. e GAITHERSBURG, Md., March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Artel Video - uma marca da Patton® e fabricante de Produtos para Transporte de Mídia - anunciou que FiberLinkTM ST2110-TD-- um gateway “throw-down” robusto e compacto que realiza a conversão entre a sinalização IP 3G/HD-SDI e SMPTE ST 2110 em tempo real - agora está disponível para pré-encomenda. Entrega prevista para maio.

Gateway. A mais recente inovação da Artel fornece interconexão entre os fluxos de trabalho SDI legados e a moderna infraestrutura de transmissão totalmente baseada em IP. O ST2110-TD é compatível com um ou dois canais com operação bidirecional.

"As emissoras não devem ter que escolher entre preservar o investimento de SDI ou adotar a comunicação por IP", disse Tim Godby, Diretor de Sistemas de Transporte de Mídia.

É só jogar. Em qualquer lugar. O ST2110-TD faz jus ao seu nome. Este dispositivo “throw-down” é compacto e portátil. Podem ser implantados pelos engenheiros em quase qualquer lugar. . . no chão de um estúdio, local remoto ou caminhão de produção. Não é necessário rack. As opções de montagem incluem trilhos DIN, gabinetes NEMA e bandejas de rack de 1U (para instalações permanentes).

“O FiberLink ST2110-TD oferece ‘ambos-e’”, continuou Godby. “Os usuários do produto obtêm um caminho estratégico, escalável, flexível e acessível para adaptar de forma confiável os fluxos de trabalho SDI existentes ao ST2110.

Compatível com ST2110. O FiberLink ST2110-TD segue os padrões SMPTE ST 2110 em todos os detalhes:

  • Vídeo de acordo com ST 2110-20 (canal único ou duplo)
  • Áudio de acordo com ST 2110-30 (PCM)
  • Dados auxiliares de acordo com ST 2110-40
  • Sincronização PTP por ST 2110-10 para alinhamento preciso do fluxo

Mundo Real. O ST2110-TD foi projetado e fabricado para atender as demandas de transmissão do mundo real. Recursos integrados inteligentes:

  • As portas SDI de detecção automática detectam automaticamente os formatos HD-SDI e 3G-SDI
  • A modelagem de tráfego de acordo com o ST 2110-21 garante uma entrega de vídeo confiável e pontual
  • Redundância perfeita via comutação de proteção ST 2022-7
  • Suporte a NMOS para descoberta, roteamento e mapeamento de áudio
  • A capacidade de atualização do software adapta a unidade a padrões futuros

"ALÉM DISSO. . ... é bidirecional", acrescentou Godby. "O Fiberlink ST2110-TD é compacto e robusto. Use-o em qualquer lugar. Ele simplesmente funciona”

Disponibilidade Quatro SKUs ST2110-TD disponíveis para pré-encomenda. As configurações incluem versões de 1 canal e 2 canais para encapsulamento (SDI-para-ST2110) e desencapsulamento (ST2110-para-SDI). Adaptadores de energia CA incluídos. 

Saiba mais em patton.com/artel/fiberlink-fl-st2110-td

Mais notícias, Artel lançou recentemente seu novo Gateway de Mídia ST2110 com Compressão JPEG-XS, o openGear OG-JXS SMART ST2110 A/V-over-IP Gateway.

Foto: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e30827d-5cf0-4804-81b9-1deed05b9a92


Contato: Glendon Flowers +1 (301) 975 1000 [email protected]

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