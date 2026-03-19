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Serviço de telemedicina amplia acesso ao cuidado no Brasil

Nova iniciativa amplia o acesso à saúde com consultas online, teletriagem 24 horas e rede de especialistas em todo o país. A proposta reforça um mo...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/03/2026 às 18h33
Serviço de telemedicina amplia acesso ao cuidado no Brasil
rian care

O acesso a serviços de saúde no Brasil continua sendo um dos principais desafios da população. Aproximadamente 71% dos brasileiros não possuem plano de saúde, dependendo exclusivamente da rede pública ou do pagamento direto por consultas, exames e medicamentos. Essa realidade compromete a prevenção, o diagnóstico precoce e a gestão continuada da saúde, sobretudo entre grupos vulneráveis, moradores de áreas remotas e pessoas com mobilidade reduzida.

Paralelamente, o país passou por uma transformação no ecossistema da saúde digital. Impulsionada pela pandemia de covid-19 e fortalecida por políticas públicas como a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028, do Ministério da Saúde, a telemedicina passou a integrar de forma estruturada o sistema de saúde brasileiro.

Durante a crise sanitária, o governo federal autorizou o uso da telemedicina por meio da Lei nº 13.989/2020, permitindo consultas e monitoramentos remotos, e posteriormente a prática foi consolidada com regulamentações permanentes da telessaúde e da telemedicina no país.

Hoje, consultas e acompanhamentos virtuais já fazem parte da rotina de milhões de brasileiros, ampliando o acesso a profissionais qualificados, reduzindo deslocamentos e filas.

É nesse contexto que a rian care foi criada, um serviço de telemedicina que propõe um modelo mais humano, acessível e integral de cuidado. Com atuação em todo o território nacional, a plataforma oferece atendimento 24 horas por teletriagem, consultas online com médicos generalistas e especialistas, orientação de autocuidado, descontos em medicamentos e exames, além de suporte contínuo e uma rede ampla de estabelecimentos credenciados. A solução foi desenvolvida para atender desde condições clínicas simples até acompanhamentos de doenças crônicas, sem burocracia e com foco na experiência do paciente.

A empresa também adota práticas sustentáveis, ao reduzir deslocamentos e o consumo de recursos físicos, contribuindo para a diminuição da emissão de CO₂.

Cuidado que começa pela escuta

Diferente de modelos que priorizam a agilidade, a rian care parte do princípio de que a tecnologia deve aproximar pessoas, não substituí‑las. Por isso, a abordagem é pautada por acolhimento, linguagem clara e orientações que consideram o contexto de vida de cada usuário.

Antes da consulta médica, o paciente passa por uma teletriagem, em que enfermeiros avaliam sintomas, identificam prioridades e orientam os próximos passos. Essa etapa funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, e pode ser acessada por chamada telefônica ou videoconferência.

"Nós partimos da escuta. Cada pessoa tem sua história, sua rotina, suas limitações e seus medos. A telemedicina, quando feita com cuidado e sensibilidade, permite que ela se sinta acolhida desde o primeiro contato", afirma Ana Beatriz Pereira Mangini, cofundadora da rian care.

Essa perspectiva reforça um dos pilares da iniciativa: colocar o ser humano no centro, reconhecendo que saúde não é apenas ausência de doença, mas bem-estar físico, emocional e social.

Solução para quem precisa de acesso rápido, seguro e contínuo

A plataforma atende a perfis diversos: profissionais com rotinas extensas que adiam o cuidado por falta de tempo; jovens e famílias que buscam agilidade; e moradores de municípios pequenos que enfrentam longas esperas para consultas com especialistas como cardiologistas, neurologistas ou psiquiatras. A teleconsulta elimina essas barreiras, oferecendo privacidade e segurança.

"A telemedicina não é apenas conveniência. Para muitas pessoas, ela é a única forma de obter uma segunda opinião, uma orientação clínica confiável ou o acesso a um especialista de referência. É sobre democratizar a saúde", destaca Ana Beatriz.

Além das consultas médicas, a rian care disponibiliza suporte para agendamento de exames, descontos de até 80% em medicamentos prescritos e uma central unificada para dúvidas e orientações. Esses serviços visam reduzir custos sistêmicos e facilitar a continuidade do cuidado, essencial para condições crônicas como diabetes, hipertensão, ansiedade e doenças reumáticas.

Campanha "Muda a Vida" mostra que o cuidado transforma o cotidiano

Para marcar o lançamento, a rian care apresenta a campanha "Muda a Vida", que destaca o impacto das pequenas decisões de cuidado. A campanha mostra que cuidar da saúde é um movimento que muda tempos, rotinas e relações.

A proposta é evidenciada em exemplos reais do dia a dia:

  • A mãe que pode consultar seu filho online, evitando a preocupação e a automedicação.
  • O profissional que evita filas e resolve sintomas no mesmo dia, evitando perder o dia de trabalho.
  • O idoso que mantém acompanhamento de rotina sem depender de deslocamento.
  • A pessoa que mora no interior e passa a ter acesso a especialistas, que antes estavam a horas de distância.

"Quando a gente cuida do que importa, a vida muda. Às vezes, é um detalhe; outras, uma virada completa. A telemedicina é a chance de devolver tempo, segurança e qualidade ao dia a dia das pessoas", reforça Ana Beatriz.

Um passo importante no caminho da saúde do futuro

O lançamento da rian care acompanha uma tendência global de transformação dos sistemas de atenção primária, que caminham para modelos híbridos, integrados e orientados a cuidado contínuo. No Brasil, essa mudança amplia o acesso e fortalece uma cultura de prevenção, algo ainda distante da realidade de grande parte da população.

"Estamos falando de saúde que cabe na vida real, que respeita tempo, orçamento, rotina e geografia. Saúde que chega aonde as pessoas estão", conclui Ana Beatriz.

A rian care atua exclusivamente como facilitadora do acesso a uma rede de benefícios e serviços voltados para o cuidado em saúde, não sendo responsável pela prestação direta dos serviços médicos ou laboratoriais nem possuindo vínculo de qualquer natureza com os profissionais e estabelecimentos parceiros. 

A rian care funciona como uma assinatura de cartão de saúde e não como um plano de saúde tradicional. Isso significa que os serviços não são indicados para casos de urgência e emergência, pois os cartões de saúde não cobrem essas situações. 

A plataforma foi pensada para cuidar de problemas de saúde de menor complexidade com agilidade e conforto.
Para saber mais sobre o serviço: www.riancare.com.br

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