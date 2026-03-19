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Após aporte, EVEO projeta crescimento de 60% em 2026

Após consolidar ano estratégico de expansão e investimentos, empresa encerra 2025 com base financeira reforçada, avanço nacional e internacional e ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/03/2026 às 17h48

A EVEO, empresa brasileira do segmento de servidores dedicados e atuante com private cloud, chega ao fim de 2025 consolidando um período estratégico da trajetória. O ano foi marcado pela ampliação da capacidade operacional, fortalecimento da presença regional e reforço da estrutura financeira, criando as bases para um novo ciclo de crescimento em 2026, quando a companhia projeta avançar em escala, eficiência e novas frentes tecnológicas.

Ao longo de 2025, a empresa manteve o ritmo de expansão iniciado no ano anterior. A EVEO encerrou o período com uma Receita Recorrente Anual (ARR) de R$ 100 milhões, crescimento próximo de 90% em relação ao ano anterior, em linha com o plano estratégico de longo prazo, que projeta alcançar R$ 500 milhões em receita até o fim da década. Para 2026, a expectativa é dar continuidade a essa trajetória, com uma projeção de crescimento de 60%, sustentada por investimentos estruturais e pelo amadurecimento da demanda por soluções de private cloud no Brasil.

Um dos principais marcos de 2025 foi o aporte de R$ 100 milhões recebido do FIP XP Infra V, fundo da XP Asset. O investimento reforçou a estratégia da EVEO de acelerar a expansão da infraestrutura, ampliar a presença nacional e internacional e sustentar um modelo de crescimento com geração de caixa previsível. Os recursos vêm sendo direcionados principalmente para aquisição de equipamentos, aumento de capacidade dos data centers, evolução da rede e desenvolvimento de novas ofertas.

"O ano de 2025 foi decisivo para fortalecer nossa base operacional e financeira. O aporte nos deu musculatura para investir com mais velocidade, sem abrir mão da disciplina e da estratégia de longo prazo. Em 2026, nosso foco será transformar essa capacidade adicional em crescimento sustentável e em ainda mais qualidade para os clientes", afirma Lucas Vanzin, CEO da EVEO.

Além do reforço financeiro, 2025 também foi marcado pelo avanço do plano de expansão geográfica. Após a inauguração de um novo data center em Fortaleza e a abertura de escritório regional em João Pessoa, a EVEO deu um passo relevante na internacionalização com o lançamento da operação em Miami, voltada a empresas brasileiras que buscam reduzir custos sem abrir mão de estabilidade e alto desempenho. A companhia também iniciou os preparativos para a abertura de sua sexta região no Nordeste, no Recife, ampliando a capilaridade do atendimento.

Esse crescimento acompanha a maturidade do mercado brasileiro de infraestrutura digital. Cada vez mais empresas têm migrado workloads críticos para modelos de private cloud e ambientes híbridos, em busca de previsibilidade de custos, soberania de dados e operação local. Atualmente, a EVEO atende organizações de diversos setores, incluindo nomes como iFood, Outback, Enel, Sem Parar, Lacta, Unimed, CAOA Chery e DHL.

Para 2026, a expectativa da companhia é aprofundar esse posicionamento, com novos investimentos em infraestrutura, eficiência operacional e ampliação do portfólio voltado a ambientes de missão crítica. "Estamos entrando em um novo ciclo. O que construímos até aqui nos permite crescer com mais consistência, ampliar nossa atuação e acompanhar a evolução das necessidades dos clientes. A prioridade em 2026 é escalar com controle, mantendo a proximidade e a excelência técnica que sempre fizeram parte do DNA da EVEO", completa Vanzin.

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