Governo do Estado atualiza informações sobre gripe aviária na rede educacional de Santa Vitória do Palmar

O governo do Estado realizou, nesta quinta-feira (19/3), uma formação sobre gripe aviária direcionada à rede educacional de Santa Vitória do Palmar. O objetivo foi atualizar os integrantes da rede sobre o cenário da influenza aviária no mundo, no Brasil e no Rio Grande do Sul, proporcionando uma compreensão ampla e contextualizada da situação atual.

A atividade foi desenvolvida pelo médico veterinário e coordenador da Educação Sanitária do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (DDA/Seapi), Felipe Lopes Campos. A atividade ocorreu na Secretaria de Educação do município (Smed) e contou com a participação de professores de ciências e biologia, coordenadores escolares das redes municipal, estadual e privada, e equipe diretiva da Smed.

"Buscamos mostrar elementos práticos para que os participantes reconheçam e incentivem a identificação precoce dos principais sinais da gripe aviária, fortalecendo as ações de vigilância", explicou Campos. "Orientamos também sobre os canais oficiais de comunicação para a notificação de suspeitas junto ao Serviço Veterinário Oficial, destacando a importância da resposta rápida e coordenada", acrescentou.

Educação sanitária nas escolas

Como estratégia de ensino, foram utilizadas metodologias ativas para a sedimentação do conhecimento, de forma semelhante às abordagens aplicadas com os estudantes no projeto sobre educação sanitária nas escolas. A atividade busca promover maior engajamento, participação e assimilação dos conteúdos trabalhados.

"Essa atividade de hoje faz parte de um dos eixos de trabalho da educação sanitária da Seapi, em que trabalhamos com os setores da educação. A importância é conseguir esclarecer e apontar as principais características da doença, as formas de identificá-la e os principais canais de notificação, para que esses professores possam auxiliar os alunos a identificar os sinais da gripe aviária no Rio Grande do Sul", detalhou o médico veterinário.

"A nossa próxima etapa, após esse período de formação, é fazer um trabalho direto também com as crianças da Educação Infantil, os jovens do Ensino Médio e as equipes escolares", adiantou Campos.