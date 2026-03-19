Quinta, 19 de Março de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado atualiza informações sobre gripe aviária na rede educacional de Santa Vitória do Palmar

O governo do Estado realizou, nesta quinta-feira (19/3), uma formação sobre gripe aviária direcionada à rede educacional de Santa Vitória do Palmar...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/03/2026 às 17h48
Governo do Estado atualiza informações sobre gripe aviária na rede educacional de Santa Vitória do Palmar
O médico veterinário Felipe Lopes Campos ministrou a formação para professores, coordenadores escolares e equipe diretiva -Foto: Ascom Seapi

O governo do Estado realizou, nesta quinta-feira (19/3), uma formação sobre gripe aviária direcionada à rede educacional de Santa Vitória do Palmar. O objetivo foi atualizar os integrantes da rede sobre o cenário da influenza aviária no mundo, no Brasil e no Rio Grande do Sul, proporcionando uma compreensão ampla e contextualizada da situação atual.

A atividade foi desenvolvida pelo médico veterinário e coordenador da Educação Sanitária do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (DDA/Seapi), Felipe Lopes Campos. A atividade ocorreu na Secretaria de Educação do município (Smed) e contou com a participação de professores de ciências e biologia, coordenadores escolares das redes municipal, estadual e privada, e equipe diretiva da Smed.

"Buscamos mostrar elementos práticos para que os participantes reconheçam e incentivem a identificação precoce dos principais sinais da gripe aviária, fortalecendo as ações de vigilância", explicou Campos. "Orientamos também sobre os canais oficiais de comunicação para a notificação de suspeitas junto ao Serviço Veterinário Oficial, destacando a importância da resposta rápida e coordenada", acrescentou.

Educação sanitária nas escolas

Como estratégia de ensino, foram utilizadas metodologias ativas para a sedimentação do conhecimento, de forma semelhante às abordagens aplicadas com os estudantes no projeto sobre educação sanitária nas escolas. A atividade busca promover maior engajamento, participação e assimilação dos conteúdos trabalhados.

"Essa atividade de hoje faz parte de um dos eixos de trabalho da educação sanitária da Seapi, em que trabalhamos com os setores da educação. A importância é conseguir esclarecer e apontar as principais características da doença, as formas de identificá-la e os principais canais de notificação, para que esses professores possam auxiliar os alunos a identificar os sinais da gripe aviária no Rio Grande do Sul", detalhou o médico veterinário.

"A nossa próxima etapa, após esse período de formação, é fazer um trabalho direto também com as crianças da Educação Infantil, os jovens do Ensino Médio e as equipes escolares", adiantou Campos.

Texto: Ascom Seapi
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 4 horas

Projeto Moradia para Jovens e Mulheres está em operação e incentiva a permanência no campo

Foto: Aires Mariga/EpagriJovens e mulheres do meio rural catarinense já podem acessar uma nova linha de apoio para investir na construção ou reform...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

Secretaria da Agricultura e Epagri investem na qualificação da apicultura catarinense

Foto: Divulgação/EpagriA capacitação constante é um dos diferenciais que permitiu Santa Catarina se tornar vice-campeã nacional em produtividade de...

 RS adota medidas de contingenciamento e vigilância ativa após confirmação de foco de H5N1 em aves silvestres na Reserva do Taim -Foto: Cassiane Osório/Ascom Seapi
Agricultura Há 2 dias

Governo do Estado promove fórum sobre influenza aviária para debater prevenção e contingência no RS

Órgãos públicos e setor produtivo se reuniram nesta terça-feira (17/3), em Montenegro, para debater o cenário da Influenza Aviária de Alta Patogeni...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Museu Entomológico de Caçador aproxima Epagri da comunidade, educa sobre a natureza e qualifica profissionais

Vera Scapin (à esquerda) e Janaína dos Santos atendem os visitantes no museu da Epagri em Caçador (Foto: Pablo Gomes/Epagri)A Epagri ultrapassa os ...

 Medidas técnicas foram realizadas em propriedades de Santana do Livramento e em Pantano Grande -Foto: Ascom Seapi
Agricultura Há 3 dias

Vigilância Sanitária Animal do governo do Estado faz desinfecção de propriedades por conta de evento internacional de pecuária

Servidores do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA) da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (...

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 34°
28° Sensação
1.88 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h37 Nascer do sol
18h47 Pôr do sol
Sexta
36° 18°
Sábado
36° 19°
Domingo
35° 21°
Segunda
36° 21°
Terça
31° 21°
Últimas notícias
Justiça Há 23 minutos

Justiça suspende processo que pode levar à perda de concessão da Enel
Justiça Há 23 minutos

Mendonça autoriza transferência de Vorcaro para superintendência da PF
Câmara Há 23 minutos

Comissão aprova proposta para garantir acesso de mulher do campo a ações contra o câncer
Educação Há 24 minutos

MEC pune mais de 50 cursos de medicina por desempenho insuficiente
Câmara Há 54 minutos

Aprovação de projetos para prevenir casos de violência contra a mulher é destaque na semana

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,62%
Euro
R$ 6,04 +0,49%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 388,119,72 -1,56%
Ibovespa
180,270,63 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2985 (17/03/26)
06
08
21
32
41
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6979 (18/03/26)
20
23
27
32
42
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3639 (18/03/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13
15
18
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2901 (18/03/26)
05
06
09
12
13
16
25
35
37
38
44
45
54
61
62
69
73
79
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2938 (18/03/26)
14
15
19
26
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias