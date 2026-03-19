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99Food chega a Maceió com investimento de R$ 100 milhões

Plataforma entra em operação oficialmente hoje (19/3), dias após inaugurar em Fortaleza, Porto Alegre, Sorocaba e São José dos Campos para desafiar...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/03/2026 às 15h54
99Food chega a Maceió com investimento de R$ 100 milhões
Divulgação/99Food

A 99Food inicia, nesta quinta-feira (19), oficialmente sua operação em Maceió com a oferta de serviços de delivery de comida e bebida. A 99 segue cumprindo seu plano nacional de expansão, com investimento previsto de R$ 2 bilhões, destes mais de R$ 100 milhões na capital alagoana, dentro da meta de chegar a mais de 100 cidades em diferentes regiões do Brasil até junho deste ano.

"Seguimos firmes com nossa estratégia de negócio e reafirmamos nosso compromisso de trazer preços baixos", afirma Bruno Rossini, diretor sênior de comunicação da 99. Esta é a quarta capital do Nordeste, somando-se a Recife, Fortaleza e Salvador. Desde o ano passado, a empresa já está presente em mais de 70 cidades pelo país, incluindo capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte, Salvador e Curitiba.

A 99Food inclui redes como McDonald’s e Burger King em seu catálogo, além de diversos estabelecimentos locais. Dentro do SuperApp da 99, a proposta é que clientes recebam incentivos como cupons e condições promocionais nas primeiras compras.

Para os entregadores, o ecossistema da 99 utiliza um algoritmo e inteligência artificial (IA), realizando a união entre pedido e entregador, diminuindo o tempo de entrega.

"A chegada da 99Food abre espaço para estabelecimentos e consumidores que atualmente não participam do mercado de delivery de comida devido aos preços e taxas altas", diz o executivo. Com as taxas aplicadas pela 99Food, os comerciantes têm a oportunidade de não repassar custos para os consumidores, encontrando uma margem de lucro saudável. "Nossa expansão, chegando em Maceió e indo para o resto do Brasil nos próximos meses, é a prova de que o delivery de comida no país está evoluindo", acrescenta ele.

Com um tempo médio de 25 a 30 minutos por pedido, a operação em Maceió conta com 3,1 mil entregadores que poderão ter um ganho mínimo garantido ao realizar 20 viagens de moto pela 99, sendo ao menos cinco de delivery de comida. 

Com a estreia da 99Food nos municípios, os consumidores podem unificar tarefas, contando com serviços de transporte de pessoas e entregas de itens pela 99 e financeiros pelo 99Pay, tudo junto em um único aplicativo. "Maceió é um dos maiores polos de turismo e serviços do Nordeste e com uma gastronomia pujante. O ecossistema traz soluções de mobilidade, entregas, delivery de comida e meios de pagamento", destaca Rossini.

Desde sua criação, em 2012, a 99 opera em mais de 3.300 cidades, conecta 60 milhões de usuários cadastrados a 2,5 milhões de motoristas e motociclistas, que, além de transportar pessoas, cuidam de entregas de objetos e agora também de comida. Só o setor de entregas da empresa, por exemplo, teve um aumento de 125% no último ano.

Sobre a 99

A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing ("DiDi") e, no Brasil, conecta pessoas a serviços de mobilidade, pagamentos e entregas.

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