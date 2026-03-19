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Senado promove debate sobre feminicídio no dia 23

O Senado promove na segunda-feira (23), a partir das 10h, uma sessão de debates sobre o feminicídio no país. O evento será realizado no Plenário da...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
19/03/2026 às 15h53
Senado promove debate sobre feminicídio no dia 23
O debate acontecerá no Plenário da Casa - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O Senado promove na segunda-feira (23), a partir das 10h, uma sessão de debates sobre o feminicídio no país. O evento será realizado no Plenário da Casa.

A sessão foi solicitada pelo senador Paulo Paim (PT-RS). Em seu requerimento ( RQS 74/2026 ), ele ressalta que no ano passado o Brasil registrou um número recorde de feminicídios: 1.470 casos.

— O Brasil tem assistido a um crescimento alarmante no número de feminicídios — declarou ele durante pronunciamento em Plenário na quarta-feira (18).

Para Paim, "discutir o feminicídio é, acima de tudo, um esforço educativo para que o respeito à vida das mulheres seja prioridade, pois [o feminicídio] é hoje um dos maiores problemas sociais no Brasil".

Ele também cita a estimativa de que, do total de mulheres assassinadas nos últimos 10 anos (desde a aprovação da Lei do Feminicídio ), cerca de 68% são mulheres negras.

Além disso, o senador destaca a importância de ações articuladas entre os órgãos do governo:

"Apesar de uma legislação robusta para coibir a violência de gênero, como a Lei Maria da Penha e a criminalização do feminicídio no Código Penal , a aplicação efetiva dessas normas e a redução no número de casos exige articulação entre órgãos estatais nas três esferas de poder".

Convidados

Entre os convidados para o debate estão representantes das seguintes entidades:

  • Ministério das Mulheres;
  • Ministério Público;
  • Defensoria Pública da União;
  • Conselho Nacional de Justiça;
  • Instituto da Mulher Negra Geledés;
  • Fundação Friedrich Ebert no Brasil;
  • Ministério da Justiça;
  • Delegacia Especial de Atendimento a Mulher.
A sessão foi solicitada por Paulo Paim.
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