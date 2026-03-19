Congresso terá lançamento da Agenda Legislativa da Indústria na terça

O Congresso Nacional se reúne em sessão solene na terça-feira (24) para o lançamento da Agenda Legislativa da Indústria 2026. O evento começa às 9h, no Plenário da Câmara dos Deputados.

Em sua 31ª edição, a Agenda Legislativa reúne propostas que impactam o ambiente de negócios, a competitividade e o desenvolvimento econômico e social do país. A sessão solene foi proposta pelo senador Laércio Oliveira (PP-SE) e quatro deputados federais.

A publicação é elaborada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria com as federações estaduais de indústrias, associações setoriais e sindicatos nacionais. Para o senador Laércio Oliveira, a Agenda Legislativa é o principal instrumento de diálogo entre o setor produtivo e o Parlamento.

“Ao longo de três décadas, essa publicação tem contribuído para aprimorar o processo legislativo, oferecendo subsídios técnicos e estratégicos aos parlamentares na análise de matérias de relevância para o setor industrial. Sua continuidade reforça o compromisso do Congresso Nacional com o fortalecimento da economia nacional e com a criação de um ambiente propício à geração de emprego, renda e inovação”, afirma.