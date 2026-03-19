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Nimble Evolution e Postman anunciam parceria estratégica

Iniciativa combina consultoria especializada e tecnologia para estruturar padrões, automação e visibilidade em ecossistemas de APIs.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/03/2026 às 14h13
Nimble Evolution e Postman anunciam parceria estratégica
Banco de imagens Freepik

Em um cenário em que interfaces de programação de aplicações (APIs) se consolidam como a espinha dorsal da transformação digital, falhas de integração, inconsistências e ausência de governança podem gerar retrabalho, incidentes e custos elevados para as organizações. À medida que o ecossistema de APIs cresce em volume e complexidade, desafios como documentação incompleta, testes frágeis e baixa visibilidade sobre o ciclo de vida se tornam ainda mais críticos, principalmente em ambientes enterprise com múltiplos times e integrações.

Para enfrentar esse contexto, a Nimble Evolution anuncia uma parceria estratégica com a Postman, uma das plataformas de APIs mais consolidadas do mercado global. Segundo a Nimble, a iniciativa une sua expertise em arquitetura corporativa, melhoria contínua e governança à tecnologia amplamente adotada da Postman, com o objetivo de acelerar a maturidade de APIs e reduzir atritos em todo o seu ciclo de vida.

"Firmamos essa parceria para levar ao mercado brasileiro ferramentas líderes em desenvolvimento de APIs, ampliando a agilidade das empresas locais por meio de soluções integradas e nativas em IA. Essa colaboração combina a expertise regional da Nimble para acelerar a transformação digital, unindo governança robusta a suporte especializado para o desenvolvimento API-first", afirma Julio Chez, Head of Americas Channels da Postman.

Mais do que disponibilizar ferramentas, a parceria propõe um modelo consistente de gestão, garantindo visibilidade, padronização, controle de ciclo de vida e uma base sólida para escalar integrações com segurança.

"APIs são ativos estratégicos. Quando não existem governança clara, padrões definidos e automação consistente, o crescimento vira desordem. Nossa parceria com a Postman nasce para estruturar esse crescimento, trazendo clareza, previsibilidade e qualidade para todo o ciclo de vida das APIs", destaca Álvaro D'Alessandro, CEO da Nimble Evolution.

Do design ao monitoramento: um ciclo completo com governança

De acordo com as empresas, o intuito da parceria entre Nimble e Postman é estruturar a jornada de APIs de ponta a ponta, contemplando quatro frentes principais:

Padronização & Governança

  • Definição de padrões de APIs (contratos, naming, versionamento);
  • Organização de catálogos, coleções e workspaces;
  • Controles de acesso e governança por domínio ou time.

Qualidade & Automação

  • Testes automatizados com collections integradas a pipelines de CI/CD;
  • Validação contínua e observabilidade básica;
  • Redução de regressões e aumento da confiabilidade.

Adoção & Produtividade

  • Treinamentos e mentorias por perfil (Desenvolvedores, QA, Tech Leads e times de Plataforma);
  • Playbooks e guias operacionais;
  • Onboarding acelerado e colaboração entre squads.

Monitoramento & Evolução

  • Monitoramento contínuo das APIs;
  • Visibilidade clara sobre performance e integridade;
  • Base estruturada para evolução e escala sustentável.

"Não se trata apenas de implementar uma plataforma, mas de criar uma disciplina organizacional em torno de APIs. Trabalhamos para que as equipes possam projetar APIs sobre as quais outras equipes consigam construir com confiança, testar com consistência em todos os ambientes e monitorar cada integração com clareza", complementa D'Alessandro.

Público-alvo e etapas da implementação

De acordo com a Nimble, a parceria é ideal para organizações que estão escalando o número de APIs e integrações, possuem múltiplos times e enfrentam falta de padronização. Além disso, D'Alessandro explica que empresas que precisam reduzir incidentes e regressões, buscam acelerar o delivery mantendo qualidade e necessitam de maior governança e visibilidade sobre o ciclo de APIs também são o foco da ação.

O modelo de atuação segue quatro etapas:

1) Discovery e assessment: diagnóstico do cenário atual de APIs e maturidade.

2) Setup e definição de padrões: estruturação de governança e organização.

3) Automação e integração CI/CD: implementação de testes e fluxos automatizados.

4) Treinamento e governança contínua: capacitação das equipes e sustentação do modelo.

Com essa iniciativa, a Nimble Evolution busca reforçar sua missão de habilitar indivíduos, equipes e organizações a alcançarem melhores resultados, e conectar inovação e pragmatismo à excelência operacional em tecnologia.

Mais informações sobre a parceria: https://br.nimbleevolution.com/parceria-postman/

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