Quinta, 19 de Março de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CPI do Crime repudia anulação da quebra de sigilo do fundo Arleen

A CPI do Crime Organizado divulgou nesta quinta-feira (19) uma nota em que critica a decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
19/03/2026 às 13h58
CPI do Crime repudia anulação da quebra de sigilo do fundo Arleen
Presidente da CPI, Fabiano Contarato afirma que a decisão de Gilmar Mendes é uma "interferência grave" nas prerrogativas do Legislativo. Ele vai entrar com recurso contra a decisão - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A CPI do Crime Organizado divulgou nesta quinta-feira (19) uma nota em que critica a decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de anular a quebra de sigilo do fundo Arleen. A quebra havia sido aprovada pela comissão na quarta-feira (18) .

O presidente da CPI, senador Fabiano Contarato (PT-ES), informou que irá protocolar um recurso contra a decisão do ministro.

Veja a nota na íntegra:

A presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado informa que recebeu com indignação a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes que anulou a quebra de sigilo do fundo Arleen, regularmente aprovada pelo colegiado.

A CPI reafirma que decisões dessa natureza inviabilizam e esvaziam o poder investigatório do Parlamento. Trata-se de uma interferência grave nas prerrogativas constitucionais do Poder Legislativo, comprometendo o andamento das investigações e enfraquecendo o combate ao crime organizado.

O respeito às decisões judiciais não se confunde com concordância passiva diante de atos que afrontam a Constituição e limitam o dever desta comissão de apurar fatos de inequívoco interesse público. A definição do rito de votação de requerimentos constitui matéria interna do Parlamento, não sujeita à ingerência de outro Poder.

Diante disso, será protocolado recurso de forma imediata, com o objetivo de restabelecer a autoridade do Poder Legislativo e assegurar o pleno funcionamento desta comissão.

A CPI do Crime Organizado não se curvará a qualquer tentativa de obstrução. Seguiremos atuando com independência, firmeza e rigor para esclarecer os fatos e garantir à sociedade as respostas que ela exige.

Senador Fabiano Contarato (PT-ES)
Presidente da CPI do Crime Organizado

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Presidente da CPI, Fabiano Contarato afirma que a decisão de Gilmar Mendes é uma
Senado Federal Há 58 minutos

CPI do Crime Organizado repudia anulação da quebra de sigilo do fundo Arleen

A CPI do Crime Organizado divulgou nesta quinta-feira (19) uma nota em que critica a decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal...

 O presidente da CPI, Fabiano Contarato, afirmou que a decisão é uma
Senado Federal Há 2 horas

CPI do Crime repudia decisão que anula quebra de sigilo do fundo Arleen

A CPI do Crime Organizado divulgou nesta quinta-feira (19) uma nota em que critica a decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal...

 Aprovado na CAS na forma de um substitutivo de Styvenson Valentim, o PL 1.675/2023 passará por nova votação - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Regulamentação da psicopedagogia é aprovada em primeiro turno na CAS

Projeto que regulamenta o exercício da psicopedagogia foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) na quarta-feira (18). Pelo texto, a prof...

 Presidente da CPMI, o senador Carlos Viana é autor dos requerimentos de convite - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

CPMI do INSS aprova convites a Galípolo e Campos Neto

A CPMI do INSS aprovou nesta quinta-feira (19) a realização de audiências para ouvir o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e seu anteces...

 De Marcelo Castro, o PL 1.602/2019 foi aprovado pela CAS com relatório de Eduardo Braga - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

SUS será ressarcido por danos à saúde pública, decide CAS

Responsáveis por danos à saúde coletiva poderão ser obrigados a ressarcir o Sistema Único de Saúde (SUS) pelos gastos no atendimento às vítimas. Ap...

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 34°
33° Sensação
1.02 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h37 Nascer do sol
18h47 Pôr do sol
Sexta
36° 18°
Sábado
36° 19°
Domingo
35° 21°
Segunda
36° 21°
Terça
31° 21°
Últimas notícias
Tecnologia Há 9 minutos

ATLANTAR foca no crescimento do middle market brasileiro
Câmara Há 9 minutos

Comissão aprova ampliação da cobertura de planos de saúde para emergências relacionadas à gestação
Tecnologia Há 24 minutos

Nimble Evolution e Postman anunciam parceria estratégica
Câmara Há 24 minutos

CPMI do INSS convida Galípolo e Campos Neto a prestar esclarecimentos
Tecnologia Há 39 minutos

Pagamentos recorrentes crescem e exigem adaptação externa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 -0,32%
Euro
R$ 6,06 +0,69%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 386,285,74 -2,32%
Ibovespa
178,332,39 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 2985 (17/03/26)
06
08
21
32
41
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6979 (18/03/26)
20
23
27
32
42
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3639 (18/03/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13
15
18
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2901 (18/03/26)
05
06
09
12
13
16
25
35
37
38
44
45
54
61
62
69
73
79
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2938 (18/03/26)
14
15
19
26
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias