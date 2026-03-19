Quinta, 19 de Março de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Digitalização impulsiona recorde no mercado imobiliário

Dados mostram vendas recordes, crescimento do faturamento do setor e tendências de transformação digital. Geraldo Majela, CEO da BKOpen, avalia fut...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/03/2026 às 12h34
Digitalização impulsiona recorde no mercado imobiliário
Imagem de Freepik

As vendas de imóveis alcançaram 426,2 mil unidades em 2025, alta de 5,4% sobre o ano anterior e novo recorde anual, segundo dados dos Indicadores Imobiliários Nacionais do 4º trimestre, divulgados pelo portal InfoMoney. O Valor Geral de Vendas (VGV) chegou a R$ 264,2 bilhões, um crescimento de 3,5% associado à expansão do crédito e às transformações do mercado imobiliário.

Tendências como realidade aumentada e virtual para visitas, digitalização e maior transparência no processo de compra e venda estão entre as principais mudanças que transformam o mercado imobiliário, conforme levantamento da revista Exame sobre o setor. A pesquisa destaca que inovações tecnológicas e adaptações às novas preferências dos consumidores moldam o futuro do segmento.

Geraldo Majela, CEO da startup especializada em soluções financeiras BKOpen, avalia que clientes modernos, expostos a experiências de consumo digitais sofisticadas em setores como bancos, seguros e varejo, esperam o mesmo nível de agilidade, transparência e conveniência em suas transações imobiliárias. Para ele, a transformação digital tornou-se um movimento imprescindível.

"Esta mudança estrutural é impulsionada, acima de tudo, por uma força poderosa: a evolução do comportamento do consumidor, que agora inicia e conduz grande parte de sua jornada de compra e aluguel no ambiente digital. A tecnologia oferece as ferramentas necessárias para otimizar desde a captação de leads até o fechamento de contratos", conta o empresário.

Segundo o executivo, esta nova jornada do consumidor remodelou a fase de descoberta. De acordo com ele, atualmente, um potencial cliente realiza visitas virtuais por meio de tours 360º para pré-selecionar os imóveis que realmente lhe interessam. Somente após essa triagem digital, ele investe seu tempo em visitas presenciais.

"O verdadeiro diferencial competitivo reside em proporcionar experiência e facilidades ao cliente. Isso inclui desde a qualidade dos tours virtuais e a agilidade no primeiro contato até a simplificação dos processos burocráticos. Essa necessidade de criar uma experiência digital fluida e eficiente demanda a adoção de um arsenal de ferramentas tecnológicas específicas", orienta Majela.

Tecnologias estratégicas

Para o CEO da BKOpen, ferramentas como chatbots, softwares de gestão, análise de dados, QR Code, contratos inteligentes, entre outras, são fundamentais para modernizar as operações imobiliárias, ao otimizar processos internos, aprimorar a experiência do cliente e aumentar as taxas de conversão de negócios.

"Os chatbots qualificam necessidades do cliente e fornecem dados ao corretor para ofertas mais personalizadas; os softwares de gestão acompanham métricas e ajudam decisões estratégicas, enquanto a análise de dados identifica tendências. Já o QR Code nas placas de imóveis integra a divulgação offline ao acesso digital imediato, e os contratos inteligentes com blockchain automatizam processos e aumentam a segurança das transações", explica o executivo.

Majela observa que a tecnologia digital está capacitando as imobiliárias a transcenderem o modelo de competição isolada para adotarem um ecossistema de crescimento colaborativo. Segundo ele, este modelo se materializa por meio de redes imobiliárias e marketplaces, que funcionam como ecossistemas digitais.

"Imobiliárias independentes conectam seus portfólios de clientes e produtos, ampliando seu alcance de mercado e a visibilidade de seus imóveis sem a necessidade de expansão física. A lógica financeira por trás dessa mudança de mentalidade é a de que compartilhar uma comissão em um negócio que não seria fechado de outra forma é mais lucrativo do que proteger uma carteira de forma isolada e improdutiva", complementa o CEO.

O empresário aponta que os impactos estratégicos das parcerias são aumento exponencial da base de produtos e clientes, expansão da área de atuação geográfica sem custos fixos adicionais e aceleração significativa do crescimento e do volume de negócios.

"A integração de tecnologia de ponta com modelos de negócio colaborativos está provando ser o caminho mais eficaz para o sucesso sustentável no dinâmico cenário imobiliário atual".

De acordo com o CEO, a transição do modelo tradicional, lento e burocrático, para um ecossistema online, eficiente e centrado no cliente, é indispensável para as empresas se manterem relevantes na conjuntura atual. Para ele, é um processo que exige uma reestruturação profunda e engloba a otimização de processos internos e a reformulação de modelos de negócio em direção à colaboração e à formação de redes.

"A transformação digital é o imperativo estratégico para garantir a competitividade e o crescimento futuro. As empresas que resistem a essa evolução correm o risco iminente de se tornarem obsoletas, superadas por concorrentes mais ágeis e alinhados às expectativas de um consumidor conectado", reforça Majela.

O mercado imobiliário deve crescer 2% em 2026, acima do ritmo da economia, conforme estimativa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, publicada pela CNN. O resultado é atribuído à queda gradual da taxa de juros e ao avanço de programas habitacionais, fatores que ampliam o acesso ao crédito e estimulam novas incorporações em um cenário de demanda sustentada por imóveis.

Para mais informações, basta acessar: bkopen.com/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Cait00sith/Envato
Tecnologia Há 26 minutos

ATLANTAR foca no crescimento do middle market brasileiro

Ecossistema de inteligência integrada defende que as médias empresas nacionais precisam de mais integração entre marca, tecnologia e geração de dem...

 Banco de imagens Freepik
Tecnologia Há 42 minutos

Nimble Evolution e Postman anunciam parceria estratégica

Iniciativa combina consultoria especializada e tecnologia para estruturar padrões, automação e visibilidade em ecossistemas de APIs.

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 56 minutos

Pagamentos recorrentes crescem e exigem adaptação externa

Alta de 34% revela espaço para marcas que atendem consumidores brasileiros com integração a meios locais como o Pix e cartões nacionais. Pedro Souz...

 Divulgação Tecban
Tecnologia Há 1 hora

Tecban fortalece estratégia de experiência do consumidor

Em alusão ao Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, companhia reforça foco no cliente com ações ao longo da semana.

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Geolocalização pode auxiliar apuração de horas extras

Entendimento do TST corrobora uso de dados de geolocalização em processos judiciais pela LGPD, respeitando privacidade e sigilo. Chief Administrati...

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 34°
33° Sensação
1.02 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h37 Nascer do sol
18h47 Pôr do sol
Sexta
36° 18°
Sábado
36° 19°
Domingo
35° 21°
Segunda
36° 21°
Terça
31° 21°
Últimas notícias
Tecnologia Há 24 minutos

ATLANTAR foca no crescimento do middle market brasileiro
Câmara Há 24 minutos

Comissão aprova ampliação da cobertura de planos de saúde para emergências relacionadas à gestação
Tecnologia Há 39 minutos

Nimble Evolution e Postman anunciam parceria estratégica
Câmara Há 40 minutos

CPMI do INSS convida Galípolo e Campos Neto a prestar esclarecimentos
Tecnologia Há 54 minutos

Pagamentos recorrentes crescem e exigem adaptação externa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 -0,20%
Euro
R$ 6,06 +0,71%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 386,527,34 -2,38%
Ibovespa
178,475,94 pts -0.65%
Mega-Sena
Concurso 2985 (17/03/26)
06
08
21
32
41
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6979 (18/03/26)
20
23
27
32
42
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3639 (18/03/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13
15
18
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2901 (18/03/26)
05
06
09
12
13
16
25
35
37
38
44
45
54
61
62
69
73
79
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2938 (18/03/26)
14
15
19
26
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias