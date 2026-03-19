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WordPress lança assistente de IA para criar sites e blogs

Novo recurso permite criar, editar e personalizar páginas usando comandos em linguagem natural diretamente no editor da plataforma.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/03/2026 às 11h34
WordPress lança assistente de IA para criar sites e blogs
Freepik

O WordPress anunciou a chegada de um novo assistente de inteligência artificial (IA) voltado à criação e edição de sites e blogs dentro da própria plataforma. O recurso foi projetado para facilitar tarefas de personalização e produção de conteúdo, utilizando comandos em linguagem natural diretamente no ambiente de edição. A informação é do site Canaltech.

De acordo com a plataforma, o assistente passa a integrar diferentes áreas do sistema, como o editor de páginas e a biblioteca de mídia. A proposta é permitir que usuários realizem alterações e criem elementos do site sem a necessidade de recorrer a ferramentas externas ou modificar manualmente o código do projeto.

Interação com IA

Uma das principais características da novidade é a possibilidade de interagir com a IA sem sair do editor. Em uma aba aberta na página, o usuário pode enviar solicitações em linguagem natural para modificar partes do layout ou do conteúdo. Entre os exemplos citados estão comandos para alterar cores e fontes de uma seção específica, traduzir textos para outro idioma ou adicionar novas páginas, como uma área de contato.

A biblioteca de mídia também foi integrada ao sistema. Nessa área, o assistente pode ser utilizado para gerar imagens personalizadas ou editar arquivos já existentes. Essa funcionalidade é viabilizada pela integração da ferramenta Nano Banana ao WordPress, permitindo que a criação e a modificação de imagens sejam feitas diretamente dentro da plataforma.

Outra área que recebe suporte do assistente é o recurso "Notas em Bloco", utilizado para fluxos de trabalho colaborativos na criação de sites. Nesse ambiente, a IA pode ser acionada ao digitar "@ai". A partir disso, ela pode sugerir ideias de títulos para seções do site ou ajudar na verificação de informações presentes no conteúdo.

Disponibilidade

Segundo o WordPress, o novo assistente de IA está disponível para usuários que utilizam os planos Business e Commerce da plataforma. Para ativar a funcionalidade de criar site com IA, é necessário acessar a lista de sites da conta, selecionar o endereço desejado e habilitar o recurso nas configurações.

A empresa também informou que o recurso apresenta melhor desempenho em temas baseados em blocos. Em temas considerados clássicos, a IA não aparece no editor principal e fica restrita às funções relacionadas à criação e edição de imagens na biblioteca de mídia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
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