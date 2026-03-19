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Brasil registra cerca de 5,6 milhões de registros de domínio

Base de endereços sob o domínio ".br" cresce com expansão de negócios e serviços online no país.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/03/2026 às 11h14
Brasil registra cerca de 5,6 milhões de registros de domínio
Freepik

O Brasil possui cerca de 5,6 milhões de domínios registrados sob a extensão ".br", segundo dados disponíveis na página de estatísticas do Registro.br. O número representa o total de endereços ativos administrados pela entidade responsável pela gestão dos domínios brasileiros na internet.

O Registro.br mantém um painel público com estatísticas atualizadas sobre o funcionamento do sistema de domínios no país. A plataforma reúne informações sobre a quantidade total de registros, a distribuição por categorias de domínio e a evolução histórica do número de endereços registrados.

De acordo com os dados divulgados, o ".com.br" é a categoria com maior número de registros, concentrando a maior parte dos domínios ativos. Outras categorias também fazem parte da estrutura do sistema brasileiro de domínios, como ".org.br", ".net.br", ".gov.br" e ".edu.br", que atendem a diferentes tipos de organizações e instituições.

Evolução ao longo dos anos

Os gráficos históricos apresentados pelo Registro.br indicam que o número de domínios registrados sob a extensão nacional apresentou crescimento ao longo das últimas décadas. O volume de registros passou gradualmente da casa de milhões até atingir o patamar atual de aproximadamente 5,6 milhões de domínios ativos.

Essas estatísticas fazem parte de um conjunto de indicadores mantidos pela organização para acompanhar o desenvolvimento da infraestrutura de nomes de domínio no Brasil. As informações são atualizadas periodicamente e disponibilizadas ao público por meio do portal oficial.

Segundo Fernando Carvalho, especialista em SEO da HostGator, os números ajudam a compreender a dimensão da presença digital associada à extensão brasileira.

"Os dados do Registro.br mostram como o domínio .br se consolidou como referência para sites ligados ao Brasil. A base de milhões de registros indica a relevância dessa extensão para a identificação de projetos, empresas e iniciativas online no país", afirma.

Categorias de domínio no Brasil

O sistema de domínios administrado pelo Registro.br é estruturado em diferentes categorias, que ajudam a identificar o perfil do responsável pelo endereço na internet. Entre as principais categorias estão as voltadas para empresas, organizações sem fins lucrativos, instituições educacionais e órgãos governamentais.

Cada categoria possui regras específicas para registro e utilização. No caso do ".com.br", por exemplo, o endereço pode ser registrado por pessoas físicas ou jurídicas, o que contribui para a ampla adoção dessa extensão.

Para Carvalho, a organização das categorias facilita a identificação de diferentes tipos de iniciativas online. "A estrutura de domínios segmentados permite uma identificação mais clara do tipo de instituição por trás de um site, além de organizar a presença digital dentro da extensão brasileira", explica o especialista da HostGator.

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