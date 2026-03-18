Senado pode votar na terça inclusão da misoginia entre crimes de preconceito

O projeto que inclui a misoginia — ódio, repulsa ou aversão às mulheres — entre os crimes de preconceito ou discriminação deve ser votado pelo Plenário do Senado na próxima terça-feira (24). O PL 896/2023 foi retirado da pauta desta quarta-feira (18), depois que o senador Carlos Viana (Podemos-MG) apresentou uma questão de ordem questionando a urgência do projeto.

A autora, senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA), e a relatora, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), apontaram que o projeto já foi discutido nas comissões e já foi pautado outras vezes, sem votação no Plenário.

— As mulheres estão sendo violentadas e abusadas. As mulheres estão morrendo. Isso é pauta prioritária para votar. Mas, para não ser intransigente, quero o compromisso de que este projeto será votado na semana que vem — afirmou Ana Paula.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acatou a questão de ordem de Viana, mas confirmou a votação do projeto na próxima semana, pedindo um entendimento entre as lideranças.

— Todo mundo deve estar preparado para votar esta matéria na próxima terça-feira — declarou Davi.