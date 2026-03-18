Quinta, 19 de Março de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Senado pode votar na terça inclusão da misoginia entre crimes de preconceito

O projeto que inclui a misoginia — ódio, repulsa ou aversão às mulheres — entre os crimes de preconceito ou discriminação deve ser votado pelo Plen...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
18/03/2026 às 20h28
Senado pode votar na terça inclusão da misoginia entre crimes de preconceito
Ana Paula Lobato (à esquerda) e Soraya Thronicke conversam com Davi Alcolumbre - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O projeto que inclui a misoginia — ódio, repulsa ou aversão às mulheres — entre os crimes de preconceito ou discriminação deve ser votado pelo Plenário do Senado na próxima terça-feira (24). O PL 896/2023 foi retirado da pauta desta quarta-feira (18), depois que o senador Carlos Viana (Podemos-MG) apresentou uma questão de ordem questionando a urgência do projeto.

A autora, senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA), e a relatora, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), apontaram que o projeto já foi discutido nas comissões e já foi pautado outras vezes, sem votação no Plenário.

— As mulheres estão sendo violentadas e abusadas. As mulheres estão morrendo. Isso é pauta prioritária para votar. Mas, para não ser intransigente, quero o compromisso de que este projeto será votado na semana que vem — afirmou Ana Paula.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acatou a questão de ordem de Viana, mas confirmou a votação do projeto na próxima semana, pedindo um entendimento entre as lideranças.

— Todo mundo deve estar preparado para votar esta matéria na próxima terça-feira — declarou Davi.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O projeto obriga plataformas a combater esses discursos, acaba com a monetização de conteúdos misóginos, prevê rastreabilidade em aplicativos de mensagens e um
Senado Federal Há 4 horas

Senado adia votação de projeto contra discurso de ódio a mulheres na internet

O Plenário do Senado decidiu adiar a votação — que estava prevista para esta quarta-feira (18) — do projeto de lei que obriga plataformas digitais ...

 O senador Paulo Paim, autor do requerimento de sessão em homenagem à Anamatra - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Sessão vai homenagear 50 anos da Anamatra, entidade dos juízes do trabalho

O Senado fará uma sessão especial para homenagear os 50 anos da Associação Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anama...

 O Plenário do Senado durante a sessão que aprovou o acordo - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Plenário aprova acordo que favorece maior número de voos entre Brasil e Catar

O Plenário do Senado confirmou projeto de decreto legislativo que aprova um acordo sobre serviços aéreos entre o Brasil e o Catar. O objetivo é dar...

 O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, rebateu declarações de Valdemar Costa Neto, presidente do PL - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Davi rebate Valdemar Costa Neto sobre veto à dosimetria e CPI do Master

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, desmentiu nesta quarta-feira (18) declarações do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que o acusou de te...

 Texto aprovado também altera nomes dos cargos na segurança para inspetor e agente de polícia institucional - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Aprovado reajuste para servidores do MPU e do CNMP

Servidores do Ministério Público da União (MPU) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) devem ter os salários reajustados. O PL 3.879/2...

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 34°
21° Sensação
1.59 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h37 Nascer do sol
18h47 Pôr do sol
Sexta
36° 18°
Sábado
36° 19°
Domingo
35° 21°
Segunda
36° 21°
Terça
31° 21°
Últimas notícias
Câmara Há 17 minutos

Câmara aprova pena de prisão de até 40 anos para crime de homicídio vicário
Câmara Há 17 minutos

Câmara aprova aumento de pena para furto, roubo, receptação e latrocínio
Economia Há 17 minutos

Jamais vamos acabar com o seguro-defeso, diz Lula a pescadoras
Política Há 17 minutos

Deputada do PL faz blackface na Alesp para criticar Erika Hilton
Internacional Há 3 horas

Lula vai a Bogotá para Cúpula que deve tratar de tensões na região

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,25 -0,09%
Euro
R$ 6,02 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 396,575,70 +0,05%
Ibovespa
179,639,90 pts -0.43%
Mega-Sena
Concurso 2985 (17/03/26)
06
08
21
32
41
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6979 (18/03/26)
20
23
27
32
42
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3639 (18/03/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13
15
18
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2901 (18/03/26)
05
06
09
12
13
16
25
35
37
38
44
45
54
61
62
69
73
79
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2938 (18/03/26)
14
15
19
26
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias