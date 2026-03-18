Combate à violência contra a mulher deve começar na escola, diz Confúcio

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (18), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) lamentou o aumento dos casos de feminicídio e violência contra as mulheres. O parlamentar salientou que, apesar do avanço das leis e dos direitos conquistados pelas mulheres ao longo das décadas, os índices de violência permanecem elevados, especialmente entre mulheres em situação de vulnerabilidade social. Para o senador, todas as medidas de enfrentamento à violência contra as mulheres devem ser adotadas, mas a solução do problema começa pela educação, nas escolas.

— As mulheres estão avançando, a duras penas, por meio de seus movimentos organizados, por meio da luta das mulheres por mais direitos. Mas ainda, principalmente mães solteiras, mães pobres, carregam todos os tipos de dificuldades e preconceitos. São mulheres separadas, muitas vezes vitimadas, sequeladas, das mais diversas formas. O que a gente pode fazer na prática para esse enfrentamento hoje? Porque o discurso é fácil — observou, salientando que o combate ao feminicídio precisa estar na sala de aula.

O senador afirmou que o enfrentamento da violência deve começar pela educação, com a formação de valores desde a infância. Ele sugeriu que o respeito às mulheres seja trabalhado de forma contínua nas escolas, desde a creche até o ensino médio, como parte da formação social dos alunos.

— A gente deve introduzir, através da escola, não como uma disciplina obrigatória, mas que todos [tratem do assunto]. Que o professor de matemática fale do assunto. Na creche, a tiazinha fale para a criança. No ensino fundamental, a mesma coisa. Que todos os professores falem, assim, como uma missão da própria escola. E fazer uma grande campanha, campanhas permanentes, a Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, todas as organizações, todas as ONGs, batalharem nas comunidades em defesa das mulheres — conclamou Confúcio.