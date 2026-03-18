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Agência VISIA é finalista do Prêmio Limitless RD Station

Agência VISIA está entre as 10 melhores agências de marketing digital da categoria Silver no Prêmio Limitless 2025 da RD Station, que reconhece par...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/03/2026 às 17h23
Agência VISIA é finalista do Prêmio Limitless RD Station
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A VISIA, agência 360 especializada em comunicação, é uma das finalistas do Prêmio Limitless RD Station 2025, iniciativa que reconhece empresas parceiras que se destacam pela geração de resultados consistentes para seus clientes por meio das soluções da plataforma RD Station.

Com mais de 20 anos de atuação no mercado, a VISIA construiu sua trajetória desenvolvendo projetos de comunicação e marketing para empresas de diferentes segmentos, com destaque para o setor de Food Service, no qual possui ampla experiência no desenvolvimento de estratégias de inbound marketing, distribuição de conteúdo multicanal e geração de dados por meio de pesquisas.

VISIA recebe indicação ao Prêmio com case próprio e Seara Margarinas

A agência está entre as 10 melhores agências da categoria Silver no Prêmio Limitless da RD Station, que reconhece parceiros que demonstram consistência na geração de resultados ao longo do tempo. 

A avaliação considera indicadores relacionados ao crescimento da carteira de clientes gerenciados, incluindo aquisição de novos negócios, retenção e expansão de receita dentro do ecossistema da plataforma.

Na edição de 2025, a agência VISIA participa da premiação com um case desenvolvido para a Seara Margarinas, atendendo às marcas Gradina Profissional e Ricca Profissional, voltadas ao público de panificação e confeitaria. 

Para Aline Fernandes, Head de Estratégia e Growth, consolidar essa frente de marketing digital na Agência VISIA junto com a área de Growth, "é enxergar o potencial imenso que existe na multicanalidade, quebrando barreiras e aumentando as possibilidades de conexões na jornada dos clientes", destaca.

Desafio do cliente e estratégia da agência VISIA

A Seara Margarinas tinha como desafio se aproximar de padeiros, confeiteiros e panificadores profissionais, um público altamente pulverizado, formado majoritariamente por microempreendedores e MEIs, com baixa relação direta com marcas e pouco acesso a conteúdo técnico estruturado.

A iniciativa foi estruturada a partir de uma jornada de conteúdo voltada a profissionais do setor, combinando produção de materiais especializados, captação de leads e fluxos automatizados de nutrição configurados na ferramenta. Além disso, desenvolveu uma estruturação do zero para fortalecer o principal ativo digital da marca: uma base proprietária altamente segmentada de profissionais do food service.

A VISIA estruturou uma estratégia digital integrada, baseada em inbound marketing, social media e produção de conteúdo técnico, conectando dados, relacionamento e presença de marca. "Entendendo que somos uma agência 360 que não atua somente na gestão digital dos nossos clientes, mas que integra todas as frentes de comunicação, sermos finalistas de uma premiação tão qualificada, ao lado de agências focadas em Inbound Marketing e CRM, nos mostra que nossa atuação tem se destacado de forma extremamente positiva e multicanal".

A estratégia permitiu organizar a base de contatos, segmentar públicos de interesse e desenvolver comunicações direcionadas para diferentes perfis dentro do universo da panificação e confeitaria profissional. Cada entrega foi pensada para gerar tráfego qualificado, fortalecer a autoridade da marca e apoiar a jornada de compra dos profissionais que já confiam na companhia. 

Sobre o Prêmio Limitless RD Station 

O Prêmio Limitless RD Station tem como objetivo reconhecer empresas parceiras que contribuem para o desenvolvimento do mercado de marketing, vendas e e-commerce no Brasil, destacando iniciativas que geram impacto relevante nos resultados de negócios de seus clientes.

Para Beliza Turin, Gerente de Atendimento da RD Station, a VISIA é um exemplo de parceiro que evolui continuamente, busca inovação e realmente acredita no impacto que marketing e vendas bem estruturados podem gerar. "Acompanhar a trajetória da Agência VISIA dentro do ecossistema da RD Station é algo que me deixa muito orgulhosa". "Ver a agência como finalista do Prêmio Limitless reforça o quanto consistência, visão estratégica e dedicação ao sucesso dos clientes fazem diferença no mercado. Como gerente da parceria, é muito gratificante ver esse reconhecimento chegando".

A presença da VISIA entre os finalistas reforça a relevância de estratégias estruturadas de marketing digital para a geração de negócios no ambiente B2B e destaca a aplicação de metodologias de inbound marketing e automação no relacionamento com profissionais do setor de Food Service. "Foi uma grata surpresa fechar um ano tão desafiador como 2025 recebendo esse reconhecimento geral".

Os vencedores da edição de 2025 serão anunciados durante a cerimônia oficial do prêmio, que acontecerá no dia 24 de março, em São Paulo, que reúne parceiros da RD Station de todo o país para celebrar as estratégias e resultados que mais se destacaram ao longo do período de avaliação.

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