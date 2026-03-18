Paim anuncia debate sobre feminicídio no Senado no dia 23

O Senado faz na próxima segunda-feira (23) uma sessão de debates temáticos sobre o feminicídio no país. O anúncio foi feito nesta terça-feira (18) pelo senador Paulo Paim (PT-RS) durante pronunciamento no Plenário.

A sessão foi solicitada por Paim por meio do requerimento RQS 74/2026 .

Ele ressaltou que a sessão contará com a participação de representantes de órgãos públicos e entidades da sociedade civil — incluindo ministérios, instituições do sistema de Justiça e organizações voltadas à defesa dos direitos das mulheres.

Para o senador, é necessário maior mobilização institucional para a defesa dos direitos das mulheres, principalmente no que se refere à violência doméstica.

— O Brasil tem assistido a um crescimento alarmante no número de feminicídios. Em 2025, o país registrou cerca de 1.470 casos, um triste recorde histórico. São vidas interrompidas, famílias destruídas, sonhos silenciados. No meu estado, o Rio Grande do Sul, somente no mês de janeiro de 2026, foram registrados 11 casos de feminicídio. São 11 mulheres que tiveram seu direito mais básico, que é o direito à vida, brutalmente negado — declarou ele.

Por Bruno Augusto, sob supervisão de Dante Accioly