Zenaide Maia celebra artesanato e destaca trabalho das bordadeiras potiguares

A senadora Zenaide Maia homenageia as artesãs do Rio Grande do Norte em discurso - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) destacou nesta quarta-feira (18) a importância do artesanato como fonte de renda e expressão cultural, ao lembrar o Dia Nacional da Artesã e do Artesão, celebrado em 19 de março.

Em pronunciamento, a parlamentar enfatizou o valor histórico da atividade e sua contribuição para o sustento de famílias, com destaque para o Rio Grande do Norte.

— O artesanato é a mãe de todas as artes. Antes de existir qualquer indústria, qualquer produção em larga escala, já existiam mãos talentosas transformando matéria-prima em cultura, em identidade, em sustento para tantas famílias. No Rio Grande do Norte, nós temos muito orgulho disso.

Zenaide ressaltou o trabalho das bordadeiras e afirmou que a produção local reúne tradição e geração de renda. Ela lembrou que a atividade tem forte presença feminina, embora venha ocorrendo aumento na participação de homens.

— O artesanato potiguar não é só beleza. Ele é cultura, é renda, é dignidade e é desenvolvimento para muitas comunidades — disse.

A senadora defendeu a ampliação das políticas públicas de incentivo e valorização dos artesãos. Também manifestou reconhecimento aos profissionais do setor e destacou a importância de preservar a cultura e as tradições por meio do trabalho manual.

Vitória Clementino, sob supervisão de Dante Accioly