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HR Tech cria sistema de DP para eliminar planilhas

Plataforma automatiza rotinas como admissão, ponto, férias e organização da folha de pagamento e já reúne mais de 150 empresas clientes em menos de...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/03/2026 às 16h09
HR Tech cria sistema de DP para eliminar planilhas
Kiip

Apesar da crescente digitalização das empresas, muitas rotinas do departamento pessoal ainda dependem de planilhas e processos manuais. Segundo uma pesquisa publicada pela Exame em dezembro de 2025, a maior parte das empresas brasileiras possui menos de 40% dos seus processos de RH digitalizados. Com isso, processos como admissão de colaboradores, gestão de documentos, controle de ponto, férias e organização das informações para a folha de pagamento continuam consumindo tempo significativo nas pequenas e médias empresas.

Uma startup brasileira quer mudar esse cenário. A Kiip, empresa de tecnologia lançada oficialmente em 2025, desenvolveu um sistema de departamento pessoal que organiza e automatiza as principais rotinas administrativas relacionadas à gestão de colaboradores. Em menos de um ano, a plataforma já reúne mais de 150 empresas clientes e cerca de 10.000 colaboradores gerenciados em seu sistema.

O foco da solução são empresas de pequeno e médio porte, geralmente entre 50 e 500 colaboradores, que contam com o apoio de uma contabilidade externa para o processamento da folha de pagamento.

O sistema de departamento pessoal da Kiip centraliza processos como admissão digital, gestão de documentos, controle de ponto, férias e organização das informações necessárias para a montagem da folha de pagamento. A plataforma também possui integração com sistemas contábeis utilizados por escritórios de contabilidade, como o sistema Domínio e Questor, tornando mais fluida a troca de informações entre empresas e contadores.

Outra particularidade da solução está na automação entre os módulos do sistema. Segundo a empresa, os diferentes processos do departamento pessoal se conectam automaticamente dentro da plataforma, reduzindo tarefas manuais que costumam sobrecarregar profissionais da área. Gustavo Goldschmidt, fundador e CEO da Kiip, explica que a automação entre processos foi um dos pilares no desenvolvimento da solução.

"Quando um colaborador entra em férias, por exemplo, o sistema comunica automaticamente o ponto para abonar as faltas. Quando um colaborador registra horas extras no ponto, isso também é lançado automaticamente na folha de pagamento. Com automação, a Kiip reduz retrabalho e riscos operacionais no departamento pessoal", afirma.

Para os próximos anos, a empresa também planeja ampliar o uso de inteligência artificial na plataforma. Entre os projetos em desenvolvimento está um copiloto capaz de apoiar profissionais de departamento pessoal na análise de dados, identificação de tendências e acompanhamento de legislações e convenções sindicais.

Sobre a Kiip

A Kiip é uma plataforma que organiza e automatiza as rotinas do departamento pessoal de pequenas e médias empresas, visando gerar eficiência, reduzir erros e melhorar a satisfação dos colaboradores. 

Site oficial:

https://kiip.team

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