Secretaria da Agricultura e Epagri investem na qualificação da apicultura catarinense

Foto: Divulgação/Epagri

A capacitação constante é um dos diferenciais que permitiu Santa Catarina se tornar vice-campeã nacional em produtividade de mel . Os dados mais recentes, de 2024, mostram que o estado produziu 45,03kg/km² de mel, índice muito superior à média nacional, que foi de 7,54kg/km².

Para explorar a maior produção possível em cada colmeia, o apicultor catarinense se vale de tecnologia e conhecimento que são difundidos em capacitações frequentes promovidas pela Epagri e por outras entidades do setor. Atenta a este fato, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAPE) disponibilizou recursos para a aquisição de 10 kits para implantação de Unidades de Referência Tecnológica (URT) em todo o Estado.

A SAPE repassou recursos através da Fecoagro para a Faasc , responsável pela aquisição dos materiais. A instalação dos apiários foi feita com planejamento e apoio operacional da Epagri, que também assumiu a responsabilidade pela gestão e acompanhamento das unidades através dos técnicos que atuam em apicultura.

As Unidades de Referência são estratégias metodológicas de extensão rural e pesquisa participativa que utilizam propriedades familiares, pesqueiras e aquícolas como espaços de observação, demonstração e desenvolvimento de tecnologias e práticas de gestão. São ambientes reais, nos quais agricultores, pescadores, extensionistas e pesquisadores avaliam, testam e aperfeiçoam soluções inovadoras, promovendo aprendizado coletivo e o fortalecimento da autonomia local.

Kits vão originar mais de 10 URTs

Cada um dos 10 kits adquiridos com verba da Sape conta com 10 colmeias padrão Langstroth completas (ninho, fundo, tampa e uma melgueira), 10 melgueiras com coletor de própolis tipo janela, 10 alimentadores de cobertura, 10 núcleos de quatro quadros, 20 quilos de cera alveolada, uma tela excluidora de rainhas, um fumigador e um coletor de pólen.

Rodrigo Durieux da Cunha, chefe da Divisão de Estudos Apícolas da Epagri, explica que esses 10 kits darão origem a mais de uma dezena de URTs. Isso porque alguns extensionistas da Epagri estão optando pela divisão do kit para mais de uma propriedade, o que aumenta o alcance da ação.

Ele explica que, nas URTs, os extensionistas podem demonstrar técnicas para que os apicultores obtenham os melhores resultados de suas colmeias. “Nestas unidades conseguimos disseminar informações e práticas de manejo, tais como substituição de rainhas, seleção genética, termorregulação, manejos de manutenção no inverno, manejos de alimentação para alta produtividade, técnicas corretas para a colheita do mel, entre várias outras”, enumera.

URT na Grande Florianópolis sediou capacitação

No dia 4 de março a URT de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, sediou uma capacitação para cerca de 15 técnicos da Epagri e apicultores da região. A estrutura, implantada no final de 2025, foi instalada na propriedade rural do apicultor Maureci Pedro Schmidt.

Ele recebeu, por meio da Epagri, ninhos, melgueiras, coletores de própolis e outros equipamentos apícolas. Munido destes novos materiais, o apiário de Maureci passa agora a servir como espaço de estudos, pesquisa, demonstrações técnicas e capacitações para produtores e interessados na atividade.

A instalação da unidade contou ainda com a parceria da prefeitura de São Pedro de Alcântara, que contribuiu com a preparação do terreno, realizando a terraplenagem necessária para garantir a adequada instalação das colônias e facilitar o acesso ao local.

Toda essa estrutura foi fundamental para a capacitação do dia 4, quando os participantes receberam orientações sobre manejo alimentar de Apis mellifera, monitoramento e controle do ácaro Varroa destructor, popularmente conhecido como varroa. Também puderam conhecer as instalações utilizadas para a extração do mel e toda a estrutura produtiva utilizada pelo apicultor na propriedade.

A organização e condução do evento ficou a cargo dos extensionistas Maurício Antoniutti e Paulo Vianna, responsáveis pelas atividades de apicultura e meliponicultura da Epagri na região da Grande Florianópolis. Rodrigo também compareceu, contribuindo para as discussões técnicas e atividades práticas.

O chefe da Divisão de Estudo Apícolas da Epagri relata que os participantes da capacitação ficaram impressionados com a estrutura da URT. Segundo ele, ganharam destaque a qualidade das colônias e o bom nível de produtividade do apiário, que resultam das boas práticas de manejo adotadas pelo apicultor, que atua na atividade há cerca de 40 anos. “A URT deverá servir como espaço permanente para futuras capacitações de técnicos e apicultores da região, atendendo ao planejamento e às demandas locais da cadeia produtiva do mel e demais produtos das abelhas”, contextualiza.

Foto: Reprodução/Secom SC

Unidades difundem práticas sustentáveis de manejo dos apiários

As Unidades de Referência Técnica constituem espaços metodológicos de construção e validação de conhecimentos, onde técnicos e produtores interagem continuamente na avaliação, adaptação e difusão de tecnologias. “Essas unidades têm como finalidade demonstrar e fortalecer práticas sustentáveis de manejo, com ênfase na melhoria da produtividade e da qualidade do mel e dos demais produtos das abelhas, valorizando os recursos locais e contribuindo para o desenvolvimento da apicultura nas regiões atendidas”, avalia Rodrigo.

Ele destaca que o trabalho de extensão rural que a Epagri realiza junto aos apicultores catarinenses é fundamental para fomentar o setor. “Hoje tem muito conhecimento na apicultura e muitos apicultores, muitas vezes, não têm acesso a essas informações”, descreve. O resultado, segundo ele, são realidades muitas distintas pelo Estado, onde alguns apicultores alcançam produtividade média de 50kg por colmeia, enquanto em outras propriedades esse índice gira em torno de 10kg, “o que é baixíssimo”, lamenta.

Para divulgar essas boas práticas de produção a Epagri se vale de diversos tipos de abordagem ao apicultor, como oficinas, cursos, eventos, seminários, palestras e reuniões técnicas. Essas atividades são realizadas de forma contínua e por todo o Estado, sempre priorizando a interação com o apicultor e procurando mostrar exemplos práticos de bons resultados alcançados graças essa parceria sólida entre a Epagri e o setor da apicultura em Santa Catarina.

Por: Gisele Dias, jornalista Epagri

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