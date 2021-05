Comissão de Cultura debate impacto da pandemia nas festas juninas

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (1) para debater os impactos econômicos da pandemia de Covid-19 sobre as tradicionais festas juninas, especialmente no Nordeste brasileiro, e as soluções para o problema.

O debate será realizado no plenário 10, às 14 horas.

Segundo a deputada Lídice da Mata (PSB-BA), que pediu a audiência, o São João, no Nordeste, movimenta a rede hoteleira, gera oportunidades de empregos, sustenta artistas locais e aumenta a arrecadação de impostos.

"Em um cenário de crise – que já é anterior à desencadeada pelo coronavírus –, o São João é ainda uma oportunidade para empreendedores complementarem a renda e garantir o sustento de suas famílias para um ano inteiro", observou.

Tradição nacional

Pesquisas do Ministério do Turismo indicam que o Nordeste é preferência de 42,7% dos brasileiros que planejam viajar no período de junho e julho. Com a pandemia e a necessidade de cancelar os eventos por questões sanitárias, o ano de 2020 já representou um forte baque para aqueles que mantêm laços econômicos, culturais e até mesmo afetivos com essa tradição.

Foram convidados para o debate, entre outros, a representante do Observatório de Economia Criativa da Bahia, Carmem Lima; a presidente da Associação Cultural Balaio do Nordeste, Joana Alves; o representante dos empresários nordestinos do entretenimento, Teo Santana; e o presidente da Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas, Sérgio Luiz.