Quarta, 18 de Março de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Girão critica apoio do Brasil à candidatura de Michelle Bachelet na ONU

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (17), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) criticou o apoio do governo brasileiro à candidatura da ex-...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
17/03/2026 às 19h13
Girão critica apoio do Brasil à candidatura de Michelle Bachelet na ONU
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (17), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) criticou o apoio do governo brasileiro à candidatura da ex-presidente do Chile Michelle Bachelet ao cargo de secretária-geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Para o parlamentar, a iniciativa envolve posicionamento ideológico e não representa, segundo ele, o conjunto do Estado brasileiro.

Esta não é uma indicação do Estado brasileiro, é uma indicação pessoal e ideológica do presidente Lula, é o uso do Itamaraty como extensão de um partido político para aparelhar a maior organização multilateral do mundo — disse.

Girão questionou o histórico de Bachelet à frente do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, entre 2018 e 2022. Ele afirmou que houve omissão diante de situações em países como Nicarágua, Cuba e China, além de apontar o que classificou como seletividade na defesa de direitos humanos. O senador também mencionou manifestações no Chile contrárias à candidatura dela, incluindo posicionamento de parlamentares daquele país.

— Não podemos normalizar essa instrumentalização de instituições multilaterais. Não podemos aceitar que organismos que deveriam ser espaços de equilíbrio se tornem plataformas de promoção de agendas específicas, muitas vezes desconectadas da realidade e da vontade dos povos. Hoje, muitas dessas agendas promovem pautas sensíveis, sem o devido respeito à soberania nacional, sem o devido debate democrático interno, e, muitas vezes, em desacordo com valores fundamentais de diversas sociedades, como a proteção à vida, o papel da família e as liberdades individuais — afirmou.

O senador também declarou que a ONU enfrenta, em sua avaliação, uma crise de legitimidade e tem se afastado de seus objetivos originais. Segundo ele, organismos internacionais estariam sendo influenciados por agendas que não refletem os interesses de diferentes sociedades. Girão informou ainda que assinou, junto a outros parlamentares, uma carta a ser enviada à ONU manifestando posição contrária à candidatura de Bachelet.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Davi (ao centro) com Mauro Vieira, Geraldo Alckmin, Hugo Motta e Tereza Cristina na promulgação do decreto - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado
Senado Federal Há 11 horas

Congresso promulga Acordo Mercosul-União Europeia

O Congresso promulgou nesta terça-feira (17), em sessão solene, o Decreto Legislativo 14, de 2026, que ratifica o Acordo Provisório de Comércio ent...

 Sessão teve apenas a parte do expediente, em que são realizados discursos de senadores - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 11 horas

Sessão plenária desta terça é encerrada sem votação de projetos

A Ordem do Dia desta terça-feira (17) foi cancelada. Na pauta, estava a inclusão da misoginia entre os crimes de preconceito ou discriminação ( PL ...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 11 horas

Marcos Pontes alerta sobre riscos de projeto de atualização do Código Civil

O senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (17), manifestou preocupação com o projeto de lei que a...

 O senador Alan Rick ao fazer a leitura de seu relatório - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 12 horas

CDR do Senado aprova programa que estimula oferta de voos na região Norte

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) aprovou nesta terça-feira (17) o projeto de lei que autoriza a União a subsidiar empresas aéreas para ...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 12 horas

Veneziano celebra ações do governo federal na área de saúde na Paraíba

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (17), o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) destacou ações do governo federal na área da saúde...

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 32°
20° Sensação
0.74 km/h Vento
99% Umidade
80% (0.83mm) Chance chuva
06h37 Nascer do sol
18h48 Pôr do sol
Quinta
34° 18°
Sexta
35° 19°
Sábado
34° 19°
Domingo
36° 21°
Segunda
38° 21°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova medidas para coibir "golpe do falso advogado
Câmara Há 5 horas

Câmara aprova projeto que obriga companhias aéreas a dar assistência a familiares de vítimas de acidentes
Câmara Há 5 horas

Câmara aprova regime de urgência para 12 projetos de lei
Câmara Há 5 horas

Câmara aprova projeto que regulamenta percentual de cacau em chocolates
Câmara Há 5 horas

Câmara aprova autorização para estabelecimento comercial divulgar imagens de pessoas flagradas cometendo crime

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,09%
Euro
R$ 6,00 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 408,066,20 -0,77%
Ibovespa
180,409,73 pts 0.3%
Mega-Sena
Concurso 2985 (17/03/26)
06
08
21
32
41
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6978 (17/03/26)
09
10
26
44
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3638 (17/03/26)
02
03
06
07
08
10
11
13
15
18
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2900 (16/03/26)
04
11
14
26
27
29
30
35
40
41
43
58
62
64
83
90
92
95
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2937 (16/03/26)
04
10
15
21
30
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias