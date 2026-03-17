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ABB amplia oferta de motores de uso geral no Brasil

Empresa traz a linha de motores M2VAB para o país mais acessível, reforça estoques e amplia rede de assistência técnica.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/03/2026 às 18h58

A fabricante de soluções em eletrificação e automação ABB ampliou no Brasil a oferta de motores elétricos de baixa tensão de aplicação geral usados por fabricantes de sistemas de bombeamento, ventilação e máquinas em geral.

Desde o final do ano passado, a empresa passou a disponibilizar suas linhas designadas General Performance e ampliou os estoques da linha M2VAB, na faixa de potência de 0,25 a 11 kW, mirando a demanda regular de montadores e fabricantes de máquinas.

A empresa também vem adotando estratégias para tornar seus motores mais competitivos e ampliando a rede de distribuição e assistência. O objetivo é garantir que usuários finais tenham suas demandas atendidas rapidamente, fortalecendo a confiabilidade do produto, que chega ao mercado com três anos de garantia.

"Só no mês passado, fechamos mais de 20 contratos com assistências técnicas em todos os estados. Vamos seguir ampliando a rede no Brasil e a disponibilidade de estoque. Clientes e usuários não ficarão desassistidos ao escolherem máquinas com motores ABB", afirma Juliano Veroneze, gerente da divisão de motores IEC para o Brasil da ABB.

Segundo Veronese, a estratégia vem produzindo resultados, com as primeiras vendas realizadas no início de 2026 para montadores de máquinas, entre eles a fabricante de sistemas industriais de refrigeração Comparco, além de outras empresas.

Feitos com componentes robustos, os motores M2VAB estão classificados na classe de eficiência energética IR3, padrão exigido no Brasil pela legislação. Também estão disponíveis em carcaças com opções de numeração que vão do 63 ao 132.

A ABB também tem buscado ampliar sua participação no mercado com outras ações. No ano passado, lançou uma campanha publicitária para promover motores de aplicação na indústria de transformação, avançando em setores como agronegócio e sucroenergético.

A empresa também lançou a websérie "Movido por Motores" no YouTube sobre uso de motores elétricos, com destaque para aplicações na área de irrigação no agronegócio, com apoio de influenciadores técnicos do segmento.

A série destaca o papel dos equipamentos na economia de energia, na redução das emissões de CO2, além da importância do uso de equipamentos de alta eficiência para estruturar operações produtivas confiáveis, que não podem parar.

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