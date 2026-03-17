Sessão plenária desta terça é encerrada sem votação de projetos

Sessão teve apenas a parte do expediente, em que são realizados discursos de senadores - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

A Ordem do Dia desta terça-feira (17) foi cancelada. Na pauta, estava a inclusão da misoginia entre os crimes de preconceito ou discriminação ( PL 896/2023 ). A pena para esse tipo de crime é de dois a cinco anos de prisão, além de multa.

Também estava na pauta o PL 3.777/2023 , que dispensa novas provas para a fixação de indenização por dano moral contra condenado por crimes do Código Penal .

Outros itens previstos para serem votados nesta terça eram a criação da Frente Parlamentar pela Paz Mundial ( PRS 45/2025 ) e o acordo entre o Brasil e a Tunísia sobre ciência e tecnologia (PDL 380/2021 ).

A sessão chegou a ser aberta no início da tarde, com a parte de pronunciamentos dos senadores, mas foi suspensa para a realização da sessão solene do Congresso Nacional de promulgação do Acordo entre o Mercosul e a União Europeia (PDL 41/2026 ).