Veneziano celebra ações do governo federal na área de saúde na Paraíba

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (17), o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) destacou ações do governo federal na área da saúde realizadas na Paraíba. O parlamentar relatou a entrega de 38 unidades móveis do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a 31 municípios.

O senador também mencionou a construção de uma policlínica no Vale do Piancó, com recursos voltados à ampliação do atendimento de média e alta complexidade. Segundo ele, as iniciativas buscam enfrentar a demora no acesso a diagnósticos e tratamentos.

— Somos sabedores desde a sua criação, que se deu por iniciativa do presidente Lula, de quantos milhares e milhares de vidas são salvos por termos o atendimento presto, o atendimento competente, o atendimento na hora de profissionais que se determinam a fazê-lo.

Veneziano defendeu a criação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar denúncias envolvendo o Banco Master. O senador afirmou que os fatos precisam ser esclarecidos e que é necessário identificar eventuais responsáveis.

— Eu espero, sinceramente, que a gente possa averiguar, investigar e colaborar com as investigações bem feitas da Polícia Federal. Só não podemos achar como natural, dia a dia, pessoas que são prestativas à máfia do sistema financeiro, que foram prestativas à máfia de uma organização criminosa que tem o Vorcaro à sua frente. É necessário que o Ministério da Justiça tome as devidas precauções. Coloque, se necessário for, uma vigilância diuturna, lado a lado com o Vorcaro, porque esse cidadão vale, para muitos, mais morto do que vivo.

O senador destacou ainda a importância estratégica da relação entre o Brasil e a República Cooperativa da Guiana, ressaltando o papel de Roraima como principal eixo de conexão entre os dois países. Segundo ele, a extensa fronteira terrestre favorece a integração econômica e amplia oportunidades em setores como agricultura, mineração e comércio.