Comissão avalia aplicativo feito para ajudar o tratamento de pessoas com autismo

A Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados analisa na próxima terça-feira (1°) um aplicativo desenvolvido para pessoas com autismo, que estimula e desenvolve as funções cognitivas.

O Jade Autism usa jogos de associação com figuras que fazem parte do dia a dia de toda criança. "À medida que o paciente usa o aplicativo, métricas de prognóstico são geradas automaticamente para o terapeuta, garantindo um tratamento mais eficaz", explica a deputada Dra. Soraya Manato (PSL-ES), que sugeriu a realização do debate.

O aplicativo foi idealizado pelo desenvolvedor de software Ronaldo Cohin, pai de uma criança com autismo.

Manato ressalta o impacto que o isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19 teve nas pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). "As mudanças repentinas [na rotina dessas pessoas] podem causar alterações emocionais e comportamentais."

Debatedores

Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares:

- o CEO da startup Jade Autism, Ronaldo Cohin;

- a neuropsicopedagoga Cláudia Rodrigues dos Reis; e

- Adriana Gonçalves Bôas Falk, apoiadora da causa autista no Espírito Santo.

A audiência será realizada no plenário 12 a partir das 14 horas.