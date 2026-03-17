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IPE Saúde encerra primeiro ciclo do Programa Mais Assistência com 6.891 inscrições para credenciamento médico

O IPE Saúde encerrou o primeiro ciclo de inscrições do Programa Mais Assistência com 6.891 registros de interessados em integrar ou permanecer na r...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
17/03/2026 às 16h09
IPE Saúde encerra primeiro ciclo do Programa Mais Assistência com 6.891 inscrições para credenciamento médico
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O IPE Saúde encerrou o primeiro ciclo de inscrições do Programa Mais Assistência com 6.891 registros de interessados em integrar ou permanecer na rede médica credenciada do plano. A etapa faz parte de um cronograma que prevê a realização de um segundo ciclo para o preenchimento das vagas remanescentes. As inscrições registradas agora passam pelas fases de análise documental, saneamento de pendências e envio de documentação complementar, conforme previsto em edital.

Lançado com a meta de ocupar 10.460 vagas distribuídas em 356 municípios do Rio Grande do Sul, o programa foi estruturado a partir de um estudo técnico que mapeou, de forma regionalizada, a demanda por especialidades médicas, com foco especial no interior do Estado. O processo de credenciamento é conduzido pela Legalle Concursos e Soluções Integradas, responsável pela operacionalização das etapas previstas.

O resultado do primeiro ciclo é avaliado pela direção do Instituto como um indicativo de confiança da classe médica no novo momento do IPE Saúde e no modelo de credenciamento regionalizado, estruturado nos termos da Lei 14.133/2021.

Fortalecimento da rede credenciada

“A adesão registrada neste primeiro ciclo demonstra a credibilidade do IPE Saúde e a confiança dos médicos em um modelo que garante previsibilidade, segurança contratual e remuneração compatível com o mercado. Nosso objetivo é fortalecer a rede, especialmente nas regiões onde há maior necessidade assistencial”, afirmou o presidente do IPE Saúde, Paulo Rogério Silva dos Santos.

O dirigente também agradeceu o apoio das entidades médicas que participaram do processo de diálogo institucional e contribuíram para o processo: o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers), a Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs) e o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers).

“Desde o início, mantivemos um canal aberto e permanente com as entidades representativas. A prorrogação do prazo de inscrições, inclusive, atendeu a uma solicitação da classe médica, reforçando nosso compromisso com o diálogo e com a construção conjunta de soluções para ampliar a assistência aos segurados”, destacou Santos.

Próximas etapas

O número divulgado corresponde exclusivamente às inscrições realizadas. A efetiva habilitação dependerá da conferência da documentação exigida em edital e do enquadramento às vagas disponíveis por especialidade e localidade.

A próxima etapa será a publicação da relação dos profissionais com documentação completa. Aqueles que apresentarem pendências terão prazo para encaminhar a complementação necessária. Posteriormente, ocorrerá a etapa de habilitação, com envio dos documentos complementares previstos no edital. Ao final, os médicos habilitados deverão formalizar a assinatura contratual.

Os inscritos devem acompanhar as publicações nos sites oficiais do IPE Saúde e da Legalle e iniciar a organização da documentação complementar exigida. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected] .

Novo ciclo ainda em 2026

As vagas remanescentes serão ofertadas em um segundo ciclo de credenciamento, previsto para iniciar ainda em 2026. A expectativa é ampliar ainda mais a cobertura assistencial e reforçar especialidades e regiões com maior demanda.

O Programa Mais Assistência integra a estratégia de reestruturação da rede credenciada do IPE Saúde, que atualmente atende cerca de 830 mil segurados em todo o Rio Grande do Sul, com foco na qualificação do acesso, na transparência e na sustentabilidade do sistema.

Texto: Ascom IPE Saúde
Edição: Secom

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