GFT supera previsões para 2025 com estratégia centrada em IA

Com base em números preliminares, a GFT Technologies SE (GFT) superou suas projeções para 2025, reforçando a força de execução de sua Estratégia de Cinco Anos orientada por inteligência artificial (IA). A receita aumentou para € 888 milhões (projeção: € 885 milhões), o EBIT ajustado atingiu € 67 milhões (projeção: € 65 milhões) e a margem EBT melhorou para 5,2% no ano completo.

Os resultados refletem a expansão disciplinada do modelo de entrega nativo de IA da GFT em um ambiente caracterizado por um comportamento seletivo de investimento por parte dos clientes.

"O próximo capítulo da IA ​​empresarial será escrito por aqueles que a industrializarem em escala. 2025 demonstrou com força que estamos liderando essa transformação com impacto real e resultados tangíveis para nossos clientes" diz Marco Santos, CEO Global da GFT Technologies. "À medida que as empresas passam de iniciativas isoladas de IA para a implementação em escala de produção, a disciplina de execução torna-se o fator decisivo. Ao incorporar a IA diretamente no núcleo de nossa arquitetura de entrega por meio da Plataforma de IA Agente Wynxx ​​e escalá-la globalmente, estamos redefinindo a forma como a modernização em larga escala é executada em setores regulamentados", acrescenta.

Alessandro Buonopane, CEO Brasil e LATAM da GFT, comenta: "Os resultados de 2025 reforçam a confiança do mercado na estratégia da GFT baseada em inovação e IA. No Brasil, tivemos um crescimento expressivo de 28% e ampliamos nossa base de clientes e talentos, refletindo a forte demanda por modernização tecnológica. Seguimos comprometidos em apoiar organizações brasileiras a acelerar sua transformação digital com escala, segurança e geração de valor real para seus negócios".

Ao longo de 2025, a GFT continuou a transformação estrutural centrada em IA iniciada no início do ano, evoluindo os serviços tradicionais de Tecnologia da Informação (TI) para um modelo de entrega de engenharia nativo de IA. As iniciativas estratégicas incluíram o alinhamento global da marca, a expansão das capacidades de serviços de alto valor agregado e a ampliação dos ativos da plataforma proprietária de IA da Agentic em mercados-chave.

Estratégia centrada em IA ganha impulso global

Em 2025, a GFT fortaleceu sua posição como empresa de transformação digital centrada em IA por meio da expansão contínua de sua plataforma proprietária de IA Agente, Wynxx. Com um crescimento anual de mais de 250% no número de clientes, a plataforma se expandiu para oito países e agora conta com 92 clientes corporativos. O valor total dos contratos impactados pela Wynxx ​​atingiu mais de 70 milhões de euros, com um crescimento anual superior a 700%. A Wynxx ​​permite que as empresas acelerem o desenvolvimento de software em larga escala e programas complexos de modernização de sistemas legados, proporcionando ganhos de eficiência superiores a 40% para clientes como a Bradesco Seguros. A plataforma de IA Agente Wynxx ​​utiliza principalmente os Modelos Antrópicos de Claude, OpenAI e Gemini. A Wynxx ​​expandiu-se para Processos de Negócios Agentes e Inteligência de Dados e é um componente integral da implementação da estratégia centrada em IA da GFT.

A GFT foi nomeada "Pioneira do Setor" na Matriz de Maturidade de IA do Grupo QKS de 2026 para Serviços de Transformação de Bancos Digitais. Isso representa o nível de maturidade mais alto concedido na avaliação e destaca a capacidade da GFT de incorporar IA diretamente na camada de execução de programas de transformação complexos e regulamentados.

A GFT expandiu ainda mais suas capacidades nativas de IA em 2025 por meio da implantação de soluções de IA Agentic em ambientes de missão crítica. Isso incluiu a implementação de uma solução de risco de crédito orientada por IA para um banco europeu de primeira linha, a orquestração de operações de engenharia e manutenção de campo para uma grande montadora de automóveis dos EUA e a adoção em larga escala de assistentes de codificação avançados em grandes equipes de engenharia de serviços financeiros nos Estados Unidos.

A GFT também lançou Centros de Excelência (CoEs) globais nativos de IA para o Anthropic Claude Code e o GitHub Copilot, a fim de impulsionar a transformação acelerada de IA para seus clientes.

"O desenvolvimento operacional resiliente no ano fiscal de 2025 confirma que estamos avançando em nossa estratégia de crescimento centrada em IA com disciplina e foco" diz Jochen Ruetz, CFO e vice-CEO da GFT Technologies. "Apesar dos investimentos intensivos em nossa evolução estratégica, mantemos uma base sólida de lucros e uma estrutura de capital robusta. Com um índice de patrimônio líquido de 41%, continuamos a operar sobre uma base financeira forte e estável. Nosso foco permanece no fortalecimento da eficiência, da escalabilidade de nosso modelo de negócios e da excelência operacional. Isso cria a base financeira necessária para atingir nossas metas ambiciosas até 2029", completa.

Crescimento nos segmentos de Seguros e Indústria, bem como nas Américas e na região Ásia-Pacífico

Os negócios com clientes do setor de seguros apresentaram forte melhora, resultando em um crescimento de receita de 15%. O setor Indústria e Outros também alcançou um expressivo crescimento de 14% em comparação com o ano anterior. O que reforça o posicionamento da GFT em áreas de transformação de alto crescimento e a implementação bem-sucedida das iniciativas de modernização nativas de IA. A receita do setor bancário apresentou uma leve queda de 2%, refletindo a contínua cautela nos investimentos na Europa.

A receita no segmento Américas, Reino Unido e Ásia-Pacífico aumentou 6% em relação ao ano anterior. O aumento foi impulsionado pelo forte crescimento no Brasil (+28%), Colômbia (+19%) e EUA (+17%). O segmento Ásia-Pacífico e outros também apresentou crescimento de dois dígitos (+17%). A receita no Reino Unido caiu 25%. Esse resultado foi mais do que compensado pelo forte desempenho nas Américas e na região Ásia-Pacífico. A receita no segmento da Europa Continental diminuiu 3%, refletindo um comportamento de investimento mais seletivo em certos mercados europeus, particularmente na Espanha (-1%), Alemanha (-3%) e Itália (-4%).

Previsão superada; posição financeira permanece sólida

As ambições de crescimento da GFT continuam a assentar numa base sólida. No exercício financeiro de 2025, o grupo superou ligeiramente a previsão ajustada divulgada em 23 de julho de 2025. As receitas aumentaram para 888 milhões de euros (2024: 871 milhões de euros), ultrapassando a previsão de 885 milhões de euros. A taxas de câmbio constantes, o crescimento das receitas ascendeu a 5%. O EBIT ajustado atingiu 67 milhões de euros, superando também a previsão de 65 milhões de euros. Como esperado, o EBIT ajustado manteve-se abaixo do valor do ano anterior, de 78 milhões de euros, refletindo principalmente a transformação no Reino Unido e nas Soluções de Software, bem como os investimentos contínuos em soluções centradas na IA. Os lucros antes de impostos (EBT) ascenderam a 46 milhões de euros, superando também a previsão de 45 milhões de euros (2024: 65 milhões de euros).

Em outubro de 2025, a GFT concluiu um programa de recompra de ações no valor de 15 milhões de euros. O Conselho Administrativo proporá à Assembleia Geral Ordinária de 25 de junho de 2026 o pagamento de um dividendo estável de 0,50 euros por ação para o exercício de 2025 (2024: 0,50 euros).

Perspectivas para 2026: forte melhoria na margem EBT e crescimento da receita com a expansão contínua da IA

Para o exercício de 2026, a GFT prevê um crescimento da receita de 5% em moedas constantes, para cerca de 930 milhões de euros, e um aumento do EBIT ajustado de 7,6%, para 71 milhões de euros, apesar de um ambiente macroeconômico persistentemente desafiador. Espera-se que os lucros antes dos impostos (EBT) melhorem significativamente em 21%, para aproximadamente 56 milhões de euros, correspondendo a uma margem EBT de 6%. A forte demanda contínua por modernização nativa de IA, implementação de sistemas bancários centrais de última geração, transformação para a nuvem e modelos de negócios orientados por dados continuarão sendo os principais impulsionadores do crescimento. Para capitalizar essas oportunidades de crescimento, a GFT expandirá ainda mais suas capacidades de IA, investirá em soluções de plataforma e fortalecerá a eficiência operacional para concretizar de forma sustentável os efeitos de escalabilidade.

Após o início bem-sucedido de sua transformação em IA, anunciada em março de 2025, a GFT permanece comprometida com suas metas de médio prazo e continua a visar uma receita de 1,5 bilhão de euros e uma margem EBIT ajustada de 9,5% até 2029.