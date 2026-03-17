Terça, 17 de Março de 2026
18°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Banco Master: gestão fraudulenta limita atuação de auditores, dizem debatedores

Auditores independentes têm barreiras para identificar fraudes quando a alta administração está envolvida nas irregularidades, disseram especialist...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
17/03/2026 às 15h54
Banco Master: gestão fraudulenta limita atuação de auditores, dizem debatedores
Auditores independentes foram ouvidos pelo grupo de trabalho da CAE que apura o caso Banco Master - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Auditores independentes têm barreiras para identificar fraudes quando a alta administração está envolvida nas irregularidades, disseram especialistas na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) nesta terça-feira (17). Eles foram ouvidos em audiência pública realizada pelo grupo de trabalho que acompanha as investigações sobre as fraudes do Banco Master.

Presidente da CAE, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou que os relatórios de auditoria podem ajudar a proteger os investidores grandes e pequenos.

— As auditorias independentes existem justamente para reduzir a desigualdade de informação entre as partes. Em mercados complexos, a confiança nesse meio se baseia muito na transparência e na precisão dos dados.

A Polícia Federal (PF) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) investigam um esquema de manipulação do mercado financeiro com suposta participação de gestores do banco Master.

Ativos superdimensionados

O senador Esperidião Amin (PP-SC) pediu sugestões legislativas aos convidados para que reguladores e auditores identifiquem os chamados “ativos podres”, que supostamente deram aparência de solidez ao Banco Master.

Como exemplo, o senador afirmou que o esquema supervalorizou ativos do antigo Banco do Estado de Santa Catarina (Besc), incorporado pelo Banco do Brasil em 2008. O senador comparou a falsificação no patrimônio das empresas envolvidas com a impressão de dinheiro em uma “Casa da Moeda”.

— Essas cártulas foram avaliadas por R$ 850 milhões e depois contabilizadas no patrimônio por R$ 6 bilhões, e fica por isso? A auditoria tem que chegar ao mérito da questão: o fundamento do valor atribuído ao bem. Ou acabar com a “Casa da Moeda”.

Profissionais capacitados

O representante da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) Fabio Pinto Coelho defendeu que o país precisa de um regime jurídico específico para precificar os ativos financeiros de difícil mensuração. Os responsáveis pela avaliação deverão ter conhecimento do mercado e responsabilidades definidas.

— O problema está associado à questão da prática: quem fez essa mensuração? Quem está gerando esses problemas? Não parece ser um problema normativo. Dos 135 países que adotam as normas internacionais para estabelecer o valor justo, a gente não vê esse tipo de problema nessa dimensão.

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) questionou se os auditores independentes que atuam em bancos possuem “conhecimento técnico para identificar os reais valores dos ativos financeiros”.

Em resposta, o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Joaquim de Alencar Bezerra Filho, assegurou que os auditores possuem conhecimento técnico por terem “formação de 40 horas mínimas de capacitação” e certificação do Conselho que reprova 70% dos graduados em ciências contábeis.

Limitações

A auditoria independente só tem acesso a informações previamente aprovadas pela diretoria, disse o diretor técnico do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, Rogerio Lopes Mota. A natureza da tarefa dificulta ao auditor identificar fraudes.

— A gente tem muita dificuldade quando uma fraude é cometida usando entidades que estão fora da empresa, o que aparenta ser o caso [do banco Master], que usou fundos de investimento.

Bezerra ainda considerou que erros de auditoria são raras e reflexo de falhas anteriores nos outros departamentos de fiscalização e boas práticas da empresa.

— [A auditoria independente] é um instrumento poderoso de governança, mas não substitui a responsabilidade da administração. A auditoria não fornece certeza absoluta, [mas] oferece segurança razoável, porque trabalha com teses e amostragens.

O presidente do CFC ainda defendeu que os auditores independentes tenham acesso ao Registrato do Banco Central, sistema que permite consultar informações financeiras sobre a empresa, como Pix, empréstimos e transferências internacionais. Assim, o auditor teria informações mais amplas que a simples amostragem.

Projeto de lei

Bezerra e Mota apoiaram o Projeto de Lei (PL) 2.581/2023 , que incentiva a denúncia de delitos no mercado financeiro com a recompensa para informantes, como forma de fortalecer a credibilidade do setor financeiro. O texto do senador Sergio Moro (União-PR) foi aprovado pelo Senado em 2024 e está sob análise dos deputados.

A profissão

O fundador da Trevisan Escola de Negócios, Antoninho Marmo Trevisan, explicou que o auditor “não é policial nem fiscalizador”. O profissional deve atestar a conformidade de uma instituição com as normas e as boas práticas.

O relatório da auditoria independente deve ser enviado aos supervisores da empresa e aos órgãos reguladores, esclareceu Trevisan.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 24 segundos

Kajuru alerta para risco de EUA classificar facções do Brasil como terrorismo

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (17), o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) criticou a possibilidade de o governo dos Estados Unidos clas...

 A reunião da CI, com o senador Esperidião Amin (PP-SC), relator, em primeiro plano - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 28 segundos

Comissão do Senado aprova Dia Nacional em Memória das Vítimas de Trânsito

A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira (17) projeto que institui o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Trânsito...

 Projeto que institui campanha no mês de maio teve aprovação da relatora, Teresa Leitão, que preside a CE - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 34 minutos

Avança criação de mês de conscientização do transtorno de personalidade borderline

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta terça-feira (17) projeto de lei que institui o mês de maio como o Mês de Conscientização sobre ...

 O senador Paulo Paim, em discurso na tribuna do Plenário - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 35 minutos

Paulo Paim destaca importância de criar Frente Parlamentar pela Paz Mundial

O senador Paulo Paim (PT-RS) afirmou, em pronunciamento no Plenário, que o Senado deve votar ainda nesta terça-feira (17) o Projeto de Resolução ( ...

 Na Comissão de Educação, o relator Nelsinho Trad cumprimenta o autor do projeto, Laércio Oliveira - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 51 minutos

Ampliação de programa de prevenção do câncer de próstata segue para a CAS

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (17) projeto de lei que determina a divulgação de informações sobre prevenção do câncer de pr...

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 22°
24° Sensação
2.07 km/h Vento
94% Umidade
100% (5.8mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Quarta
32° 18°
Quinta
34° 22°
Sexta
35° 18°
Sábado
35° 22°
Domingo
35° 22°
Últimas notícias
Tecnologia Há 18 segundos

Canon do Brasil realiza evento "Uma Canon na Mão"
Câmara Há 23 segundos

Comissão aprova projeto que prevê prisão imediata do agressor que descumpre medida protetiva
Senado Federal Há 27 segundos

Kajuru alerta para risco de EUA classificar facções do Brasil como terrorismo
Senado Federal Há 31 segundos

Comissão do Senado aprova Dia Nacional em Memória das Vítimas de Trânsito
Economia Há 20 minutos

VFlow aposta em locação de e-bikes para entregadores

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 -0,59%
Euro
R$ 6,00 -0,36%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 412,020,64 +0,65%
Ibovespa
180,503,73 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2984 (14/03/26)
06
11
15
28
42
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6977 (16/03/26)
06
18
43
56
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3637 (16/03/26)
03
04
06
07
08
09
10
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2900 (16/03/26)
04
11
14
26
27
29
30
35
40
41
43
58
62
64
83
90
92
95
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2937 (16/03/26)
04
10
15
21
30
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias