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CSP fará diligências em estações de observação espacial de projeto Brasil-China

A Comissão de Segurança Pública (CSP) aprovou nesta terça-feira (17) requerimento do senador Márcio Bittar (PL-AC) por diligências de parlamentares...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
17/03/2026 às 14h28
CSP fará diligências em estações de observação espacial de projeto Brasil-China
Sergio Moro, que presidiu a reunião da CSP, subscreveu requerimento de Marcio Bittar sobre suspeitas de deputados norte-americanos quanto a instalações de observação astronômica na Bahia e na Paraíba - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Segurança Pública (CSP) aprovou nesta terça-feira (17) requerimento do senador Márcio Bittar (PL-AC) por diligências de parlamentares às instalações da Estação Terrestre de Tucano, localizada em Salvador, na Bahia, e ao Laboratório Conjunto China-Brasil para Tecnologia de Radioastronomia, na Serra do Urubu, na Paraíba. No requerimento ( REQ 1/2026) , Bittar menciona relatório produzido por uma comissão do Congresso dos Estados Unidos que monitora atividades estratégicas da China. Deputados norte-americanos manifestaram suspeita de que Pequim manteria instalações em território brasileiro para uso militar.

O relatório levanta suspeita de que haja coleta de dados espaciais na Estação Terrestre de Tucano, localizada na sede da empresa do setor aeroespacial Ayla Space, em Salvador, que manteria parceria com a empresa chinesa Beijing Tianlian Space Technology. Segundo o relatório americano, essa instalação comporia a base industrial de defesa do país asiático.

O mesmo documento, alega o senador, também menciona o Laboratório Conjunto China-Brasil para Tecnologia de Radioastronomia (China-Brazil Radio Astronomy Technology Joint Laboratory), situado na Serra do Urubu, na Paraíba.

Parceria com universidades

A suspeita levantada pela comissão americana informa que a parceria teria sido firmada em 2025, entre o Instituto de Pesquisa em Comunicações da Rede de Ciência e Tecnologia Elétrica da China e as universidade federais de Campina Grande (UFCG) e da Paraíba (UFPB). O projeto se destinaria à “colaboração bilateral em pesquisa avançada em radioastronomia”.

“Embora não se tenha certeza da natureza dessas instalações e tampouco dos detalhes sobre a parceria com a China, o assunto exige atenção das autoridades brasileiras, do Poder Legislativo, e deste Senado Federal em particular”, diz Marcio Bittar no requerimento.

"Demonização"

O senador Sérgio Moro (União-PR) subscreveu o requerimento de Bittar, mas disse ser preciso afastar qualquer “impressão equivocada” de que haveria qualquer demonização ou desconfiança do Legislativo sob as relações Brasil e China.

— A China é um grande parceiro comercial do Brasil e precisa continuar sendo — disse Moro.

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