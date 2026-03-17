CX avança globalmente e empresas reforçam alianças

Estudos da consultoria internacional Frost & Sullivan indicam que plataformas de experiência do cliente vêm ganhando relevância estratégica em diferentes setores. Em análises recentes sobre o mercado de contact center em nuvem na América Latina, a consultoria destacou a Genesys por suas soluções digitais avançadas de experiência do cliente e por sua posição de liderança no segmento de CCaaS (Contact Center as a Service) na região. O reconhecimento considera fatores como inovação tecnológica, integração de canais digitais e uso de inteligência artificial (IA) para orquestração de interações com clientes.

Nesse contexto de CX, a Ktech anunciou a conquista do status de Parceiro Elite Genesys no Brasil, nível mais alto dentro do programa de parcerias da companhia. O programa reconhece organizações que demonstram certificações técnicas, experiência em projetos e participação ativa no ecossistema de soluções da plataforma.

De acordo com Rogerio Barreto, CEO da Ktech Digital, o reconhecimento está relacionado à trajetória de atuação da empresa no ecossistema de tecnologia de experiência do cliente.

"Ser reconhecida como Parceiro Elite Genesys no Brasil representa um marco importante para a empresa. Esse nível dentro do programa de parcerias está associado a critérios técnicos, certificações e experiência em projetos que utilizam a plataforma em operações de diferentes setores e complexidades", afirma Rogerio Barreto.

Segundo a empresa, a evolução até o nível Elite ocorreu ao longo de projetos conduzidos com a plataforma Genesys em operações com grande volume de interações e integração tecnológica entre canais digitais e ambientes de atendimento.

A Ktech desenvolve projetos em diferentes segmentos de mercado, incluindo organizações das áreas de saúde e de bancos, serviços financeiros e seguros (BFSI). Em um desses projetos, a empresa participou da implementação de soluções de experiência do cliente para um dos maiores grupos dedicados ao tratamento oncológico da América Latina. De acordo com dados divulgados pela própria companhia, a iniciativa resultou em redução de 98% no tempo de espera para atendimento e aumento de 38% na adesão a novas consultas, indicadores associados a mudanças na gestão das jornadas digitais de pacientes e na organização dos processos de atendimento.

A iniciativa será apresentada durante o HIMSS Global Health Conference & Exhibition, evento internacional que reúne especialistas, empresas de tecnologia e organizações do setor de saúde para discutir inovação digital no segmento. Informações sobre a conferência podem ser consultadas no site oficial do evento.

A edição deste ano acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos, e reúne empresas e instituições que desenvolvem soluções tecnológicas aplicadas à gestão hospitalar, atendimento digital e análise de dados em saúde. Além do reconhecimento dentro do programa de parcerias da Genesys, a empresa também anunciou mudanças em sua estrutura comercial. Alessandra Bonini passa a integrar a operação como diretora comercial, com atuação voltada à expansão de projetos e relacionamento com organizações de grande porte. A Ktech integra o ecossistema Kainos & Co, grupo que reúne empresas especializadas em tecnologia, experiência do cliente e operações digitais. Segundo a companhia, a estratégia é ampliar a atuação em projetos de transformação digital voltados à experiência do cliente e integração de plataformas tecnológicas.