Agentes de IA ajudam a acelerar vendas e atendimento

A adoção de agentes de inteligência artificial tem se consolidado como uma das principais tendências em atendimento e vendas. Mais do que automatizar conversas, essas soluções podem transformar a experiência do consumidor e acelerar o funil comercial, oferecendo respostas em tempo real, qualificação de leads e suporte contínuo.

Pesquisas recentes reforçam essa direção. Um levantamento de 2025 da McKinsey & Company apontou que 88% das organizações já utilizam IA em pelo menos uma função de negócio, com marketing, vendas e atendimento entre as áreas de maior impacto em receita. No Brasil, o Panorama RD Station 2025 mostrou que 58% das empresas já aplicam IA em suas operações comerciais.

Para Gabriel Brown, um dos fundadores da Skill-Hub, empresa especializada em agentes de IA para atendimento, qualificação de leads e aceleração de vendas, a principal mudança nos modelos tradicionais de atendimento está na perspectiva do consumidor com relação a uma possível sensação de abandono. "Quase todo mundo já viveu a frustração de mandar mensagem para uma empresa e ficar esperando, às vezes sem resposta, ou ser empurrado para um chatbot engessado", diz.

"O agente de IA pode mudar esse cenário porque atende em tempo real, compreende linguagem natural e mantém uma conversa contextualizada. Isso representa menos atrito e muito mais chance de resolver o problema na hora", ressalta.

Projeções da consultoria Gitnux indicam que o mercado global de IA no atendimento ao cliente possa atingir US$ 47,82 bilhões até 2030. Além disso, a pesquisa aponta que 64% das empresas que utilizam chatbots de IA relatam maior engajamento do cliente e 87% dos clientes consideram as interações de suporte satisfatórias.

De acordo com Diego Solis, também fundador da Skill-Hub, indicadores como tempo de primeira resposta, taxa de contato, volume de agendamentos e taxa de qualificação podem apresentar evolução significativa no atendimento das empresas. "Responder em até cinco minutos pode aumentar em até oito vezes a chance de conversão. Quando a operação consegue responder quase em tempo real, não melhora apenas a experiência do cliente, melhora a chance objetiva de vender", afirma.

Nesse cenário, a Skill-Hub busca se consolidar ao oferecer um algoritmo desenvolvido para encurtar o ciclo comercial e aumentar a taxa de conversão, coordenando contatos em diferentes canais com continuidade entre plataformas.

"Não queremos entregar apenas uma IA de atendimento, mas inteligência comercial plug’n play, com scripts de venda, automações de CRM, rotinas de follow-up e qualificação", explica Weslei Preisner, cofundador da Skill-Hub.

A empresa ainda estruturou uma campanha promocional ao longo do mês de março para ampliar o acesso às soluções, por meio de uma leitura objetiva do mercado. Entre as ofertas estão descontos exclusivos e inclusão de funcionalidades como recursos de voz, ligações com IA e integrações adicionais.

"Agentes de IA deixaram de ser tendência distante e estão se consolidando como infraestrutura competitiva. Como março é o mês do consumidor, ele se torna uma janela para permitir que mais empresas deem esse passo agora", destaca Solis.

Segundo Brown, implementar agentes inteligentes nesse momento pode representar uma mudança significativa para empresas que ainda operam de forma reativa. "Na prática, pode significar responder mais rápido, atender em múltiplos canais, filtrar curiosos, qualificar melhor e manter follow-ups que muitas equipes humanas não conseguem sustentar. Quem entra antes começa antes a coletar dados, ajustar abordagem e treinar tanto a IA quanto o time comercial com base em conversões reais", reforça.

Na avaliação de Preisner, a tendência é de consolidação do padrão de mercado em modelo híbrido, combinando automação com supervisão humana. "O mercado já entendeu que automação sem critério não basta. O padrão vencedor deve unir velocidade, conveniência e contexto, sem eliminar o papel estratégico do humano", conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://site.skill-hub.app/