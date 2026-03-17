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HCI oferece alternativa inédita para o tratamento de câncer no interior do RS

Procedimento de alta complexidade com quimioterapia aquecida amplia acesso ao tratamento no interior do Estado.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Assessoria HCI
17/03/2026 às 10h24
HCI oferece alternativa inédita para o tratamento de câncer no interior do RS
(Foto: Assessoria HCI)

O Hospital de Clínicas Ijuí (HCI) se tornou o primeiro hospital do interior do Rio Grande do Sul habilitado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a realização da cirurgia com HIPEC (Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica). O procedimento foi realizado nesta segunda-feira, 16, em uma paciente com câncer de apêndice com carcinomatose peritoneal, ou seja, que começou no apêndice e se espalhou pela cavidade abdominal.

“A técnica HIPEC consiste na aplicação de quimioterapia aquecida diretamente dentro da cavidade abdominal, entre 41 °C e 43 °C. Em alguns tipos de tumor, como os de apêndice, ovário ou peritônio, ela pode ser mais eficaz que a quimioterapia endovenosa”, explica o cirurgião oncológico do HCI, Lucas Zanini.

Segundo o médico, o procedimento começa com a retirada de toda a doença visível, seguida da aplicação do quimioterápico aquecido. “É uma cirurgia complexa, que exige equipe capacitada, avaliação criteriosa do paciente, preparo intenso e acompanhamento rigoroso no pós-operatório, geralmente na UTI”, acrescenta Zanini.

Devido à complexidade do procedimento, que durou cerca de sete horas, a cirurgia contou com a atuação de uma equipe multidisciplinar responsável pelo acompanhamento e manejo da paciente, formada por anestesistas, cirurgiões, intensivistas, enfermeiros e outros profissionais da saúde. 

A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, destacou a importância da habilitação do HCI para o interior do Estado:

“Até recentemente, este procedimento só podia ser realizado na Santa Casa de Porto Alegre ou fora do estado. Com a habilitação do HCI, pacientes da região poderão receber o tratamento mais próximo de casa. Isso reforça a descentralização dos serviços de alta complexidade e permite que pessoas que antes precisavam se deslocar para grandes centros sejam atendidas aqui. Parabéns a Ijuí e a toda a equipe do hospital.”

O presidente do HCI, Douglas Prestes Uggeri, afirmou que disponibilizar essa cirurgia pelo SUS no  representa um grande avanço para o tratamento oncológico da região e reforça o compromisso da instituição em oferecer atendimento de qualidade com técnicas inovadoras. “Essa também é uma conquista para o interior do Estado. Agradeço à Secretaria Estadual da Saúde pela confiança no HCI e pelo apoio à nossa equipe técnica”, afirmou.

 

 

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