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Zanshin celebra 21 anos do SiGA com novo branding e IA

A Zanshin Software, empresa do Rio Grande do Sul, celebra os 21 anos do SiGA — Sistema de Gestão de Agências de Propaganda — apresentando seu novo ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/03/2026 às 20h43
Zanshin celebra 21 anos do SiGA com novo branding e IA
Imagem de DC Studio no Freepik

A Zanshin Software, empresa gaúcha especializada em tecnologia para o mercado publicitário, acaba de anunciar um marco importante na trajetória de seu principal produto. Ao completar 21 anos de mercado, o software de gestão para agências de publicidade SiGA passa por um reposicionamento estratégico, assumindo a nova marca SiGA SW (Smart Work) e apresentando sua integração oficial com recursos de inteligência artificial (IA). A mudança reforça o compromisso da empresa em acompanhar a evolução das ferramentas digitais utilizadas no dia a dia das agências e departamentos de marketing.

O novo conceito Smart Work representa a maturidade da plataforma e também dialoga com a evolução do domínio histórico da empresa, sigasw.com.br, que originalmente remetia a "Soluções Web". Agora, o termo passa a refletir uma proposta mais ampla: a utilização de tecnologia inteligente para otimizar processos, automatizar tarefas e ampliar a produtividade das equipes de comunicação nos próximos anos. A atualização de marca simboliza, portanto, uma nova fase do produto, alinhada às transformações do mercado e às demandas por fluxos de trabalho mais ágeis e integrados.

Entre as principais novidades da versão comemorativa está a integração direta do software com modelos de linguagem baseados em IA, como ChatGPT (OpenAI) e Gemini (Google). A funcionalidade foi pensada para atuar diretamente no fluxo de trabalho das agências, especialmente no processo de criação de briefings dentro do módulo de Job (PIT). Com o recurso, profissionais de atendimento e criação podem utilizar a inteligência artificial para estruturar ideias iniciais, organizar informações coletadas junto aos clientes e gerar briefings de forma mais rápida e eficiente.

Inovação prática: IA no fluxo de trabalho

Segundo André Traichel, publicitário e diretor da Zanshin Software, a integração surge como uma resposta às novas demandas do setor. "O objetivo com este novo conceito é oferecer mais agilidade no dia a dia das equipes. A inteligência artificial funciona como uma aliada para superar o bloqueio criativo e facilitar o início de um novo job. Em vez de começar do zero, o profissional pode utilizar a IA para organizar informações e construir um primeiro rascunho de briefing, acelerando o processo de criação", explica Traichel.

A integração foi projetada para funcionar de forma transparente e flexível para os assinantes do sistema. O SiGA SW atua como uma interface para envio de prompts e recebimento das respostas geradas pelos modelos de IA. Para utilizar o recurso, cada usuário pode configurar sua própria chave de API, seja da OpenAI ou do Google AI Studio, garantindo que os custos de processamento sejam debitados diretamente em sua conta nos serviços de inteligência artificial, sem qualquer alteração na mensalidade do software.

Além disso, o sistema permite diferentes formas de utilização da ferramenta, oferecendo modelos de briefing com tópicos pré-definidos ou a possibilidade de criação livre por meio de prompts abertos. Dessa forma, cada agência pode adaptar o uso da inteligência artificial ao seu método de trabalho, mantendo controle sobre as configurações de privacidade e sobre o uso de dados para treinamento dos modelos, conforme os termos e planos contratados diretamente com os provedores de IA.

Para a Zanshin Software, o lançamento marca não apenas a comemoração de mais de duas décadas de desenvolvimento contínuo do SiGA, mas também o início de uma nova etapa de inovação. "Com a maioridade chegando, decidimos abraçar o conceito de Smart Work para ampliar o potencial do nosso software. Acreditamos que a inteligência artificial terá um papel cada vez mais estratégico na gestão e na operação das agências. Por isso, ao longo dos próximos anos, pretendemos expandir o uso da IA para apoiar outros processos, análises e tomadas de decisão dentro das plataformas utilizadas pelos nossos clientes", projeta o diretor.

Para mais informações, basta acessar: https://sigasw.com.br

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