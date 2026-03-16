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Projeto transforma dados de lojas virtuais em uma cidade

Um novo projeto brasileiro, Empreender City, transforma dados de vendas do e-commerce em uma cidade digital, onde lojas virtuais aparecem como préd...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/03/2026 às 19h24
Projeto transforma dados de lojas virtuais em uma cidade
Freepik

Mais da metade dos comerciantes brasileiros não acompanha dados sobre concorrentes ou empresas semelhantes, segundo pesquisa da Cielo sobre o uso de dados no varejo. Mesmo com o crescimento das ferramentas de análise, muitas empresas ainda têm dificuldade para interpretar informações e entender como estão posicionadas no mercado.

Uma das iniciativas que tenta tornar essa leitura mais acessível para lojistas virtuais é a Empreender City, projeto recém-lançado pela empresa de tecnologia Empreender, que há mais de 15 anos desenvolve soluções para o comércio eletrônico.

A Empreender City representa lojas virtuais como prédios dentro de uma cidade construída a partir de métricas de vendas. No mapa, cada loja conectada ao sistema aparece como um edifício cuja altura varia de acordo com o volume de vendas registrado. Dessa forma, o desempenho de diferentes negócios pode ser comparado visualmente.

Segundo Bruno Brito, CEO da Empreender, a proposta surgiu a partir da forma como muitos empreendedores lidam com dashboards cada vez mais completos, mas nem sempre conseguem interpretar rapidamente o que os números indicam sobre o mercado.

"O desafio hoje não é coletar dados, mas entender o que eles estão dizendo. Quando você observa várias lojas ao mesmo tempo, consegue perceber padrões e movimentos que seriam difíceis de identificar olhando apenas para relatórios isolados", afirma o executivo.

A Empreender City utiliza dados do Dash Analytics, aplicativo criado pela empresa para centralizar e acompanhar diferentes métricas das lojas virtuais, como pedidos, avaliações de clientes, cliques, conversões, ticket médio, desempenho de produtos e canais de atendimento.

Embora a cidade da Empreender utilize apenas o volume de vendas, os demais dados continuam disponíveis no painel do Dash Analytics, onde podem ser analisados detalhadamente, explica Brito. No mapa, as lojas também são organizadas de acordo com as plataformas e sistemas que utilizam. Cada tecnologia aparece como uma torre dentro do mapa, formando regiões semelhantes a bairros. Atualmente, as plataformas presentes são:

  • Nuvemshop
  • Yampi
  • Shopify
  • Loja Integrada
  • Tray
  • Bling
  • Google Analytics 4
  • Meta
  • Kiwify
  • Montink
  • TikTok Shop

Conforme Brito, a Empreender City também permite explorar o mapa e buscar lojas específicas. "A ideia é que o lojista consiga navegar pela cidade e acompanhar o movimento das lojas conectadas ao sistema em diferentes momentos. Esse formato acaba trazendo também um elemento de gamificação para a análise dos dados", pontua.

Do excesso de dados à necessidade de organização

O interesse dos varejistas por dados está cada vez mais ligado ao que acontece dentro da própria loja. Segundo pesquisa da Cielo, 38% dos empreendedores apontam as informações do próprio negócio como as mais valiosas, enquanto 35% destacam o histórico de compra dos clientes e 18% citam dados sobre mercado e segmento.

A Cielo também indica que o uso de dados já está presente em diferentes áreas do varejo. De acordo com o levantamento, as informações são utilizadas principalmente em vendas (89%), marketing (85%) e experiência do cliente (82%), além de áreas como finanças (71%).

Nesse cenário, o desafio deixa de ser apenas reunir indicadores e passa a ser entender com mais clareza o que eles mostram no dia a dia. A expectativa é que esse movimento ganhe força nos próximos anos: mais da metade dos entrevistados pela Cielo, 52%, acredita que a maioria dos estabelecimentos comerciais vai utilizar dados na tomada de decisão nos próximos cinco anos. Entre as tecnologias com maior potencial de impacto, a inteligência artificial (IA) generativa foi mencionada por 49% dos participantes, o que ajuda a explicar a adoção de recursos voltados à leitura e organização dessas informações.

Conforme o CEO da Empreender, a proposta é fazer com que os dados fiquem mais acessíveis para o lojista, tanto na visualização quanto na interpretação. "A inteligência artificial ajuda justamente a encurtar esse caminho. O lojista pode tirar dúvidas sobre a própria loja, receber explicações sobre os indicadores e acompanhar essas informações de uma forma mais simples, sem depender só de leitura técnica", contextualiza.

No Dash Analytics, isso aparece em recursos como chat de dúvidas com IA, geração de áudios explicativos sobre os indicadores, personalização dos painéis, reorganização dos gráficos com clica e arrasta, download de relatórios e integrações com diferentes ferramentas de e-commerce, marketing e análise.

Nesse contexto, a Empreender City aparece como uma forma diferente de visualizar parte desses dados. Ao transformar o desempenho das lojas em uma representação semelhante a uma cidade, o projeto busca facilitar a comparação entre diferentes negócios conectados ao sistema.

Mais informações estão disponíveis no site da empresa: www.empreender.com.br﻿

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