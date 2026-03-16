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Vigilância Sanitária Animal do governo do Estado faz desinfecção de propriedades por conta de evento internacional de pecuária

Servidores do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA) da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/03/2026 às 19h23
Vigilância Sanitária Animal do governo do Estado faz desinfecção de propriedades por conta de evento internacional de pecuária
Medidas técnicas foram realizadas em propriedades de Santana do Livramento e em Pantano Grande -Foto: Ascom Seapi

Servidores do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA) da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) realizaram procedimentos de desinfecção em propriedades rurais que integraram a Gira Técnica do Congresso Mundial Brangus 2026. A atividade ocorreu no Rio Grande do Sul nos dias 12 e 13 de março. As ações ocorreram em fazendas que receberam delegações internacionais participantes do evento. Entre elas estão a propriedade Sigma Brangus, em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, e a Brangus La Estancia, em Pantano Grande.

Foto mostra técnico aplicando produtos nas rodas de uma caminhonete na beira de uma estrada de terra. O dia está com cerração baixa.
Procedimentos técnicos visam prevenir doenças com potencial de impacto econômico na pecuária -Foto: Ascom Seapi

A iniciativa integra as medidas de biosseguridade adotadas pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO). O objetivo é prevenir a introdução de enfermidades no rebanho gaúcho. De acordo com a chefe da Divisão de Defesa Sanitária Animal da Seapi, Grazziane Rigon, a presença da equipe durante o evento reforça o papel do governo do Estado na manutenção da sanidade animal. Também contribui para a prevenção de doenças com potencial de impacto econômico na pecuária. “A Gira Técnica promove visitas a propriedades de referência na criação da raça. Também é uma oportunidade para destacar a importância da atuação do SVO. As medidas sanitárias são essenciais para proteger o rebanho”, explicou.

Entre as ações adotadas pelo SVO estão a divulgação prévia de orientações sanitárias aos participantes estrangeiros e a instalação de pontos de desinfecção para veículos e calçados na entrada das fazendas. Também houve a distribuição de material informativo sobre as práticas de biosseguridade no Estado.

A Gira Técnica integra a programação preparatória do Congresso Mundial Brangus. O evento reúne criadores, técnicos e especialistas da pecuária de diversos países. A programação inclui visitas a propriedades selecionadas para apresentar os sistemas produtivos e a genética da raça no Brasil. No Rio Grande do Sul, a atividade também busca apresentar a qualidade genética dos rebanhos e os sistemas de produção adotados no Estado. O RS é um dos principais polos de criação da raça Brangus no país.

Texto: Ascom Seapi
Edição: Secom

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