Vigilância Sanitária Animal do governo do Estado faz desinfecção de propriedades por conta de evento internacional de pecuária

Servidores do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA) da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) realizaram procedimentos de desinfecção em propriedades rurais que integraram a Gira Técnica do Congresso Mundial Brangus 2026. A atividade ocorreu no Rio Grande do Sul nos dias 12 e 13 de março. As ações ocorreram em fazendas que receberam delegações internacionais participantes do evento. Entre elas estão a propriedade Sigma Brangus, em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, e a Brangus La Estancia, em Pantano Grande.

Procedimentos técnicos visam prevenir doenças com potencial de impacto econômico na pecuária - Foto: Ascom Seapi

A iniciativa integra as medidas de biosseguridade adotadas pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO). O objetivo é prevenir a introdução de enfermidades no rebanho gaúcho. De acordo com a chefe da Divisão de Defesa Sanitária Animal da Seapi, Grazziane Rigon, a presença da equipe durante o evento reforça o papel do governo do Estado na manutenção da sanidade animal. Também contribui para a prevenção de doenças com potencial de impacto econômico na pecuária. “A Gira Técnica promove visitas a propriedades de referência na criação da raça. Também é uma oportunidade para destacar a importância da atuação do SVO. As medidas sanitárias são essenciais para proteger o rebanho”, explicou.

Entre as ações adotadas pelo SVO estão a divulgação prévia de orientações sanitárias aos participantes estrangeiros e a instalação de pontos de desinfecção para veículos e calçados na entrada das fazendas. Também houve a distribuição de material informativo sobre as práticas de biosseguridade no Estado.

A Gira Técnica integra a programação preparatória do Congresso Mundial Brangus. O evento reúne criadores, técnicos e especialistas da pecuária de diversos países. A programação inclui visitas a propriedades selecionadas para apresentar os sistemas produtivos e a genética da raça no Brasil. No Rio Grande do Sul, a atividade também busca apresentar a qualidade genética dos rebanhos e os sistemas de produção adotados no Estado. O RS é um dos principais polos de criação da raça Brangus no país.